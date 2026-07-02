धुळे पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात १.५५ कोटींचा महाघोटाळा, 4 सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक - चौघांना अटक
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Published : July 2, 2026 at 7:57 PM IST
धुळे - पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात (पीटीसी) 1 कोटी 55 लाख रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार उघडकीस आला असून, याप्रकरणी शहर पोलिसांनी चौघा लोकसेवकांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या खळबळजनक महाघोटाळ्याची माहिती पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी दिली. डिसेंबर 2024 ते एप्रिल 2026 दरम्यान आरोपी कनिष्ठ श्रेणी लिपीक मनोजगिर बुवा, जगदीश सोनवणे, असई नरेशगिर गोसावी आणि पोहेकॉ. मनोज खोंडे यांनी संगनमत केले. वेतनात कोणतेही बेसिक ऍरियर्स देय नसताना, ऑनलाईन 'सेवार्थ' प्रणालीत परस्पर वाढ करून तब्बल 1 कोटी 55 लाख रुपये स्वतःच्या बँक खात्यात वळवले आणि याप्रकरणी धुळे शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच 1 जुलै रोजी रात्री चौघांना अटक करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांनी शासनाचा विश्वासघात केला. शासकीय तिजोरीवर दरोडा टाकणाऱ्या या टोळीचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक विश्वजीत जाधव करत आहेत.
धुळे - पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात (पीटीसी) 1 कोटी 55 लाख रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार उघडकीस आला असून, याप्रकरणी शहर पोलिसांनी चौघा लोकसेवकांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या खळबळजनक महाघोटाळ्याची माहिती पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी दिली. डिसेंबर 2024 ते एप्रिल 2026 दरम्यान आरोपी कनिष्ठ श्रेणी लिपीक मनोजगिर बुवा, जगदीश सोनवणे, असई नरेशगिर गोसावी आणि पोहेकॉ. मनोज खोंडे यांनी संगनमत केले. वेतनात कोणतेही बेसिक ऍरियर्स देय नसताना, ऑनलाईन 'सेवार्थ' प्रणालीत परस्पर वाढ करून तब्बल 1 कोटी 55 लाख रुपये स्वतःच्या बँक खात्यात वळवले आणि याप्रकरणी धुळे शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होताच 1 जुलै रोजी रात्री चौघांना अटक करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांनी शासनाचा विश्वासघात केला. शासकीय तिजोरीवर दरोडा टाकणाऱ्या या टोळीचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक विश्वजीत जाधव करत आहेत.