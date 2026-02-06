ETV Bharat / technology

यूट्यूबचं एआय ऑटो डबिंग फीचर सर्वांसाठी उपलब्ध : 27 भाषांमध्ये समावेश

यूट्यूबनं त्याचं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)-आधारित ऑटो डबिंग फीचर आता सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 5:16 PM IST

मुंबई : गूगलच्या ब्लॉगपोस्टमध्ये यूट्यूबनं या फीचरच्या (YouTube AI auto dubbing feature) नव्या क्षमतांची माहिती दिली. 2023 मधील विदकॉनमध्ये पायलट स्वरूपात सुरू झालेलं हे फीचर 2024 मध्ये ज्ञान आणि माहिती-केंद्रित व्हिडिओंपुरते विस्तारित झालं होतं. आता ते सर्व नॉन-म्युझिक व्हिडिओंसाठी आणि सर्व प्रेक्षकांसाठी खुलं झालं आहे. हे फीचर व्हिडिओतील बोललेलं शब्द आपोआप ट्रान्सक्राइब आणि दुसऱ्या भाषेत अनुवादित करतं, ज्यामुळे भाषा न समजणाऱ्या प्रेक्षकांनाही आनंद घेता येतो.

प्रमुख वैशिष्ट्ये
हे फीचर आता प्लॅटफॉर्मवरील सर्व चॅनेल्स आणि सर्व युजर्ससाठी उपलब्ध आहे. ऑटो-डबिंग आता एकूण 27 भाषांना सपोर्ट करतं. यामुळं प्रेक्षक आपल्या पसंतीच्या भाषेत व्हिडिओ पाहू शकतात. डिसेंबर 2025 मध्ये दररोज सरासरी साठ लाखांहून अधिक प्रेक्षकांनी किमान 10 मिनिटे ऑटो-डब्ड कंटेंट पाहिले, अशी कंपनीनं नमूद केलं. आता डब्ड आवाज अधिक नैसर्गिक करण्यासाठी नवं एक्सप्रेसिव्ह स्पीच फीचर लाँच करण्यात आलं आहे. हे आठ भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. यात इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंडोनेशियन, इटालियन, पोर्तुगीज आणि स्पॅनिश भाषांचा समावेश आहे.

नवीन सेटिंग्ज आणि सुधारणा
बहुभाषिक युजर्स आणि मूळ भाषेत व्हिडिओ पाहणाऱ्यांसाठी विद्यमान सिस्टम मर्यादित होती, याची दखल घेऊन यूट्यूबनं प्रिफर्ड लँग्वेज सेटिंग त्या अ‍ॅड केलंय. यातून डबिंग भाषा निवडता येतं किंवा ऑटो-डबिंग बंदही करता येतं. याशिवाय, लिप-सिंक फीचरची चाचणी सुरू आहे. हे फीचर बोलणाऱ्याच्या ओठांच्या हालचाली अनुवादित ऑडिओशी मॅच करतं, ज्यामुळं व्हिडिओ अधिक इमर्सिव्ह होतो. हे फीचर इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकच्या रील्समध्ये आधीच उपलब्ध आहे. यूट्यूबनं स्पष्ट केलं की, म्युझिक किंवा सायलेंट व्लॉग्ससारखे व्हिडिओ आपोआप ओळखून त्यांचं डबिंग होत नाही. या फीचरमुळं यूट्यूब जगभरातील प्रेक्षकांना अधिक समावेशक आणि नैसर्गिक अनुभव घेता येणार आहे.

