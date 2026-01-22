यूट्यूब मोठे बदल : क्रिएटर्स केंद्रस्थानी, AI च्या विस्तारासह शॉपिंग सुविधा – सीईओ नील मोहन
यूट्यूब 2026 मध्ये क्रिएटर्सना केंद्रस्थानी ठेवणार आहे. शॉर्ट्समध्ये इमेज, नवे सबस्क्रिप्शन प्लॅन, पालक नियंत्रण, विस्तारित शॉपिंग आणि AI सुविधा जोडण्यात येणार आहे.
Published : January 22, 2026 at 5:16 PM IST
मुंबई : यूट्यूबचे सीईओ नील मोहन यांनी सांगितलं की, यूट्यूब (YouTube 2026) यंदा क्रिएटर्स, प्रेक्षक आणि जाहिरातदारांसाठी महत्त्वपूर्ण बदल घडवणार आहे. मनोरंजन, पालक नियंत्रण, कमाईचे नवे पर्याय आणि AI तंत्रज्ञानाच्या विस्तारावर कंपनी भर देणार आहे. क्रिएटर्सना अधिक सक्षम बनवण्यावर कंपनी लक्ष केंद्रित करणार आहे.
क्रिएटर्स मनोरंजनाचे नवे केंद्रबिंदू
मोहन यांच्या मते, प्रेक्षक आता मोठ्या सांस्कृतिक क्षणांना क्रिएटर्सच्या दृष्टिकोनातून अनुभवू इच्छितात. अनेक क्रिएटर्स आता स्टुडिओ-स्तरीय उत्पादन सुविधा खरेदी करत आहेत, हे मनोरंजन उद्योगातील बदलाचे स्पष्ट लक्षण आहे. यूट्यूब क्रिएटर्सना मुख्य प्रवाहातील मनोरंजनाचा केंद्रबिंदू बनवत आहे.
शॉर्ट्समध्ये येत आहेत इमेज पोस्ट्स
यंदा यूट्यूब शॉर्ट्स (YouTube ) फीडमध्ये थेट इमेज पोस्ट्स फीचर आणणार आहे. सध्या शॉर्ट्सला दररोज सरासरी 200 अब्ज व्ह्यूज मिळतात. व्हिडीओच्या पलीकडे जाऊन इमेज कंटेंटचा विस्तार करत यूट्यूब शॉर्ट-फॉर्म कंटेंटला अधिक वैविध्यपूर्ण बनवणार आहे.
नवे विशेष सबस्क्रिप्शन प्लॅन
टीव्ही अनुभवासाठी यूट्यूब पूर्णपणे कस्टमायझेबल मल्टीव्ह्यू सुविधा आणि क्रीडा, मनोरंजन, बातम्या या क्षेत्रातील 10 पेक्षा जास्त विशेष सबस्क्रिप्शन प्लॅन लाँच करणार आहे. प्रेक्षकांना एकाच वेळी अनेक स्ट्रीम पाहता येतील आणि त्यांच्या आवडीप्रमाणे कंटेंट निवडता येईल.
लहान मुलांसाठी पालक नियंत्रण
पालकांना आता मुलांच्या शॉर्ट्स पाहण्यावर मर्यादा घालता येईल, तसंच ही सुविधा पूर्णपणे बंदही करता येईल. टायमर शून्यावर सेट करण्याची सुविधा प्रथमच येत आहे, असं मोहन यांनी सांगितलं. खात्यांमधील स्विचिंग सोपं होईल आणि मुलांसाठी पर्यवेक्षित खाती तयार करणंही सुकर होईल. वयोगटानुसार योग्य कंटेंटची चिंता दूर करण्यासाठी हे बदल महत्त्वपूर्ण आहेत.
क्रिएटर्ससाठी कमाईचे नवे पर्याय
क्रिएटर्स उत्पादनं शिफारस करतील, तेव्हा अॅपमध्येच खरेदी पर्याय येईईल, त्यांना प्लॅटफॉर्म सोडण्याची गरज राहणार नाही. सध्या 5 लाखांहून अधिक क्रिएटर्स यूट्यूब शॉपिंगमध्ये सहभागी आहेत. शॉर्ट्समध्ये ब्रँड लिंक्स जोडणे, जुन्या व्हिडीओमधून प्रायोजित भाग काढणे आणि क्रिएटर पार्टनरशिप हबद्वारे ब्रँड्स, एजन्सींना क्रिएटर्सशी जोडणे या नव्या सुविधा येतील.
AI सुविधांचा विस्तार
डिसेंबरमध्ये दररोज 10 लाखांहून अधिक चॅनेल्सनी यूट्यूबचे AI सर्जन साधने वापरली. यंदा स्वतःच्या प्रतिमेत शॉर्ट्स तयार करणे, टेक्स्ट प्रॉम्प्टद्वारे गेम्स निर्माण करणे आणि संगीत निर्मितीचे प्रयोग करता येतील. AI-जनरेटेड कंटेंट उघड करणे बंधनकारक राहील आणि यूट्यूबच्या स्वतःच्या AI टूल्सनं तयार केलेल्या कंटेंटला लेबल लावले जाईल. कंटेंट आयडीवर आधारित नवं संरक्षण क्रिएटर्सना त्यांच्या प्रतिमेचा अनधिकृत AI वापर रोखण्यास मदत करेल. डिसेंबरमध्ये 2 कोटींहून अधिक युजर्सनी AI-पॉवर्ड ‘Ask’ टूल वापरलं, तर 60 लाखांहून अधिक युजर्सनी दररोज किमान 10 मिनिटे ऑटोडबिंग केलेले ट्रान्सलेटेड कंटेंट पाहिले. कमी दर्जाचे AI कंटेंट कमी करण्यासाठी नवे सिस्टम विकसित केले जात आहेत, तरीही नव्या सर्जनशील फॉर्मेट्ससाठी खुलेपणा कायम राहील.
