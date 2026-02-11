यूट्यूब म्युझिकमध्ये गुगलची नवीन AI प्लेलिस्ट सुविधा
यूट्यूबनं म्युझिकसाठी AI आधारित प्लेलिस्ट फीचर लाँच केलंय. प्रीमियम सबस्क्रायबर्सचा मूड, जॉनरनुसार कस्टम प्लेलिस्ट त्वरित तयार करता येईल.
Published : February 11, 2026 at 1:23 PM IST
मुंबई : यूट्यूब म्युझिकसाठी एक नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्लेलिस्ट फीचर लॉंच झालंय. या सुविधेमुळं यूट्यूब म्युझिक प्रीमियम आणि यूट्यूब प्रीमियम सबस्क्रायबर्सना त्यांच्या मूड, जॉनर किंवा संगीतच्या प्राधान्यांनुसार सेट करता येणार आहे. ही सुविधा सध्या Android आणि iOS डिव्हाइसेसवर उपलब्ध होत आहे. ही सेवा Gemini लोगोसह येते असून ती गुगलच्या Gemini मॉडेल्सवर आधारित आहे. यूट्यूब टीमनं X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून या रोलआऊटची अधिकृत घोषणा केली आहे.
सुविधेचा वापर कसा करावा? (YouTube playlist feature How to use )
वापरकर्ते यूट्यूब म्युझिक अॅपमध्ये Library टॅबवर जाऊन “New” बटन दाबून “AI Playlist” निवडू शकतात. त्यानंतर टेक्स्ट किंवा व्हॉइस प्रॉम्प्टद्वारे संगीताची वर्णनं द्यावी लागतील. वापरकर्ते यातून विशिष्ट गाणी काढून टाकू शकतात, प्लेलिस्ट सेव्ह करू शकतात आणि पुढील वेळी सुधारित सूचना मिळवू शकतात.
AI कसं करतं काम?
ही सुविधा गुगलच्या Gemini मॉडेल्स आणि यूट्यूबच्या विशाल कॅटलॉगचा वापर करते. ती मूड, जॉनर, कलाकार नेटवर्क, मेटाडेटा आणि वापरकर्त्यांच्या ऐकण्याच्या सवयींचा विचार करून प्लेलिस्ट तयार करते. यूट्यूबनं संपूर्ण प्रक्रिया उघड केलेली नाही. यूट्यूबच्या मते, मुख्य प्लॅटफॉर्मवर 70 टक्क्यांहून अधिक वॉच टाइम शिफारशींमधून येतो, त्यामुळं AI प्लेलिस्टती दिशा मजबूत होते. स्पॉटिफायनं काही बाजारांमध्ये AI प्लेलिस्ट आणि AI DJ चाचणी केली आहे, तर अॅमेझॉन म्युझिकनं Maestro नावानं प्रॉम्प्ट-आधारित जनरेटर आणला आहे. यूट्यूब म्युझिकचं वैशिष्ट्य म्हणजे म्युझिक व्हिडिओ, लाइव्ह सेशन्स आणि यूजर अपलोड्स यांचा समावेश, जे स्पर्धकांपेक्षा व्यापक कॅटलॉग देतं. ही सुविधा फक्त पेड सबस्क्रायबर्सना मिळते, ज्यामुळं गुगलला सबस्क्रिप्शन वाढवण्यास मदत होईल. सध्या यूट्यूब प्रीमियम आणि म्युझिकचे जगभरात 10 कोटींहून अधिक सबस्क्रायबर्स आहेत.पुढील काही दिवस ही सुविधा अधिक देशांमध्ये विस्तारली जाईल.
हे वाचलंत का :
- एअरटेल AI संचालित फ्रॉड अलर्ट सुविधा लॉंच: OTP फ्रॉडपासून रिअल-टाइम संरक्षण
- सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026 : 25 फेब्रुवारीला गॅलेक्सी एस26 मालिकेत 'तीन' नवे फोन होणार लॉंच, बुकिंग सुरू
- AI आणि डीपफेक रोखण्यासाठी सरकारचे नवीन कडक नियम, आक्षेपार्ह कंटेंट काढण्यासाठी आता फक्त 3 तासांची मुदत
Conclusion: