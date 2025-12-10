ETV Bharat / technology

2025 च्या स्मार्टफोन जगतातील सर्वात मोठे ट्रेंड्स : फोल्डेबलचा बोलबाला, AI चा जलवा आणि 200MP टेलिफोटो कॅमेर्‍यांची स्पर्धा

yearender 2025 : 2025 मध्ये स्मार्टफोन जगतात ट्राय-फोल्ड, 200MP टेलिफोटो, मल्टिमोडल AI आणि भारतात Apple ची विक्रमी झेप यांनी खळबळ माजवली आहे!

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 10:45 AM IST

मुंबई : 2025 हे वर्ष (yearender 2025 ) स्मार्टफोन उद्योगासाठी ऐतिहासिक (Smartphone Trends 2025) ठरलं आहे. जागतिक बाजारपेठेत 1.5 टक्के वाढीसह 1.25 अब्ज युनिट्सची विक्री अपेक्षित आहे (IDC नोव्हेंबर 2025 अहवाल). चीनमध्ये स्थिरता, भारतासह इमर्जिंग मार्केटमध्ये झपाट्याने वाढ आणि Apple च्या धडाकेबाज कामगिरीमुळं हे शक्य झाले आहे. फोल्डेबल फोन (Foldable Phones) आता मुख्य प्रवाहात आले आहेत, AI वैशिष्ट्ये रोजच्या वापरात रुजली आहेत आणि कॅमेर्‍यांमध्ये 200 मेगापिक्सेल टेलिफोटो, 8K व्हिडीओ आणि जनरेटिव्ह एआय टूल्स यांचा भरणा पडला आहे. भारतात तर Apple नं पहिल्यांदाच टॉप-4 मध्ये स्थान मिळवलं आहे. चला तर मग पाहूया 2025 मधील सर्वात मोठे स्मार्टफोन ट्रेंड्स कोणते आहेत?

जागतिक आणि भारतीय बाजारपेठेची स्थिती
आंतरराष्ट्रीय डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) च्या नोव्हेंबर 2025 च्या अहवालानुसार, 2025 मध्ये जगभरात स्मार्टफोन शिपमेंट 1.5% नं वाढून 1.25 अब्ज युनिट्सवर पोहोचणार आहे. यात सर्वात मोठा वाटा Apple चा आहे. कंपनीच्या शिपमेंट्स 6.1% नं वाढून 147 दशलक्ष युनिट्स ओलांडण्याची शक्यता आहे. चीनमध्ये iPhone १७ मालिकेला प्रचंड मागणी मिळाली असून ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये Apple नं 20% पेक्षा जास्त मार्केट शेअर मिळवला आहे.

biggest smartphone trends 2025
Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2025 (Preliminary results, shipments in millions of units) (Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, November 6, 2025)

48 दशलक्ष फोनची विक्री
भारतात तर 2025 चा तिसरा तिमाही (जुलै-सप्टेंबर) गेल्या पाच वर्षांतील सर्वोत्तम ठरला. 48 दशलक्ष फोनची विक्री झाली (4.3% वार्षिक वाढ). यात Apple नं पहिल्यांदाच 50 लाख युनिट्स शिपमेंट करत चौथा क्रमांक पटकावला. iPhone 16 हा भारतातील सर्वाधिक विकला जाणारा फोन ठरला, तर iPhone 17 मालिका आणि iPhone Air च्या लॉंचनं विक्रमी 16% योगदान दिलं. Vivo सलग सातव्या तिमाहीत अव्वल राहिला, तर OPPO नं Samsung ला मागं टाकत दुसरं स्थान मिळवलं. Motorola नं 52.4% तर Apple नं 25.6% वार्षिक वाढ नोंदवली.

India smartphone market Top 10 Brand
India smartphone market Top 10 Brand (Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, November 2025)

फोल्डेबल फोनचा बोलबाला
Samsung Galaxy Z TriFold (2 डिसेंबर 2025 ग्लोबल लॉंच): जगातील पहिला कमर्शियल ट्राय-फोल्ड (दोनदा फोल्ड होणारा) फोन. पूर्ण उघडल्यावर 10 इंचाचा प्रचंड डिस्प्ले मिळतो. अत्यंत पातळ डिझाइन आणि अल्ट्रा-परफॉर्मन्ससह हा फोन उत्पादकता आणि मनोरंजनासाठी क्रांतिकारी आहे. भारतात जानेवारी-फेब्रुवारी 2026 मध्ये तो लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे.

  • Nubia Flip 3 : (जपानमध्ये लॉन्च)
    6.9 इंच मुख्य आणि 4 इंच कव्हर डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400X, Android 15. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात येण्याची शक्यता.
  • Huawei Nova Flip S: (17 ऑक्टोबर 2025 चीनमध्ये लॉंच)
    6.94 इंच मुख्य + 2.14 इंच कव्हर स्क्रीन, HarmonyOS 5.1, 66W फास्ट चार्जिंग.
  • Motorola Razr 60 Ultra :
    7 इंच 1.5K 165Hz मुख्य आणि 4 इंच 3000 निट्स कव्हर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite, 16 जीबी पर्यंत रॅम, Moto AI 2.0.
Motorola Razr 60 Ultra
Motorola Razr 60 Ultra (Motorola )

AI चा स्मार्टफोनमध्ये दबदबा
2025 मध्ये प्रत्येक प्रमुख ब्रँडने AI ला केंद्रस्थानी ठेवले आहे.

  1. Samsung Galaxy S25 Ultra
    मल्टिमोडल AI एजंट्स जे टेक्स्ट, व्हॉइस, इमेज आणि व्हिडीओ समजतात. Circle to Search फीचर आता फोन नंबर, ई-मेल, URL लगेच ओळखून कॉल/मेल/वेबसाइट उघडतो.
  2. Xiaomi 15 Ultra
    जनरेटिव्ह टेक्स्ट टूल, व्हॉइस रेकॉर्डिंगचे ट्रान्स्क्रिप्शन, इमेज एक्स्पँड, ऑब्जेक्ट रिमूव्हल, शार्पनिंग अशी अनेक AI टूल्स.
  3. OnePlus 15 / OnePlus 13
    OnePlus AI सूट – AI Summary, AI Writer, AI Reply, AI VoiceScribe. “Plus Key” नावाचे कस्टमायझेबल AI बटण.
  4. Galaxy Z Fold7
    रिअल-टाइम ट्रान्सलेशन, फोटो एडिटिंग, Circle to Search, Gemini असिस्टंटला अ‍ॅप उघडायला सांगता येतं.
Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
Xiaomi 15 Ultra (Xiaomi )
  • 200MP टेलिफोटोचा जमाना
  1. iPhone 17 Pro Max
    नवीन जनरेशन टेट्राप्रिझम डिझाइन, 56% मोठा सेंसर, 200 mm फोकल लेंथ, 8x ऑप्टिकल-क्वालिटी झूम (एकूण 16x ऑप्टिकल रेंज).
  2. OPPO Find X9 Pro
    50+50+200 मेगापिक्सेल ट्रिपल सेटअप, Hasselblad सोबत 9.6x ऑप्टिकल झूम किट, 21 mm True Colour कॅमेरा, 4K Motion Photo (इमेजमधून अल्ट्रा-क्लियर फ्रेम काढता येते).
  3. Samsung Galaxy S25 Ultra
    200+50+50+10 मेगापिक्सेल क्वॉड सेटअप, 100x डिजिटल झूम, 8K 30fps व्हिडीओ.
  4. Vivo X300 Pro
    200MP ZEISS APO टेलिफोटो, IP68+IP69, Android 16.
  5. Xiaomi 15 Ultra
    1 इंच 50MP Sony LYT900 मुख्य, 200MP Samsung HP9 100mm टेलिफोटो, 8K 30fps, 1920fps स्लो-मोशन.
  6. Google Pixel 10 Pro
    100x Pro Res Zoom, 8K सिनेमॅटिक व्हिडीओ, Camera Coach (Gemini द्वारे सीन अ‍ॅनालिसिस आणि सूचना).
  7. Realme GT 8 Pro
    स्विचेबल कॅमेरा मॉड्यूल (गोलाकार किंवा आयताकृती कव्हर बदलता येते), 200MP टेलिफोटो कॅमेरा.
  8. OnePlus 13
    50MP Sony LYT-808 मुख्य + 50MP अल्ट्रावाइड + 50MP LYT-600 3x टेलिफोटो.
  9. iQOO 15
    50 MP Sony IMX921 मुख्य + 50MP अल्ट्रावाइड + 50MP 3x पेरिस्कोप.
iPhone 17 Pro, cosmic orange finish, partial back exterior, pro camera system in top left corner, 3 lenses, microphone, flash
iPhone 17 Pro Max (iPhone )

भारतातील बजेट सेगमेंटमधील धमाकेदार फोन (2025)

2025 मध्ये बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटही अतिशय स्पर्धात्मक राहिला.

  • Infinix GT 30 (8 ऑगस्ट): 11,499 ते 19,499
  • Realme P4 5G (20 ऑगस्ट): 17,999 पासून (ऑफर्सनंतर)
  • Moto G67 Power (20 नोव्हेंबर): 14,999–15,999
  • Samsung Galaxy A17 5G (29 ऑगस्ट): 18,999 पासून
  • Moto G96 5G (9 जुलै): 17,999
  • Samsung Galaxy M36 (27 जून):14,000–22,000
Two Galaxy A17 5G devices. One viewed from the back, showcasing the 5 MP Ultra Wide Camera, 50 MP Wide Camera and 2MP Macro Camera. The other viewed from the front, highlighting the 13 MP Front Camera.
Samsung Galaxy A17 5G (Samsung )

2025 हे वर्ष स्मार्टफोन उद्योगासाठी खऱ्या अर्थाने परिवर्तकारी ठरलंय. ट्राय-फोल्ड सारखे भविष्यकालीन डिझाइन, मल्टिमोडल AI जे खरोखरच उपयुक्त आहे, 200 मेगापिक्सेल टेलिफोटो कॅमेरे आणि भारतासारख्या बाजारपेठेत बजेट फोनची प्रचंड स्पर्धा यामुळं विविध फोन लॉंच झाले आहेत.

