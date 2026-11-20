इन्स्टाग्रामचा मोठा धमाका: आता 'स्टोरी' पोस्ट केल्यानंतरही करता येणार एडिट; व्ह्यूज आणि लाईक्सही राहणार कायम!
इन्स्टाग्रामनं एक दशकानंतर युजर्ससाठी मोठे अपडेट आणलं आहे. आता स्टोरी पोस्ट केल्यानंतरही 15 मिनिटांत पोस्टचे व्ह्यूज आणि लाईक्स न गमावता एडिट करता येणार आहे.
Published : November 20, 2026 at 11:08 AM IST
मुंबई : 2016 मध्ये लाँच झालेल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीज (Instagram Stories) फीचरला यंदा एक दशक पूर्ण होत आहे. गेल्या दहा वर्षांत युजर्सना 24 तासांत गायब होणारे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करण्याची सवय लावणाऱ्या या मेटा (Meta) मालकीच्या प्लॅटफॉर्मनं आता युजर्सच्या मागणीनुसार एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे. नव्या अपडेटनुसार, युजर्सना स्टोरी शेअर केल्यानंतरही तिच्यातील चुका सुधारण्याची संधी मिळणार असून, यामुळं पोस्टवरील एंगेजमेंट म्हणजेच व्ह्यूज आणि लाईक्सवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
पोस्ट केल्यानंतर 15 मिनिटांपर्यंत स्टोरी एडिट करण्याची मुभा : इन्स्टाग्रामचे प्रमुख ॲडम मोसेरी (Adam Mosseri) यांनी बुधवारी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या नवीन फीचरची घोषणा केली. या अपडेटमुळं युजर्सना स्टोरी पब्लिश केल्यानंतर पुढील 15 मिनिटांच्या आत त्यामध्ये बदल करता येतील. स्टोरी शेअर केल्यानंतर त्यातील मजकूर (Text), संगीत (Music), स्टिकर्स आणि ड्रॉइंग्ज (Drawings) एडिट करणे आता शक्य झालं आहे. विशेष म्हणजे, हे बदल करताना संबंधित स्टोरीला मिळालेले जुने व्ह्यूज, लाईक्स आणि रिप्लाय पूर्णपणे सुरक्षित राहतील.
कंटेंट क्रिएटर्स आणि ब्रँड्सना होणार मोठा फायदा : यापूर्वी स्टोरीमध्ये एखादी छोटीशी स्पेलिंगची चूक झाल्यास किंवा ऐनवेळी काही बदल करायचा असल्यास, ती संपूर्ण स्टोरी डिलीट करून पुन्हा अपलोड करावी लागत असे. यामुळं कंटेंट क्रिएटर्स, व्यावसायिक आणि सोशल मीडिया मॅनेजर्सचं मोठं नुकसान होत असे, कारण स्टोरी डिलीट केल्यानं आधी मिळालेले एंगेजमेंट मेट्रिक्स शून्यावर येत होतं. नवीन एडिटिंग पर्यायामुळं ही मोठी अडचण दूर झाली असून, प्रोफेशनल युजर्सना याचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कसं वापरता येईल नवीन एडिटिंग फीचर : इन्स्टाग्रामनं स्पष्ट केलं आहे की, पोस्ट केल्यानंतर ज्या स्टोरीमध्ये बदल केले जातील, त्यावर 'Edited' (एडिट केलेले) असं लेबल दिसेल. यामुळं प्रेक्षकांनाही मूळ स्टोरीमध्ये नंतर बदल करण्यात आल्याचं समजू शकेल. हे फीचर वापरण्यासाठी युजर्सना आपली लाईव्ह स्टोरी उघडून तळाशी उजव्या कोपऱ्यात असलेल्या तीन डॉट्सच्या (Three-dot menu) पर्यायावर क्लिक करावं लागेल. तिथं 'Edit Story' हा पर्याय निवडून आवश्यक ते बदल सेव्ह करता येतील.
नवीन बॅकग्राउंड्स, स्टिकर्स आणि मल्टी-इमेज सिलेक्शन : एडिटिंग सुविधेसोबतच इन्स्टाग्रामनं स्टोरी तयार करण्याच्या इंटरफेसमध्येही (Stories Composer) अनेक आकर्षक सुधारणा केल्या आहेत. यामध्ये नवीन फॉन्ट्स आणि रंगांचे स्टिकर्स समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तसंच, स्टोरी अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी नवीन ब्लर (Blur) आणि ग्रेडियंट (Gradient) बॅकग्राउंडचे पर्यायही देण्यात आले आहेत. याशिवाय, एकाच वेळी अनेक फोटो निवडून (Multi-image selection) शेअर करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान करण्यात आली आहे.
कंटेंट प्रोटेक्शन : या महिन्याच्या सुरुवातीलाही इन्स्टाग्रामनं क्रिएटर्स आणि युजर्सच्या सुरक्षेसाठी काही मोठी पावले उचलली आहेत. मूळ व्हिडिओंची चोरी रोखण्यासाठी कंपनीनं 'कंटेंट प्रोटेक्शन टूल' लाँच केलं आहे. हे टूल इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर अपलोड होणाऱ्या सारख्याच दिसणाऱ्या व्हिडिओंचं आपोआप स्कॅनिंग करतं आणि मूळ क्रिएटरला त्वरित नोटिफिकेशन पाठवतं. तसंच, किशोरवयीन (Teenage) युजर्सची खाती ओळखण्यासाठी इन्स्टाग्रामनं आपली एआय-आधारित वय-अंदाज प्रणाली (AI-driven age-estimation system) जगभरात विस्तारित केली आहे.
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