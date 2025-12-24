Yearender 2025 : परवडणाऱ्या ‘फ्लॅगशिप किलर’ स्मार्टफोनमुळं भारतीय मोबाईल बाजारात मोठा बदल
Yearender 2025 : मध्ये प्रीमियम स्मार्टफोनची मागणी वाढलीय. परवडणाऱ्या फ्लॅगशिप किलर स्मार्टफोनना भारतीय ग्राहकांची मोठी मागणी आहे.
Published : December 24, 2025 at 11:07 AM IST
मुंबई : 2025 मध्ये भारतीय स्मार्टफोन बाजारात प्रीमियम स्मार्टफोनमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळाला. एकेकाळी फक्त महागड्या फ्लॅगशिप फोनपुरते मर्यादित असलेले प्रीमियम फीचर्स आता परवडणाऱ्या किमतीत देशात उपलब्ध झाले. दमदार परफॉर्मन्स, AMOLED डिस्प्ले, मोठी बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगसह येणाऱ्या ‘फ्लॅगशिप किलर’ स्मार्टफोनना (flagship killer smartphones) ग्राहकांची पसंती झपाट्यानं मिळत आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगती, आकर्षक किंमत आणि वाढती स्पर्धा यामुळं 2025 मध्ये मोबाईल खरेदीचा ट्रेंड कसा बदलला, याचा सविस्तर आढावा Yearender 2025 च्या रिपोर्टमध्ये घेण्यात आला आहे.
फ्लॅगशिप फोनला ग्राहकांची पसंती
2025 हे वर्ष भारतीय स्मार्टफोन बाजारासाठी महत्त्वाचं ठरले. गेल्या काही वर्षांपर्यंत प्रीमियम अनुभव म्हणजे 60 ते 80 हजार रुपये किंमतीचे फ्लॅगशिप फोन, अशी समजूत होती. मात्र 2025 मध्ये ही धारणा मोठ्या प्रमाणात बदलली. परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम फीचर्स देणारे ‘फ्लॅगशिप किलर’ स्मार्टफोन मोठ्या संख्येनं बाजारात उपलब्ध झाले आणि ग्राहकांची पसंती झपाट्यानं या फोनकडं वळली. उच्च दर्जाचे प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले, मोठ्या क्षमतेच्या बॅटऱ्या, फास्ट चार्जिंग आणि AI-आधारित कॅमेरा फीचर्स ही वैशिष्ट्ये आता केवळ महागड्या फोनपुरती मर्यादित राहिली नाहीत. याच कारणामुळं 2025 मध्ये मध्यम आणि प्रीमियम सेगमेंटमधील सीमारेषा पुसट झाली, असं तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.
‘फ्लॅगशिप किलर’ ट्रेंड म्हणजे काय?
कमी किंमतीत फ्लॅगशिप दर्जाचा परफॉर्मन्स आणि फीचर्स देणारे स्मार्टफोन या श्रेणीत मोडतात. विशेष म्हणजे, हे फोन कोणत्याही एका ब्रँडपुरते मर्यादित न राहता OnePlus, Samsung, Motorola, iQOO, Poco, Nothing आणि Redmi यांसारख्या अनेक ब्रँड्सकडून बाजारात आले. त्यामुळंच ‘फ्लॅगशिप किलर’ चा अर्थ 2025 मध्ये अधिक व्यापक झाल्याचं पाहायला मिळालं.
प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्समध्ये मोठी झेप
2025 मध्ये स्मार्टफोन चिपसेट तंत्रज्ञानात लक्षणीय प्रगती झाली. Qualcomm आणि MediaTek या कंपन्यांनी अधिक कार्यक्षम आणि ऊर्जा-बचत करणारे प्रोसेसर सादर केले.यामुळं मध्यम किंमत श्रेणीत उपलब्ध फोनमध्येही वेगवान अॅप ओपनिंग,स्मूथ मल्टीटास्किंग, कॅज्युअल ते हेवी गेमिंग, व्हिडिओ एडिटिंग आणि कंटेंट क्रिएशन सारख्या गोष्टी सहज शक्य झाल्या. तज्ज्ञांच्या मते, सामान्य वापरकर्त्यासाठी आता फ्लॅगशिप आणि फ्लॅगशिप किलर फोनमधील परफॉर्मन्स फरक फारसा जाणवत नाही.
डिस्प्ले तंत्रज्ञान
2025 मध्ये AMOLED डिस्प्ले जवळपास स्टँडर्ड झाले. अनेक परवडणाऱ्या स्मार्टफोनमध्ये ते येताय. AMOLED, OLED पॅनल120Hz किंवा त्याहून अधिक रिफ्रेश रेट, उच्च ब्राइटनेस लेव्हल हे या फोनचं खास वैशिष्ट्ये होतं. यामुळे व्हिडिओ पाहणे, गेमिंग आणि सोशल मीडिया वापरण्याचा अनुभव अधिक स्मूथ आणि आकर्षक झाला. एकेकाळी केवळ महागड्या फ्लॅगशिप फोनमध्येच दिसणारे हे फीचर्स आता मध्यम किमतीच्या फोनमध्ये सहज उपलब्ध आहेत.
बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगमध्ये सुधारणा
बॅटरी हा भारतीय ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 2025 मध्ये अनेक स्मार्टफोनमध्ये 5000mAh किंवा त्याहून अधिक क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. तसंच फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील कंपन्या देताय.यामुळे दिवसभर फोन वापरूनही चार्जिंगची चिंता कमी झाली. तज्ज्ञांच्या मते, बॅटरी ऑप्टिमायझेशन आणि सॉफ्टवेअर मॅनेजमेंट सुधारल्यामुळं प्रत्यक्ष वापरात फोन अधिक काळ टिकतो.
कॅमेरा
2025 मध्ये स्मार्टफोन कॅमेऱ्यांमध्ये हार्डवेअरपेक्षा सॉफ्टवेअर आणि AI चा प्रभाव अधिक वाढल्याचं दिसून आलंय. AI-आधारित फीचर्समुळं नाईट फोटोग्राफी मध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झालीय. पोर्ट्रेट फोटो याचमुळं अधिक नैसर्गिक दिसू लागले असून व्हिडिओ स्टॅबिलायझेशन अधिक चांगलं झालं. यामुळं महागड्या DSLR किंवा मिररलेस कॅमेऱ्यांची गरज अनेक वापरकर्त्यांसाठी कमी झाली. परवडणाऱ्या स्मार्टफोनमधील कॅमेरा क्वालिटीही सोशल मीडिया आणि दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी ठरू लागली.
सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि दीर्घकालीन वापर
2025 मध्ये काही ब्रँड्सकडून दीर्घकालीन Android आणि सिक्युरिटी अपडेट्स देण्यावर भर देण्यात आला. यामुळं ग्राहकांचा फोन दीर्घकाळ वापरण्याचा आत्मविश्वास वाढला. ‘एकदा फोन घेतला की दोन-तीन वर्षांत बदलावा लागतो’ ही मानसिकता हळूहळू बदलताना दिसतेय.
भारतीय बाजारावर काय परिणाम झाला?
तंत्रज्ञान विश्लेषकांच्या मते, फ्लॅगशिप किलर फोनच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळं प्रीमियम सेगमेंटमधील फोनच्या विक्रीवर दबाव आला. ब्रँड्सना किंमत आणि फीचर्सबाबत अधिक स्पर्धात्मक धोरण स्वीकारावं लागलं, असं तज्ञांचं मत आहे. ग्राहक अधिक ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ पर्यायांकडे वळलंच्या देखील विविध रिपोर्टमधून समोर आलं आहे. या बदलाचा थेट फायदा अंतिम ग्राहकाला झालाय.
ग्राहकांची पसंती कशी बदलली?
2025 मध्ये स्मार्टफोन खरेदी करताना ग्राहक खालील गोष्टींना अधिक महत्त्व देताना दिसले.
- परफॉर्मन्स आणि बॅटरी लाइफ
- डिस्प्ले क्वालिटी
- दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट
- किंमत आणि फीचर्स यांचा समतोल
ब्रँड नावापेक्षा ‘फोन काय देतो’ याकडं लक्ष देणारा ग्राहक वर्ग वाढत आहे, असं बाजार अभ्यासातून स्पष्ट होतय.
2025 मध्ये परवडणाऱ्या फ्लॅगशिप किलर स्मार्टफोननी भारतीय मोबाईल बाजारात मोठा बदल घडवलाय. कमी किमतीत प्रीमियम अनुभव देणारे हे फोन सामान्य वापरकर्त्यांसाठी फायदेशीर ठरले. तज्ज्ञांच्या मते, हा ट्रेंड पुढील काही वर्षांतही कायम राहण्याची शक्यता आहे. ग्राहक अधिक जागरूक होत असून, ‘किंमत कमी पण फीचर्स जास्त’ हा फॉर्म्युला भारतीय बाजारात मजबूत होत चालला आहे.
