2025 मधील प्रमुख सायबर हल्ले : क्रिप्टोकरन्सी, ऑटोमोटिव्ह आणि आरोग्य क्षेत्राचं मोठं नुकसान
2025 मध्ये सायबर हल्ल्यांची (cyber attacks in 2025) तीव्रता आणि AI-संचालित धोके प्रचंड वाढले आहेत. रॅन्समवेअर, डेटा लीक आणि क्रिप्टो चोरीनं जगभरात अरबोंचं नुकसान झालं.
Published : December 12, 2025 at 11:11 AM IST
मुंबई Year Ender 2025 : 2025 हे वर्ष सायबर जगतासाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरलं आहे. जगभरात आणि विशेषतः भारतात सायबर हल्ल्यांची (cyber attacks in 2025) संख्या आणि तीव्रता यात प्रचंड वाढ झाली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), डीपफेक आणि रॅन्समवेअर यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून हल्लेखोर अधिक चतुर आणि मोठ्या प्रमाणात हल्ले करत आहेत. IBM च्या अहवालानुसार, 2025 मध्ये सरासरी डेटा ब्रिचची किंमत 4.44 मिलियन डॉलर इतकी आहे, तर भारतात ही किंमत 220 मिलियन रुपये इतकी वाढली आहे. USAID च्या अंदाजानुसार, 2027 पर्यंत जागतिक सायबर गुन्ह्यांची किंमत 24 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल. आरोग्य, वित्त, शिक्षण आणि सरकारी क्षेत्र हे सर्वाधिक लक्ष्य ठरलं आहेत. AI-संचालित फिशिंग, व्हॉइस फिशिंग (vishing) आणि डीपफेक हल्ल्यांमुळं वैध आणि खोट्या संदेशांमध्ये फरक करणे कठीण झाले आहे. भारतातही सायबर हल्ल्यांची संख्या 265 मिलियनपेक्षा जास्त झाली आहे, ज्यामुळं राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
2025 मधील प्रमुख सायबर हल्ले (Major cyber attacks in 2025)
2025 मध्ये जगभरात अनेक मोठे सायबर हल्ले झाले, ज्यात क्रिप्टोकरन्सी, ऑटोमोटिव्ह आणि आरोग्य क्षेत्राचं मोठं नुकसान झालं.
फेब्रुवारी 2025: बायबिट क्रिप्टोकरन्सी हल्ला
उत्तर कोरियाच्या हैकर्सनी दुबईतील ByBit एक्सचेंजवरून 1.5 अब्ज डॉलरचे इथेरियम चोरले. हा इतिहासातील सर्वात मोठा क्रिप्टो हल्ला ठरला. फिशिंग आणि फ्री स्टोरेज सॉफ्टवेअरच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन हा हल्ला झाला. पहिल्या 48 तासांत 160 मिलियन डॉलरची रक्कम लॉन्डरिंग झाली.
जून 2025: चीनमधील 4 अब्ज रेकॉर्ड लीक
सिक्युरिटी डिस्कव्हरी डॉट कॉमच्या बॉब डायचेंको यांनी 631 GB चे डेटाबेस शोधले, ज्यात 4 अब्ज चीनी नागरिकांची वैयक्तिक माहिती (PII) होती. पासवर्डशिवाय उपलब्ध असल्यानं हा चीनमधील सर्वात मोठा डेटा लीक ठरला.
सप्टेंबर 2025: जग्वार लँड रोव्हर (JLR) हल्ला
ब्रिटिश ऑटोमोटिव्ह कंपनी JLR वर सायबर हल्ल्यामुळं उत्पादन थांबलं.यामुळं कंपनीला 680 मिलियन पौंड (896 मिलियन डॉलर) नुकसान झालं. उत्पादन थांबल्यानं 485 मिलियन पौंड नुकसान झालं, ज्यामुळं कंपनी प्रॉफिटमधून तोट्यात गेली.
ऑक्टोबर 2025 : युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया (UPenn) हल्ला
आयव्ही लीग विद्यापीठाच्या Oracle E-Business Suite सर्व्हरवर झीरो-डे व्हल्नरेबिलिटीचा फायदा घेऊन हल्ला झाला. यामुळं युनिव्हर्सिटी आणि संशोधन केंद्रांवरील हल्ल्यांची चिंता वाढली.
नोव्हेंबर 2025: यूएस कॉंग्रेस बजेट ऑफिस हल्ला
अमेरिकेच्या नॉन-पार्टिसन एजन्सीवर हल्ला झाला, ज्यामुळं वित्तीय संशोधन डेटा धोक्यात आला.
भारतातील प्रमुख सायबर हल्ले आणि घटना
भारतातही 2025 मध्ये सायबर हल्ल्यांची संख्या प्रचंड वाढली. महाराष्ट्रात 15 लाखांहून अधिक सायबर हल्ले नोंदवले.
संचार साथी अॅप वाद
नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 मध्ये सरकारनं नवीन स्मार्टफोन्सवर संचार साथी अॅप अनिवार्य केलं. यामुळं गोपनीयतेच्या चिंता निर्माण झाल्या आणि विरोध झाला. विरोधानंतर सरकारनं ते ऐच्छिक केलं. हे अॅप हरवलेले फोन ट्रॅक करण्यासाठी आणि फ्रॉड रिपोर्ट करण्यासाठी आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित सायबर हल्ले
महाराष्ट्र सायबरनं पाकिस्तान-आधारित 7 APT ग्रुप्सना जबाबदार धरले. 'रोड ऑफ सिंदूर' अहवालात APT 36, पाकिस्तान सायबर फोर्स इत्यादींचा उल्लेख आहे. 15 लाख हल्ल्यांपैकी 150 यशस्वी झाले.
प्रॉक्सीअर्थ डेटा ब्रिच
ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रॉक्सीअर्थ वेबसाइट आणि टेलिग्राम बॉटने फोन नंबरवरून भारतीय नागरिकांची पूर्ण माहिती (नाव, पत्ता, आधार क्रमांक) दाखवली. हे KYC रेकॉर्ड आणि लीक झालेल्या डेटाबेसमधून घेतले आहे.
एंजेल वन डेटा लीक
स्टॉक ब्रोकिंग फर्म एंजेल वनच्या AWS रिसोर्सेसवर हल्ला झाला. डार्क वेबवर क्लायंट डेटा लीक झाला.
डान्स ऑफ द हिलरी व्हायरस
पाकिस्तान-आधारित हैकर्सनी WhatsApp, Facebook वरून हा व्हायरस पसरवला. हा व्हायरस मीडिया फाइल्सच्या रूपात येऊन डेटा चोरी करतो.
दिल्लीतील दोन रुग्णालयांवर हल्ला
जून 2025 मध्ये संत परमानंद आणि NKS सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलवर हल्ला झाला. IT कनेक्शन थांबले आणि FIR दाखल झाली.
2025 मधील प्रमुख रॅन्समवेअर हल्ले : रॅन्समवेअर हल्ले 2025 मध्ये सर्वाधिक धोकादायक ठरले.
जुलै 2025: इंग्राम मायक्रो हल्ला : SafePay ग्रुपनं हल्ला केला. ऑर्डर प्रोसेसिंग थांबलं. VPN गेटवे आणि लीक झालेल्या क्रेडेंशियल्सचा फायदा घेतला.
एप्रिल 2025: मार्क्स अँड स्पेन्सर (M&S) हल्ला : Scattered Spider ग्रुपनं हल्ला केला. 1,049 स्टोर्समध्ये ऑपरेशन्स थांबलं.
जुलै 2025: NASCAR रॅन्समवेअर : Medusa ग्रुपनं NASCAR, Pulse Urgent Care इत्यादींवर हल्ला केला. स्टाफ डेटा चोरी झाला.
डेव्हिटा हेल्थकेअर हल्ला : 2.7 मिलियन रुग्णांची माहिती चोरी झाली.
भारत सरकारनं केलेल्या उपाययोजना
- भारत सरकारनं सायबर सुरक्षेसाठी अनेक कायदे, संस्था आणि धोरणे लागू केली आहेत.
- राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC): NSCS अंतर्गत समन्वय.
- CERT-In: IT Act 2000 अंतर्गत राष्ट्रीय एजन्सी.
- NCCC: सायबर थ्रेट्स स्कॅन करणे.
- सायबर स्वच्छता केंद्र: बॉटनेट क्लिनिंग आणि मालवेअर रिमूव्हल.
- I4C: सायबर गुन्ह्यांसाठी समन्वय.
- NCIIPC: क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर संरक्षण.
2025 मध्ये दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियमांमध्ये सुधारणा
22 ऑक्टोबर 2025 रोजी दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियमांमध्ये सुधारणा झाली. यामध्ये मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन (MNV) प्लॅटफॉर्म, रिसेल डिव्हाइस स्क्रबिंग आणि TIUE (Telecom Identifier User Entity) साठी जबाबदाऱ्या समाविष्ट आहेत. यामुळं म्यूल अकाउंट्स आणि आयडेंटिटी फ्रॉड कमी होईल.
सायबर सुरक्षेसाठी टिप्स
- कॉम्प्युटर सुरक्षितता: विश्वसनीय स्रोतांतून सॉफ्टवेअर डाउनलोड करा, नियमित अपडेट करा, बॅकअप घ्या, फायरवॉल चालू ठेवा.
- यूएसबी सुरक्षितता: यूएसबी स्कॅन करा, ऑटोरन बंद करा.
- पासवर्ड: मजबूत आणि वेगवेगळे पासवर्ड वापरा, OTP शेअर करू नका.
- इंटरनेट सुरक्षितता: संशयास्पद लिंक्स टाळा, क्लाउड सेटिंग्ज तपासा.
- फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन: UPI PIN सुरक्षित ठेवा, पेयी नाव तपासा.
- सोशल मीडिया: MFA वापरा, अनट्रस्टेड डिव्हाइसेसवर लॉगिन करू नका.
- मोबाइल सुरक्षितता: पब्लिक Wi-Fi टाळा, अॅप्सची परवानगी तपासा.
- मालवेअर संरक्षण: सॉफ्टवेअर अपडेट ठेवा, अँटीव्हायरस वापरा.
- ईमेल सुरक्षितता: संशयास्पद लिंक्स उघडू नका.
2025 हे वर्ष सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्वाचं ठरलं आहे. AI आणि प्रगत तंत्रज्ञानामुळं धोके वाढले असले तरी सरकार, संस्था आणि व्यक्तींनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास त्यांचा सामना करता येईल. नियमित अपडेट, मजबूत पासवर्ड आणि जागरूकता हाच सर्वोत्तम बचाव आहे. सायबर सुरक्षितता ही आता वैयक्तिक जबाबदारी नाही, तर राष्ट्रीय प्राधान्य आहे.
