Yearender 2025 : भारताची अंतराळात मोठी झेप; रॉकेट्स, डॉकिंग आणि ISS वर महत्वाची कामगिरी

Yearender 2025 : 2025 मध्ये भारतानं प्रक्षेपण अंतराळ क्षेत्रात मोठी प्रगती केलीय. मानवी अंतराळ उड्डाण, उपग्रह डॉकिंग, अंतराळ मोहिमा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामुळं देशाचं नाव उंचावलंय.

India space exploration, yearender 2025
India Space Achievements 2025, Spadex docking (ETV Bharat Creative)
मुंबई : 2025 वर्ष भारतासाठी (YEARENDER 2025 ) अंतराळ क्षेत्रासाठी खूप खास ठरलं. आता भारत फक्त स्वस्त रॉकेट्स बनवून प्रक्षेपणे करणारा देश राहिला नाही. तो मानवाला अंतराळात पाठवणे, उपग्रह जोडणे, दूरच्या ग्रहांवर मोहिमा पाठवणे आणि इतर देशांसोबत मोठे सहकार्य करणे अशा पूर्ण क्षमता ( India Space Achievements 2025) असलेला देश बनला आहे.

अंतराळात भारताची भूमिका
आता अंतराळ फक्त काही मोठ्या देशांचेच वर्चस्व राहिलं नाही. नवे देश, खाजगी कंपन्या, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकही यात सहभागी होत आहेत. भारत या बदलाच्या केंद्रस्थानी आहे इस्रो. भारत 2035 -2040 पर्यंत भारत स्वतःचे अंतराळ स्टेशन उभारेल आणि चंद्रावर मानव पाठवेल. यामुळं भारत केवळ सहभागी नव्हे, तर अंतराळातील नियम ठरवणारा देश बनेल.

उपग्रह जोडण्यात यश (स्पॅडेक्स मोहीम)
16 जानेवारी 2025 रोजी इस्रोनं स्पॅडेक्स (Spadex docking) मोहिमेत दोन छोटे उपग्रह एकमेकांना जोडले. हे उपग्रह सुरुवातीला 11-12 किलोमीटर दूर होते, पण ते स्वतःच जवळ येऊन जोडले गेले. यामुळं भारत जगातील फक्त चौथा देश बनला जो हे कौशल्ये साध्य करू शकला. हे तंत्रज्ञान भविष्यात अंतराळ स्टेशन बनवणे, अंतराळाती कचरा साफ करणे आणि रॉकेट्समध्ये इंधन भरने यासाठी उपयुक्त ठरेल. इस्रो लवकरच स्पॅडेक्स-2 मोहीम आणणार आहे.

स्वतःची नेव्हिगेशन प्रणाली मजबूत (नॅव्हिक फेज 2)
29 जानेवारी 2025 रोजी इस्रोचं 100 वं प्रक्षेपण झालं. यात नॅव्हिकचा नवा उपग्रह अंतराळात पाठवला गेला. नॅव्हिक ही भारताची स्वतःची जीपीएस प्रणाली आहे. ती अधिक अचूक आणि सुरक्षित आहे. याचा उपयोग मोबाईल, जहाजे, विमाने, लष्करी कामे आणि आपत्ती व्यवस्थापनात होईल. दोन वर्षांत ही प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित होईल.

भारतीय अंतराळवीर आंतरराष्ट्रीय स्टेशनवर
शुभांशु शुक्ला हे भारतीय अंतराळवीर 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशन (आयएसएस) वर गेले. तिथं त्यांनी शरीरावर अंतराळाचा परिणाम, नवे पदार्थ आणि औषधे यावर प्रयोग केले. भारत आता फक्त अंतराळात रॉकेट्स पाठवत नाही, तर अंतराळात संशोधनही करतोय.

गगनयान मोहीम: भारताचे स्वतःचे मानवी अंतराळ उड्डाण
गगनयान ही भारताची सर्वात मोठी मोहीम आहे. यात तीन भारतीय अंतराळवीरांना 400 किलोमीटर उंचीवर अंतराळात पाठवले जाईल. रॉकेटमध्ये खूप अधिक सुरक्षितता, आपत्कालीन बचाव प्रणाली आणि जीवन रक्षण यंत्रणात सुधारणा केल्या आहेत.

मोहिमेचे टप्पे

  1. डिसेंबर 2025: व्योममित्रा नावाचा रोबोट घेऊन पहिलं उड्डाण (मानवरहित).
  2. 2025-26 : आणखी दोन मानवरहित चाचण्या.
  3. 2027 च्या सुरुवातीला मानवी उड्डाण.

अलीकडेच इस्रोनं पॅराशूट चाचण्या यशस्वी केल्या आहेत. अंतराळवीर भारत आणि इतर देशांत कठोर प्रशिक्षण घेत आहेत.

भारतीय अंतराळ स्टेशन (बीएएस)
2030 च्या दशकात भारत स्वतःचे अंतराळ स्टेशन उभारेल. तिथे दीर्घकाळ राहून संशोधन करता येईल. हे भारताला अंतराळात कायमस्वरूपी उपस्थिती देईल.

चंद्र आणि शुक्रावर मोहिमा

  • चंद्रयान-4 आणि 5: चंद्रावरून नमुने आणणे आणि अधिक संशोधन करता येणार आहे. ही भविष्यात चंद्रावर मानव पाठवण्याची इस्रोची तयारी आहे.
  • शुक्रयान 1: शुक्र ग्रहाच्या पृष्ठभाग आणि वातावरणाचा अभ्यास. हा ग्रह पृथ्वीप्रमाणे होता का, हे समजण्यास मदत होईल.

पुनर्वापरयोग्य रॉकेट्सकडं वाटचाल

  1. इस्रो नवे रॉकेट्स बनवत आहे, जे पुन्हा वापरता येतील. यामुळं प्रक्षेपण खूप स्वस्त होईल.
  2. सध्याचे एलव्हीएम3 रॉकेट अधिक शक्तिशाली होत आहे.
  3. नवे एनजीएलव्ही रॉकेट खूप मोठं आणि पुन्हा वापरता येणारे असेल.

इतर देशांसोबत मोठे सहकार्य

  • निसार (भारत-अमेरिका): पृथ्वीचं हवामान, शेती आणि आपत्तींवर नजर ठेवणारा उपग्रह. जुलै 2025 मध्ये प्रक्षेपित.
  • एलयूपीएक्स (भारत-जपान): चंद्रावर पाणी शोधणारा रोवर.
  • ट्रिश्ना (भारत-फ्रान्स): नैसर्गिक संसाधनांचा अभ्यास.
  • प्रोबा-३ (युरोप): सूर्याचा अभ्यास, भारताच्या पीएसएलव्हीनं प्रक्षेपित.

अंतराळ स्वच्छ ठेवण्याची मोहीम
इस्रोनं 2030 पर्यंत सर्व मोहिमा कचरामुक्त करण्याचं ठरवलं आहे.

पुढं काय?
2025 मध्ये भारताला अंतराळात मजबूत स्थान मिळालंय. आता सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्या एकत्र येऊन अधिक मोहिमा करता येतील. भारत अंतराळातील नियम बनवणारा आणि मदत करणारा देश बनेल, अशी अपेक्षा आहे. गगनयान, स्वतःचं स्टेशन, चंद्र-शुक्र मोहिमा आणि स्वस्त रॉकेट्स यामुळं भारत अंतराळाच्या नव्या युगाचं नेतृत्व करणार आहे.

