ETV Bharat / technology

2025 इस्रोसाठी सुवर्णवर्ष : अंतराळ डॉकिंग, 100 वं प्रक्षेपण, निसार, अक्षिओम-4 मोहिमेमुळं जगात भारताचा ठसा

2025 इस्रोसाठी सुवर्णवर्ष ठरलंय. अंतराळ डॉकिंग, 100 वं प्रक्षेपण, निसार (Nisar), अक्षिओम-4 (Axiom 4), गगनयानची प्रगती आणि चंद्रयान-4 मुळं भारतानं जगात आपला ठसा उमटवला आहे.

Yearender 2025, ISRO achievements 2025,Space Docking, 100th Launch, Nisar, Axiom-4
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat MH Desk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 2025 हे वर्ष भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेसाठी (इस्रो) खऱ्या अर्थानं सुवर्णकाळ ठरलंय. जानेवारी 2025 मध्ये अंतराळात यशस्वी सॅटेलाइट डॉकिंग करून भारत जगातील चौथा देश ठरला होता. तसंच श्रीहरिकोटा येथून 100 प्रक्षेपण यशस्वी झालं होतं. वर्षभरात इस्रोनं चार महत्त्वाचे उपग्रह प्रक्षेपण केले होते. त्यात नासासोबतचा पहिला संयुक्त पृथ्वी-निरीक्षण उपग्रह ‘निसार’ (Nisar), गगनयात्री शुभांशू शुक्ला यांची आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावरील यशस्वी मोहिमा (Axiom-4), तसंच गगनयान (Gaganyaan Mission), आणि चंद्रयान-4 मोहिमेचा समावेश होता.

अंतराळ डॉकिंगमध्ये भारत चौथा क्रमांकावर
16 जानेवारी 2025 रोजी इस्रोनं अंतराळात दोन उपग्रहांचं यशस्वी डॉकिंग (Space Docking) करून इतिहास रचला. या ‘स्पेस डॉकिंग एक्स्पेरिमेंट’ (SpaDeX) मोहिमेचं प्रक्षेपण 30 डिसेंबर 2024 रोजी पीएसएलव्ही-सी60 नं केलं होतं. दोन उपग्रह (चेजर आणि टार्गेट) 15 मीटर ते 3 मीटर अंतरावरून अचूकपणे एकमेकांना जोडले गेले होते. त्यानंतर रिट्रॅक्शन, रिजिडायझेशन आणि एकत्रित नियंत्रणही यशस्वी झालं. या यशामुळं आता अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर भारत हा चौथा देश ठरला जो ही अत्यंत क्लिष्ट तंत्रज्ञान वापरू शकतो. हे तंत्रज्ञान भविष्यात स्वतःचं अंतराळ स्थानक, उपग्रह दुरुस्ती, चंद्र-मंगळ मोहिमा आणि अंतराळ कचरा हटविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

SpaDeX Mission
spadex docking mission (isro)

श्रीहरिकोटातून शंभरावं प्रक्षेपण (जीएसएलव्ही-एफ15/ एनव्हीएस-02)
29जानेवारी 2025 रोजी जीएसएलव्ही-एफ15 नं नेव्हिगेशन उपग्रह एनव्हीएस-02 यशस्वीरीत्या अवकाशात सोडला आणि सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून (श्रीहरिकोटा) एकूण 100 वं प्रक्षेपण पूर्ण झालं. हा जीएसएलव्हीचा 17 वा आणि स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेजसह 11 वं उड्डाण होतं. या मोहिमेनं भारताची ‘नाव्हिक’ प्रादेशिक नेव्हिगेशन प्रणाली अधिक मजबूत झाली.

GSLV-F15 NVS-02 mission: When and how to watch Sriharikota's 100th launch LIVE
The GSLV-F15 NVS-02 will the 100th rocket to be launched. (Image Credit: YouTube/ISRO)

2025 मधील प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपणे

अ.क्र.उपग्रहाचे नावप्रक्षेपण तारीखप्रक्षेपक (लाँच व्हेइकल)कक्षा (Orbit)मुख्य उद्देश (Application)
1NVS-0229 जानेवारी 2025GSLV-F15GTOनेव्हिगेशन (NavIC प्रणाली मजबूत करणे)
2EOS-0918 मे 2025 PSLV-C61Sun-synchronous Polar Orbitकृषी, वने, आपत्ती व्यवस्थापन, शहरी नियोजन
(मोहिम अपयशी – तिसरा टप्पा बिघाड)
3NISAR30 जुलै 2025GSLV-F16Sun-synchronous Polar Orbitपृथ्वी व बर्फाचे सर्व हवामानातील निरीक्षण (NASA-ISRO संयुक्त)
4CMS-0302 नोव्हेंबर 2025LVM3-M5GTOसंचार सेवा (भारत व समुद्री क्षेत्र)

गगनयात्री शुभांशू शुक्ल यांची अक्षिओम-4 मोहिम
25 जून 2025 रोजी स्पेसएक्स ड्रॅगन अंतराळयानातून इस्रोचे गगनयात्री ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ल यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (आयएसएस)वर पाऊल ठेवलं होतं. 18 दिवसांच्या या मोहिमेत त्यांनी सात महत्त्वाचे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग पूर्ण केले.

  • स्नायू पुनरुत्पादन
  • शैवाल वाढ
  • अंतराळातील पीक शक्यता
  • जिवाणू टिकाव
  • संज्ञानात्मक कामगिरी
  • सायनोबॅक्टेरियाचे वर्तन

हे प्रयोग भारतीय संशोधन संस्थांनी विकसित केले होते. 18 दिवसांत सुमारे 1 कोटी 20 लाख किलोमीटर अंतर आणि 282 कक्षा पूर्ण करून शुभांशू पृथ्वीवर यशस्वी परतले होते.

Shubhanshu Shukla, Axiom 4
शुभांशु शुक्ला (ETV bharat MH Desk)

गगनयान कार्यक्रम – सद्यस्थिती आणि टप्पेनिहाय वेळापत्रक (डिसेंबर 2025 पर्यंत)

टप्पा / घटकप्रगती (डिसेंबर 2025 पर्यंत)अपेक्षित वेळ
मानवरहित HLVM3 (Human-rated LVM3)विकास आणि सर्व ग्राऊंड चाचण्या पूर्ण-
क्रू मॉड्यूल + सर्व्हिस मॉड्यूलप्रोपल्शन सिस्टीम, ECLSS इंजिनिअरिंग मॉडेल तयार-
क्रू एस्केप सिस्टीम (CES)5 प्रकारच्या मोटर्सचे विकास आणि स्टॅटिक चाचण्या पूर्ण-
पायाभूत सुविधा• Orbital Module Preparation Facility • Gaganyaan Control Centre • Crew Training Facility • दुसरी लाँच पॅड सुधारणापूर्ण
टीव्ही-डी1 (Test Vehicle-D1)ऑक्टोबर 2023 मध्ये यशस्वी (CES व्हॅलिडेशन)पूर्ण
टीव्ही-डी2 (Test Vehicle-D2)तयारी पूर्ण2025 चा तिसरा तिमाही (जुलै–सप्टेंबर)
IADT-01 (Integrated Air Drop Test)तयारी सुरू2025–2025
जी-1 (Gaganyaan-1)पहिला मानवरहित ऑर्बिटल फ्लाइट • C32-G स्टेज, HS200, CES मोटर्स स्टॅकिंग पूर्ण • क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर तयार2025 मध्ये चौथ्या तिमाहीत (ऑक्टो.–डिसें.)
जी-2 (Gaganyaan-2)दुसरी मानवरहित फ्लाइट2026 चा पहिली सहामाही
जी-3(Gaganyaan-3)तिसरा मानवरहित फ्लाइट (अंतिम डेमो)2026 ची दुसरी सहामाही
जी-4 (Gaganyaan-4)पहिला मानवी मोहिम (3 भारतीय गगनयात्री, 3 दिवस, LEO)2027 मध्ये (अपेक्षित)

आदित्य-एल1 ची नवीन कामगिरी
फेब्रुवारी 2025 मध्ये आदित्य-एल1 वरील ‘सोलर अल्ट्राव्हायोलेट इमेजिंग टेलिस्कोप’ (SUIT) नं सूर्याच्या खालच्या वातावरणात (फोटोस्फियर आणि क्रोमोस्फियर) अतिशय शक्तिशाली सौर ज्वालेचं (सोलर फ्लेअर कर्नल) पहिल्यांदाच छायाचित्र घेतलं होतं.

ISRO Aditya L1
आदित्य-एल1 (isro)

NGLV प्रक्षेपक
इस्रो नवीन पुनर्वापरयोग्य प्रक्षेपक विकसित करत आहे ज्याची क्षमता थक्क करणारी आहे. कमी पृथ्वी कक्षेत (LEO) 30 टन (30,000 किलो) वजन उचलण्याची क्षमता त्यात आहे. याचा पहिला टप्पा परत आणून पुन्हा वापरता येईल. याची एसएलव्ही-3 च्या तुलनेत 1,000 पट जास्त क्षमता आहे.

चंद्रयान 4
चंद्रयान-3 च्या यशानंतर चंद्रयान-4 ची घोषणा. या मोहिमेत 9,200 किलो वजनाचा उपग्रह चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरेल, माती व खडकांचे नमुने गोळा करेल आणि परत पृथ्वीवर आणेल. यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान खालील प्रमाणे आहे.

  • रेंडेव्हू आणि डॉकिंग
  • स्वयंचलित उतरण आणि चढण प्रणाली
  • रोबोटिक आर्म, ड्रिल, स्कूप
  • उष्णता प्रतिरोधक कवच
  • चार मॉड्यूल्स चंद्रकक्षेत जातील, त्यापैकी दोन चंद्रावर उतरतील.
ISRO upcoming missions
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat MH Desk)

जागतिक स्तरावर नाव कोरलं
2025 मध्ये इस्रोनं केवळ तंत्रज्ञानातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर आपलं स्थान भक्कम केलं आहे. अंतराळ डॉकिंग, निसार, अक्षिओम-4, 100 वं प्रक्षेपण, गगनयानची वाटचाल, चंद्रयान-4 आणि नविन प्रक्षेपक अशा सर्वच आघाड्यांवर इस्रोनं कमाल केलीय. भारतीय अंतराळ कार्यक्रम आता फक्त खर्च कमी करणारा नाही तर जगातील अग्रेसर कार्यक्रमांपैकी एक बनला आहे. पुढची पिढी आता स्वतःचे अंतराळ स्थानक, चंद्रावर मानवी मोहिमा आणि मंगळ मोहिमांची स्वप्ने पाहत असून इस्रो ती स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Explainer : इस्रोचा सर्वांत भारी संचार उपग्रह सीएमएस 03 उद्या होणार प्रक्षेपित; नौदलाच्या सामर्थ्यात भर
  2. इस्रोची महत्त्वाकांक्षी योजना: यंदा 7 प्रक्षेपणे, चांद्रयान 4 ला मान्यता, 2035 पर्यंत अंतराळ स्थानक उभारणार
  3. इस्रोनं रचला आणखी एक विक्रम; 4400 किलोच्या 'बाहुबली' उपग्रहाचं यशस्वीरित्या प्रक्षेपण

TAGGED:

ISRO ACHIEVEMENTS 2025
NISAR
GAGANYAAN MISSION
YEARENDER 2025
YEAR ENDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.