Yearender 2025 : 'हे' आहेत 2025 मधील टॉप 10 फ्लॅगशिप स्मार्टफोन
Yearender 2025 : 2025 मध्ये परवडणाऱ्या फ्लॅगशिप फोननी भारतीय बाजाराता धमाका केलाय. उच्च फीचर्स, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि उत्तम बॅटरीसह 'फ्लॅगशिप किलर' फोन लोकप्रिय झाले आहेत.
Published : December 20, 2025 at 12:39 PM IST
मुंबई : 2025 मध्ये स्मार्टफोन बाजारात मोठे बदल घडले. महागड्या फ्लॅगशिप फोनबरोबरच, परवडणाऱ्या किंमतीत उच्च दर्जाचे फीचर्स देणारे फोन लोकप्रिय (Flagship Smartphones 2025) झाले. हे फोन "फ्लॅगशिप किलर" म्हणून ओळखले जातात, कारण ते महागड्या फोनच्या तुलनेत कमी किंमतीत समान किंवा त्याहून अधिक फीचर्स देतात. या वर्षात, चिपसेट तंत्रज्ञानात प्रगती झाली, ज्यामुळं स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 सारखे प्रोसेसर बजेट फोनमध्ये उपलब्ध झाले. डिस्प्ले तंत्रज्ञानात AMOLED आणि उच्च रिफ्रेश रेटचं चलन वाढलं, तर बॅटरी क्षमता 5000 mAh पेक्षा अधिक झाली. कॅमेरा सिस्टममध्ये AI-आधारित फीचर्सचा समावेश झाला, ज्यामुळं फोटोग्राफी अधिक सोपी आणि उत्तम झाली. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही 10 सर्वोत्तम फोनची निवड केली आहे. प्रत्येक फोनबद्दल सविस्तर चर्चा करूया.
OnePlus 13R 5G
वनप्लस 13 आर हा 2025 मधील सर्वाधिक चर्चित फ्लॅगशिप किलर स्मार्टफोन आहे. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरसह येतो, ज्यामुळं गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी तो उत्तम आहे. अँड्रॉइड हेडलाइन्सच्या रिव्ह्यूनुसार, हा फोन मोठ्या तापमान दबावातही थंड राहतो आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देतो. त्याची मुख्य ताकद म्हणजे 6000mAh ची विशाल बॅटरी, जी दोन दिवसांच्या हेवी युजसाठी पुरेशी आहे. 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंगसह, तो पटकन चार्ज होतो. डिस्प्ले 6.78 इंचाचा 1.5K प्रोएक्सडीआर AMOLED आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे आणि पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स आहे. हे उज्ज्वल आणि स्मूथ व्हिज्युअल्स देते. कॅमेरा सिस्टममध्ये 50 एमपी सोनी एलवायटी-700 मुख्य सेन्सरसह ट्रिपल कॅमेरा आहे, पण लो-लाइट परफॉर्मन्स महागड्या फ्लॅगशिपपेक्षा कमी आहे. हा फोन 41,999 रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध आहे, ज्यामुळं तो मूल्यवान पर्याय आहे. डिझाइन स्लीक आहे. हा फोन ऑक्सिजनओएस 15 वर चालतो, ज्यामुळं सॉफ्टवेअर अपडेट्स नियमित मिळतात. गेमर्ससाठी हा फोन आदर्श आहे, कारण त्यात हायपरटच आणि कूलिंग सिस्टम आहे.
Samsung Galaxy S24 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 हा मागील जनरेशनचा फ्लॅगशिप आहे, पण 2025 मध्ये डिस्काउंटेड किंमतीत उपलब्ध झाल्यामुळं तो परवडणारा झाला आहे. हा फोन अँड्रॉइड 14 वर रिलीज झाला आणि IP68 वॉटर रेसिस्टन्स, वायरलेस चार्जिंग आणि उत्कृष्ट ट्रिपल कॅमेरा सिस्टमसह येतो. यात ३x ऑप्टिकल झूम आहे. सॅमसंग 7 वर्षांचे ओएस अपडेट्स देतो, ज्यामुळं हा फोन दीर्घकाळ टिकतो. डिस्प्ले 6.2 इंचाचा डायनॅमिक AMOLED 2एक्स आहे, रिफ्रेश रेट 120Hz आणि पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स आहे. परफॉर्मन्ससाठी स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 किंवा एक्सिनॉस 2400 प्रोसेसर आहे, जे वेगवान आणि विश्वसनीय आहे. हा फोन कॉम्पॅक्ट डिझाइनसाठी ओळखला जातो, ज्यामुळं एका हातानं वापरणं सोपं आहे. कॅमेरा सिस्टममध्ये AI फीचर्स आहेत, ज्यामुळं फोटो एडिटिंग आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उत्तम होते. बॅटरी 4000mAh आहे, पण ऑप्टिमायझेशनमुळं पूर्ण दिवस टिकते. 2025 मध्ये त्याची किंमत 35,000 रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. सॅमसंग इकोसिस्टमसह, हा फोन इतर डिव्हाइसेससोबत चांगला इंटिग्रेट होतो. तज्ज्ञांच्या मते, हा फोन फोटोग्राफी प्रेमींसाठी उत्तम आहे.
iQOO Neo 10R 5G
आयक्यूओओ निओ 10 आर हा गेमिंग-फोकस्ड फोन आहे, जो स्नॅपड्रॅगन 8एस जेन 3 चिपसेटसह येतो. 144Hz रिफ्रेश रेटचा AMOLED डिस्प्ले स्मूथ एक्सपीरियन्स देतो. हा फोन गेमर्ससाठी उत्तम आहे, कारण त्यात हाय परफॉर्मन्स आणि कूलिंग सिस्टम आहे. या फोनमध्ये तुम्हाला 6400mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळतोय. मिड-प्रीमियम रेंजमध्ये हा फोन फायदेशीर आहे, कारण प्रोसेसर आणि डिस्प्ले क्वालिटी उत्तम आहे. कॅमेरा सिस्टम 50एमपी मुख्य सेन्सरसह येते, ज्यामुळं डेलाइट फोटोग्राफी चांगली होते. याचं डिझाइन स्पोर्टी असून रेटिंग IP67 आहे. 2025 मध्ये, हा फोन 38,000 रुपयांत उपलब्ध आहे. रिव्ह्यूजमध्ये, त्याच्या बॅटरी लाइफ आणि गेमिंग परफॉर्मन्सची प्रशंसा झाली आहे. सॉफ्टवेअर फनटच ओएस आहे, ज्यात कस्टमायझेशन ऑप्शन्स भरपूर आहेत. एकंदरीत, गेमिंग आणि मल्टीमीडिया युजर्ससाठी हा फोन किफायतशीर आहे.
Google Pixel 9A
गूगल पिक्सेल 9 ए हा कॅमेरा कॅपेबिलिटीजसाठी ओळखला जातो. गूगलच्या कम्प्युटेशनल फोटोग्राफी आणि टेन्सर जी4 प्रोसेसरसह, हा फोन उत्कृष्ट फोटो घेतो. क्लीन अँड्रॉइड एक्सपीरियन्स आणि 7 वर्षांच्या सॉफ्टवेअर अपडेट्समुळं तो दीर्घकाळ टिकतो. यात 6.1 इंचाचा OLED डिस्प्ले असून रिफ्रेश रेट 120Hz मिळतो. यात तुम्हाला 4500mAh बॅटरीसह वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिळतोय. 2025 मध्ये, हा फोन 40,000 रुपयांत उपलब्ध आहे. रिव्ह्यूजमध्ये, या फोनच्या AI फीचरची सगळीकडं चर्चा झालीय. परफॉर्मन्स दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी आहे. डिझाइन साधे पण आकर्षक आहे. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा फोन सर्वोत्तम पर्याय आहे.
Motorola Edge 60 Pro
मोटोरोला एज 60 प्रो हा प्रीमियम क्वाड-कर्व्हड pOLED डिस्प्लेसह येतो. या फोनचा रिफ्रेश रेट 120Hz असून त्याच मीडियाटेक डायमेन्शन 8350 एक्स्ट्रीम चिपसेट आणि 6000 mAh बॅटरीसह आहे. हा फोन पॉवर युजर्स आणि गेमर्ससाठी खास आहे. IP69 रेटिंग ड्युरेबिलिटी देते. यात 50 एमपी ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे. याची किंमत 42,000 रुपये आहे. याचा डिस्प्ले आणि बिल्ड क्वालिटीची प्रशंसा झालीय.
Nothing Phone 3A Pro 8/128 GB Grey
नथिंग फोन 3ए प्रो त्याच्या युनिक ट्रान्सपरंट डिझाइनसाठी ओळखला जातो. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये कॉम्पिटिटिव्ह प्राइसस तो खरेदी करता येतो. यात 50एमपी ट्रिपल रियर कॅमेरा आणि 5000mAh बॅटरी सपोर्ट मिळतोय. या फोनचा 6.77 इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश आहे. या फोनची किंमत 35,000 रुपये असून स्टाइल आणि फंक्शनॅलिटीचा बॅलन्स साधते.
Redmi Note 14 Pro+ 5G
रेडमी नोट 14 प्रो+ स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 3 प्रोसेसरसह योतो. 3000 निट्स पीक ब्राइटनेसचा AMOLED डिस्प्ले. 108 एमपी मुख्य कॅमेरा OIS सह खरेदी करता येईल. या फोनला IP68 रेटिंग मिळालंय. या फोनची किंमत 32,000 रुपये असून तो परफॉर्मन्स आणि स्टाइलचा कॉम्बो स्मार्टफोन आहे.
Motorola Edge 60 Fusion 5G
मोटोरोला एज 60 फ्यूजन मीडियाटेक डायमेन्शन 7400 प्रोसेसरसह येतो. याता तुम्हाला 5200 mAh ची मोठी बॅटरी मिळतेय. 50एमपी मुख्य कॅमेरा आणि IP68/IP69 रेटिंगसह तो येतो. याची किंमत सध्या 30,000 रुपये असून हा फोन कॅज्युअल युजर्ससाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
Poco F7 Ultra
पोको एफ7 अल्ट्रा हा फ्लॅगशिप किलर फोन आहे. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3, 6.7 इंच AMOLED सह योतो. यात 6000mAh ची मोठी आणि दमदार बॅटरी आहे. या फोनची किंमत 45,000 रुपये असून हा फोन गेमिंगसाठी उत्तम आहे.
Realme GT 7
रियलमी जीटी 7 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 चिपसेट आहे. हा फोन 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह योतो. या फोनची 5500 mAh एक दिवसाच्या वापरासाठी पुरेशी आहे. तुम्हा हा फोन किंमत 40,000 रुपये किंमतीत खरेदी करू शकता.
मुख्य स्पेसिफिकेशन्स
|फोन नाव
|प्रोसेसर
|डिस्प्ले
|बॅटरी
|कॅमेरा
|किंमत (रुपये)
|वनप्लस 13आर
|स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3
|6.78" AMOLED 120Hz
|6000mAh
|50एमपी ट्रिपल
|40,000
|सॅमसंग एस24
|स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3
|6.2" AMOLED 120Hz
|4000mAh
|ट्रिपल 3x झूम
|35,000
|आयक्यूओओ निओ 10 आर
|स्नॅपड्रॅगन 8 एस जेन 3
|AMOLED 144Hz
|6400mAh
|50एमपी
|38,000
|गूगल पिक्सेल 9ए
|टेन्सर जी4
|6.1" OLED 120Hz
|4500mAh
|ड्युअल AI
|40,000
|मोटोरोला एज 60 प्रो
|डायमेन्शन 8350
|pOLED 120Hz
|6000mAh
|50एमपी ट्रिपल
|42,000
|नथिंग फोन 3ए प्रो
|स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 3
|6.77" AMOLED 120Hz
|5000mAh
|50एमपी ट्रिपल
|35,000
|रेडमी नोट 14 प्रो+
|स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 3
|AMOLED 3000 निट्स
|5500mAh
|108एमपी
|32,000
|मोटोरोला एज 60 फ्यूजन
|डायमेन्शन 7400
|AMOLED 120Hz
|5200mAh
|50एमपी
|30,000
|झिओमी पोको एफ7 अल्ट्रा
|स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3
|AMOLED 120Hz
|6000mAh
|ट्रिपल
|45,000
|रियलमी जीटी 7
|स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3
|AMOLED 120Hz
|5500mAh
|ट्रिपल
|40,000
2025 मध्ये लॉंच झालेल्या फ्लॅगशिप फोनला भारतीय बाजारात मोठी मागणी आहे. हे फोन उच्च दर्जाचे फीचर्ससह कमी किंमतीत येतात, ज्यामुळं सामान्य वापरकर्त्यांना प्रीमियम अनुभव मिळतो.
