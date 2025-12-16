Yearender 2025 : हरित तंत्रज्ञानात घडल्या मोठ्या घडामोडी: ऊर्जा आणि हवामान नवकल्पनाचा उदय
Yearender 2025 : 2025 मध्ये हरित तंत्रज्ञान, ऊर्जा साठवणूक, हरित हायड्रोजन, एसएमआर, कार्बन कॅप्चर, डायरेक्ट एअर कॅप्चर तंत्रज्ञानात मोठे बदल घडून आले आहेत.
Published : December 16, 2025 at 1:09 PM IST
हैदराबाद : जगभरात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरात वाढ करण्यासाठी अनेक नवीन तंत्रज्ञानं विकसित झाली आहेत. प्रगत ऊर्जा साठवणूक उपाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चा ऊर्जा व्यवस्थापनात समावेश, कार्बन कॅप्चर आणि प्रगत न्यूक्लियर पॉवर यासारख्या पूर्वी दुर्लक्षित तंत्रज्ञानांमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. सौर आणि वाऱ्याच्या ऊर्जेच्या विक्रमी वाढीसह, हरित हायड्रोजन, स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स (एसएमआर) आणि डायरेक्ट एअर कॅप्चर (डीएसी) सारख्या क्षेत्रांत महत्वाचे बदल झाले आहेत. या वर्षात हरित तंत्रज्ञान (Green Technology) आणि शाश्वत नवकल्पनांमध्ये (Sustainable Innovations) मोठी प्रगती झाल्याचं दिसून आलं. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून स्वच्छ आणि अक्षय ऊर्जा स्रोतांकडं वळण्यासाठी जगभरात वेगानं पावले उचलली गेली. ऊर्जा साठवणुकीच्या प्रगत पद्धती, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) ऊर्जा व्यवस्थापनातील वापर, आणि कार्बन कॅप्चर (Carbon Capture) तसंच प्रगत अणुऊर्जा (Advanced Nuclear Power) यांसारख्या क्षेत्रांतील यशामुळं भविष्यातील हरित आणि अधिक सुरक्षित जगाची आशा पल्लवित झाली आहे.
ऊर्जा उत्पादन आणि साठवणूक
2025 मध्ये अक्षय ऊर्जा निर्मितीच्या क्षमतेत विक्रमी वाढ नोंदवण्यात आली आहे, विशेषतः सौर आणि पवन ऊर्जा क्षेत्रात ही वाढ झाली. जागतिक स्तरावर, अक्षय ऊर्जा निर्मितीच्या क्षमतेत सुमारे 793 गिगावॅटची भर पडण्याची अपेक्षा आहे. ही वाढ अभूतपूर्व आहे आणि यामुळं एकूण वीज मागणी पूर्ण करण्यात मोठी मदत झाली आहे.
प्रगत बॅटरी तंत्रज्ञान
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EVs) सॉलिड-स्टेट बॅटरीसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानानं बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे, ज्यामुळं वाहनांची रेंज आणि चार्जिंग वेग दोन्हीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. सॉलिड-स्टेट बॅटरी तंत्रज्ञानात सुधारणा झाल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) रेंज आणि चार्जिंग स्पीडमध्ये वाढ झाली आहे. ग्रिड-स्केल बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (बीईएसएस) नवीकरणीय ऊर्जेच्या अनियमिततेला स्थिरता देण्यात महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. टेस्ला सारख्या कंपन्यांनी मेगापॅक सारख्या ग्रिड-स्केल सोल्यूशन्सचा विस्तार केला.
ग्रीड-स्केल ऊर्जा साठवणूक आणि न्यूक्लियर तंत्रज्ञान
मोठ्या-क्षमतेच्या बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली (BESS) ग्रीड स्थिर करण्यासाठी आणि सौर आणि पवन ऊर्जेच्या अनियमिततेला व्यवस्थापित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. प्रगत न्यूक्लियर तंत्रज्ञानात स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स (एसएमआर) ची प्रगती वेगाने झाली आहे. हे रिअॅक्टर्स अधिक सुरक्षित, स्वस्त आणि स्केलेबल आहेत. मायक्रोसॉफ्ट, गूगल आणि अॅमेझॉन सारख्या टेक कंपन्यांनी डेटा सेंटर्ससाठी न्यूक्लियर पॉवर करार केले आहेत. जगभरात अनेक एसएमआर डिझाइन्स लायसेंसिंग आणि साइटिंग प्रक्रियेत आहेत. ऑस्मोटिक पॉवर सिस्टम्समध्येही नवीन पायलट प्लांट्स विकसित झाले आहेत. गोड्या आणि खाऱ्या पाण्याच्या मीठाच्या फरकातून ऊर्जा निर्माण करणारे हे तंत्रज्ञान पुन्हा चर्चेत आले आहे. फ्रान्स आणि जपानमध्ये नवीन पायलट प्रकल्प सुरू झाले असून, हे तंत्रज्ञान 24 तास स्वच्छ ऊर्जा देऊ शकतं.
ग्रीन हायड्रोजनचा उदय
अक्षय ऊर्जेसाठी पाणी विभाजित करून "ग्रीन हायड्रोजन" तयार करण्याच्या पद्धती अधिक कार्यक्षम आणि किफायतशीर बनल्या आहेत. हा स्वच्छ इंधन स्त्रोत विमान वाहतूक, नौवहन आणि अवजड उद्योगांसारख्या क्षेत्रांसाठी गेम-चेंजर ठरू पाहत आहे. हरित हायड्रोजन उत्पादन पद्धती अधिक कार्यक्षम झाल्या आहेत. नवीकरणीय ऊर्जेच्या मदतीनं पाण्याचं विभाजन करून तयार होणारे हे स्वच्छ इंधन विमानवाहतूक, जहाजवाहतूक आणि भारी उद्योगांसारख्या क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. भारतानं राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन अंतर्गत 2030 पर्यंत वार्षिक 5 दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन उत्पादनाचं ध्येय ठेवलं आहे. 2025 पर्यंत अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन क्षमता वाढली आहे.
हवामान नवकल्पना आणि शाश्वत विकास
कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (सीसीयूएस) मध्ये कार्यक्षमता आणि खर्च कमी करण्यात प्रगती झाली आहे. डायरेक्ट एअर कॅप्चर (डीएसी) तंत्रज्ञानात मोठे यश मिळाले असून, 2025 मध्ये स्ट्रॅटोस सारख्या जगातील सर्वात मोठ्या प्लांटची सुरुवात झाली, ज्याची क्षमता 5 लाख टन सीओ२ कॅप्चर करण्याची आहे. क्लाइमवर्क्स आणि कार्बन इंजिनियरिंग सारख्या कंपन्यांनी नवीन सॉर्बेंट्स विकसित केले आहेत. हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी केवळ ऊर्जा निर्मितीच नव्हे, तर वातावरणातून कार्बन काढून टाकणे आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणं देखील महत्त्वाचं आहे. कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS), डायरेक्ट एअर कॅप्चर (DAC) सारख्या तंत्रज्ञामुळं वातावरणातून थेट CO₂ शोषून घेण्यासाठी सोपं झालं आहे. भारताच्या NTPC नं त्यांच्या औष्णिक ऊर्जा केंद्रात प्रायोगिक तत्त्वावर 20 टन प्रतिदिन क्षमतेचा कार्बन कॅप्चर प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML)
AI नं ऊर्जा व्यवस्थापनात क्रांती घडवून आणली आहे. डायनॅमिक मागणीचा अंदाज घेणे, ऊर्जा वितरण ऑप्टिमाइझ करणे आणि संसाधनांचा अपव्यय टाळणे यासाठी AI अल्गोरिदमचा वापर वाढला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग ऊर्जा व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. एआयची मदत घेऊन ऊर्जा मागणी अंदाज, ग्रिड ऑप्टिमायझेशन आणि शेतीत पाणी-खताचा कार्यक्षम वापर शक्य झाला आहे. डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या मागणीसाठी एआय आणि न्यूक्लियरचा समावेश वाढला आहे. सर्क्युलर इकॉनॉमीमध्ये एआय-आधारित रिसायकलिंग, प्लास्टिकचे केमिकल रिसायकलिंग आणि जैविक कचऱ्याचे बायोफ्यूल्समध्ये रूपांतर यात प्रगती झाली आहे. कमी-कार्बन बांधकामात बांबू आणि कमी-कार्बन काँक्रीट सारख्या साहित्याचा वापर वाढला असून, स्वयं-ऊर्जा उत्पादक इमारतींचे डिझाइन लोकप्रिय झाले आहे.
महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्रांती
महाराष्ट्रानं 2025 मध्ये एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचललं आहे. 2 डिसेंबर 2025 पर्यंत, राज्यातील सर्व औष्णिक वीज केंद्रांना कोळशासोबत 5-7% बांबू बायोमास किंवा चारकोल मिसळणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट केवळ उत्सर्जन कमी करणे आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व घटवणे हेच नाही, तर बांबूसाठी एक मोठी औद्योगिक बाजारपेठ तयार करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे देखील आहे.
जागतिक सहकार्य आणि भविष्यातील मार्ग
डेन्मार्कनं फेब्रुवारी 2025 मध्ये सुरू केलेला 'ग्रीन ट्रान्झिशन अलायन्स इंडिया' (GTAI) सारखा उपक्रम आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचं उत्तम उदाहरण आहे. तसंच NLC India आणि PTC India सारख्या भारतीय कंपन्यांनी 2000 मेगावॅट ग्रीन एनर्जीसाठी केलेल्या संयुक्त भागीदारीमुळं राष्ट्रीय हवामान उद्दिष्टे पूर्ण होण्यास मदत मिळत आहे. 2025 मध्ये सौर आणि वाऱ्याच्या ऊर्जेच्या विक्रमी वाढीमुळे जागतिक वीज मागणी पूर्ण होत आहे, परंतु आव्हाने कायम आहेत. सार्वजनिक-खाजगी गुंतवणूक, सरकारी धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांची गरज आहे.
