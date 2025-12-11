यूट्यूब टीव्ही 2026 मध्ये नवीन जॉनर-आधारित सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स आणणार
यूट्यूब टीव्ही 2026 मध्ये 10+ जॉनर-आधारित सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स आणणार आहे. स्पोर्ट्स प्लॅनमध्ये ESPN, NFL Sunday Ticket सारखे चॅनेल्स असतील. वापरकर्त्यांना कस्टमायझ्ड टीव्ही अनुभव मिळेल.
Published : December 11, 2025 at 10:04 AM IST
मुंबई : यूट्यूब टीव्ही लवकरच त्याच्या लाइव्ह टीव्ही सेवेत मोठा बदल करणार आहे. 2026 च्या सुरुवातीला कंपनी 10 पेक्षा अधिक जॉनर-आधारित सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स (YouTube TV subscription plans) आणणार आहे. यात स्पोर्ट्स, न्यूज, फॅमिली, एंटरटेनमेंट यांसारख्या थीम्सवर आधारित पॅकेजेस असतील. यामुळं वापरकर्त्यांना फक्त त्यांना हवे असलेले कंटेंटसाठीच पैसे द्यावे लागतील.
गूगलच्या यूट्यूबनं बुधवारी एक ब्लॉग पोस्टमध्ये ही घोषणा केली. यूट्यूब टीव्हीच्या व्हाइस प्रेसिडेंट आणि सबस्क्रिप्शन्सचे हेड क्रिश्चन ओस्टलियन यांनी सांगितले की, “टीव्ही सोपी (YouTube TV ) असावी, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांना हवं, ते पाहण्यावर अधिक नियंत्रण मिळेल.” यूट्यूब टीव्हीच्या मुख्य प्लॅनमध्ये 100 हून अधिक चॅनेल्स आहेत, परंतु आता वापरकर्ते फक्त त्यांच्या आवडीच्या थीम्स निवडू शकतील किंवा मुख्य प्लॅनच ठेवू शकतील.
स्पोर्ट्स प्लॅन हा या नवीन ऑफर्समधील सर्वात आकर्षक असेल. यात प्रमुख नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स (ABC, CBS, Fox, NBC) सोबत FS1, NBC Sports Network, ESPN च्या सर्व नेटवर्क्स आणि नुकत्याच लाँच झालेल्या ESPN Unlimited चा समावेश असेल. स्पोर्ट्स चाहत्यांसाठी NFL Sunday Ticket आणि RedZone सारखे प्रीमियम अॅड-ऑन्सही उपलब्ध असतील. यूट्यूब टीव्हीचे सर्व फीचर्स जसं की अनलिमिटेड DVR स्टोरेज, मल्टीव्यू, की प्लेज आणि फॅंटसी व्यू हे नवीन प्लॅन्समध्येही कायम राहतील. या बदलामुळं यूट्यूब टीव्ही स्पर्धेत अधिक मजबूत होईल. सध्या DirecTV, Fubo सारख्या सेवा जॉनर-आधारित पॅकेजेस देतात, परंतु यूट्यूबची नवीन रणनीती वापरकर्त्यांना अधिक पर्याय देईल. कंपनीनं सांगितलं की, 2026 मध्ये आणखी अपडेट्स आणि घोषणा येतील.
दुसरीकडं, यूट्यूबनं YouTube Recap नावाची नवीन फीचर लाँच केली आहे. ही वैयक्तिक वर्षातील वॉचिंग पॅटर्न दाखवणारी रिअॅप आहे. यात टॉप चॅनेल्स, टॉपिक्स, वॉचिंग हॅबिट्स आणि म्युझिक डेटा (YouTube Music सबस्क्रायबर्ससाठी) दिसतो. हे फीचर भारतात या आठवड्यात उपलब्ध होईल. ही Spotify Wrapped सारखीच आहे, परंतु यूट्यूबच्या मुख्य प्लॅटफॉर्मसाठी आहे. या बदलांमुळं यूट्यूब टीव्ही आणि यूट्यूब प्लॅटफॉर्म दोन्ही अधिक वापरकर्ता-केंद्रित होत आहेत. स्पोर्ट्स चाहत्यांसाठी ही खास संधी आहे, तर इतरांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे पैसे खर्च करता येतील.
