Year ender 2025:2025 मध्ये जनरेटिव्ह एआयने कंटेंट क्रिएशन कसे बदललं?
2025 मध्ये जनरेटिव्ह एआयनं (Generative AI) क्रिएटिव्ह टूल्समध्ये क्रांती घडवली. फोटोशॉप, चॅटजीपीटी, स्मार्टफोन एडिटिंगमध्ये AI चा समावेश होऊन कंटेंट क्रिएशन अधिक सोप झालं.
Published : December 15, 2025 at 3:02 PM IST
मुंबई : 2025 हे वर्ष जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) साठी एक मैलाचा दगड (AI Trends in India) ठरलंय. या तंत्रज्ञानानं प्रयोगांपासून ते दैनंदिन सॉफ्टवेअरपर्यंत मोठी झेप घेतली आहे. आता एआय इमेज जनरेशन थेट फोटोशॉपमध्ये आलं असून प्रोफेशनल व्हिडिओ एडिटिंग स्मार्टफोनवर शिफ्ट झालं आहे. या व्यतिरिक्त ओपनएआयचं चॅटजीपीटी तसंच गूगल जेमिनीमध्ये इमेज एडिटिंग शक्य झालंय. या बदलांमुळं क्रिएटर्सना कंटेंटमध्ये विविधता आणणे सोपं झालंय. या बदलामुळं मोठ्या प्रमाणा क्रिएटिव्ह टूल्स कंटेंट तयार झाला. स्मार्टफोन, शॉर्ट-व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म आणि कन्व्हर्सेशनल इंटरफेसमध्ये अधिक चांगलं झालं. 2025 च्या अखेरपर्यंत जनरेटिव्ह एआयला इमेज, व्हिडिओ आणि कंटेंट क्रिएशनच्या कामासाठी मोठी मागणी असल्याचं दिसून आलंय.
काय आहे जनरेटिव्ह एआय?
जनरेटिव्ह एआय हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा एक प्रकार आहे, जो विद्यमान डेटाचं फक्त विश्लेषण न करता नवीन कंटेंट तयार करतो. यात टेक्स्ट, इमेज, ऑडिओ किंवा व्हिडिओसारखे इनपुट देऊन लिखित मजकूर, फोटो, व्हिडिओ क्लिप्स, साउंड, अॅनिमेशन किंवा 3डी व्हिज्युअल्स तयार करता येतात. जनरेटिव्ह एआय न्यूरल नेटवर्क्सचा वापर करून मोठ्या डेटासेटमधील पॅटर्न आणि स्ट्रक्चर शिकतं. शब्द, इमेज, साउंड आणि व्हिज्युअल्स कसं बनतात, हे शिकून हे मॉडेल्स नवीन कंटेंट तयार करतं. त्यामुळं असा कंटेंट ओरिजिनल दिसतो. प्रॉम्प्ट्सवरून क्रिएट करण्याची क्षमता याला व्हिडिओ, फोटो आणि डिजिटल मीडिया क्रिएशनसाठी विशेष उपयोगी बनवते.
जनरेटिव्ह एआयनमुळं कंटेंट बदलला
2025 मध्ये अॅडोबीनं फोटोशॉपमध्ये पूर्ण एआय इमेज जनरेशन आणलं. यापूर्वी जनरेटिव्ह फिल आणि इमेज एक्सपॅन्शन सारखे फीचर्स होते, पण 2025 मध्ये अॅपमध्ये पूर्ण इमेज जनरेट करता येऊ लागला. हे बदल पारंपरिक क्रिएटिव्ह सॉफ्टवेअर कंपन्यांवरच्या दबावाचं प्रतिबिंब होतं. एआय-फर्स्ट प्लॅटफॉर्म्सनी टेक्स्ट-टू-इमेज जनरेशन सामान्य केलं होतं, ज्यामुळे अॅडोबीनं फायरफ्लाय नावाचं इन-हाउस मॉडेल आणलं. हे लायसन्स्ड आणि स्वतःच्या डेटावर ट्रेन केलेलं असल्यानं कॉपीराइट रिस्क कमी होते. प्रोफेशनल टूल्सच्या पलीकडं चॅटजीपीटीनं बिल्ट-इन इमेज क्रिएशन आणि एडिटिंग टूल आणलं. साध्या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सनं व्हिज्युअल्स जनरेट, फोटो मॉडिफाय किंवा बदल करता येऊ लागले. डिझाइन सॉफ्टवेअर न उघडता हे करण आता शक्य झालं, ज्यामुळं नॉन-डिझायनर्ससाठी इमेज क्रिएशन अधिक चांगलं आणि सोप झालं.
नॅनो बॅनाना ट्रेंड
गूगलच्या जेमिनी मॉडेल्सनी एआय इमेज क्रिएशनला नव्या उंचीवर नेवून ठेवलंय. “नॅनो बॅनाना” ट्रेंडसारख्या व्हायरल उदाहरणांनी साधे प्रॉम्प्ट्स शेअरेबल व्हिज्युअल्स कसं तयार करतात हे दाखवून दिलं. जनरेटिव्ह एआय प्रोफेशनल्सपुरतं मर्यादित राहिलं नसून, ते ऑनलाइन कल्चर आणि दैनंदिन जीवनाचा भाग बनलं आहे.
एआय इमेज जनरेशनमध्ये क्रांती
कॅन्व्हासारख्या डिझाइन प्लॅटफॉर्म्सनी एआय इमेज जनरेशनमध्ये क्रांती घडवली आहे. सोशल पोस्ट्स, प्रेझेंटेशन्स आणि मार्केटिंगसाठी टेम्प्लेट्समध्ये थेट व्हिज्युअल्स क्रिएट करता येऊ लागलं. नॉन-डिझायनर्सना प्लॅटफॉर्मवर कस्टम इमेज तयार करता येताय. त्यामुळं एआय-जनरेटेड इमेजेस दैनंदिन कंटेंट क्रिएशनचा भाग बनलं. सोशल मीडिया युजर्स इलस्ट्रेशन्स, बॅकग्राउंड्स आणि कॉन्सेप्ट इमेजेससाठी एआयवर अवलंबून राहू लागले. न्यूज इंडस्ट्रीमध्ये ओरिजिनल फोटो नसतील तिथे एआय इमेजेस वापरल्या जाऊ लागल्या, ज्यामुळं एक्सप्लेनर्स आणि डिजिटल आर्टिकल्स जलद इलस्ट्रेट होऊ लागले.
व्हिडिओ क्रिएशन मोबाइल एआय वर्कफ्लोमध्ये शिफ्ट
2025 मध्ये व्हिडिओ क्रिएशनच्या पद्धती आणि टूल्स दोन्ही बदलल्या. कंटेंट क्रिएशन स्मार्टफोनसारख्या माध्यमात आलं. जनरेटिव्ह एआयनं प्लॅनिंग, एडिटिंग आणि पब्लिशिंगमध्ये मोठे बदल केले. त्यामुळं प्रत्येकाला एआचा आनंद घेता आला. अॅडोबीनं आयफोनसाठी प्रीमियर अॅप लाँच केलं. क्रिएटर्स शूट, एडिट आणि रिफाइन व्हिडिओज फोनवर करू शकलं. मल्टी-ट्रॅक टाइमलाइन, मोशन इफेक्ट्स, स्पीड कंट्रोल्स आणि हाय-क्वालिटी फॉरमॅट्स उपलब्ध झालं. प्रोजेक्ट्स डेस्कटॉप आणि मोबाइलमध्ये सीमलेसली मूव्ह होऊ लागलं. एआयमुळं एडिटिंगचं काम कमी झालं असून वेळ आणि पैशाचीही बचत झालीय. अॅडोबी मॅक्समध्ये एकाच एडिटला पूर्ण व्हिडिओवर अप्लाय करणे, ऑडिओ मिस्टेक्स करेक्ट करणे आणि लाइटिंग अॅडजस्ट करणे अगदी सोप आणि सहज करता येतं.
मेटा वाइब्स
सोशल प्लॅटफॉर्म्सनी एआय-लेड व्हिडिओ क्रिएशन पुढं नेलं. मेटानं मेटा एआय अॅपमध्ये “वाइब्स” आणलं, जिथं फीडमधील प्रत्येक व्हिडिओ एआयनं क्रिएट किंवा रिमिक्स केलेला असतो. टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सनं क्लिप्स जनरेट, व्हिज्युअल स्टाइल्स अप्लाय किंवा विद्यमान व्हिडिओज रिवर्क करता येतात.
क्रिएशन फ्लोमध्ये एआय टूल्स
यूट्यूबनं क्रिएशन फ्लोमध्ये एआय टूल्स बिल्ट केलं. मेड ऑन यूट्यूब 2025 इव्हेंटमध्ये व्हियो 3 फास्ट (टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सने शॉर्ट व्हिडिओज), एडिट विथ एआय, स्पीच टू सॉंग सारखी फीचर्स आणली. इमेज-टू-व्हिडिओ टूल्स शॉर्ट्ससाठी, इमर्सिव्ह एआय इफेक्ट्स आणि एआय प्लेग्राउंड उपलब्ध झालं. क्रिएटर्ससाठी जनरेटिव्ह एआयने व्हिडिओ प्रोडक्शन टाइम-हेवी प्रोसेसपासून फ्लेक्सिबल आणि एक्स्पेरिमेंटल बनवलं. आता टूल्सचा ऍक्सेस नव्हे तर क्रिएटिव्हचा वापर महत्त्वाचा आहे.
एडिटिंग जलद, स्मार्टर आणि ऑटोमेटेड
2025 मध्ये व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये एआयची भूमिका महत्वाची होती. कटिंग क्लिप्स, पेसिंग अॅडजस्ट, सबटायटल्स आणि ऑडिओ क्लीनअप ऑटोमॅटिक झाले. कॅपकट, व्हीएन, इनशॉट सारख्या अॅप्समध्ये एआय-पॉवर्ड कॅप्शन्स, ऑटो-बीट सिंकिंग, नॉइज रिमूवल आणि स्मार्ट ट्रिमिंग आलं. भारतीय क्रिएटर्ससाठी रिजनल लँग्वेजेसमध्ये सबटायटल्स आणि स्पीच डिटेक्शन उपयुक्त ठरलं. हिंदी, तमिळ, तेलुगू, बंगाली, मराठीमध्ये कंटेंट तयार करणाऱ्यांना कॅप्शन्स जलद मिळालं. प्रोफेशनल टूल्समध्ये अॅडोबी प्रीमियर प्रो आणि मोबाइलने ऑटो रिफ्रेमिंग, सीन डिटेक्शन आणि रिपिटिटिव्ह एडिट्स स्पीडअप केले. लाँग इंटरव्ह्यूज शॉर्ट क्लिप्समध्ये रूपांतरित होऊ लागलं. परिणामी मोठ्या प्रोडक्शन टीम्स आणि इंडिव्हिज्युअल क्रिएटर्समधील गॅप कमी झाला. सोलो क्रिएटर्स आणि स्मॉल टीम्स पॉलिश्ड, प्लेंट-रेडी व्हिडिओज जलद तयार करू लागल्या.
एआय कॅमेरा
2025 मध्ये भारतात एआय फोटो एडिटिंगमळं कॅप्चरिंगवर प्रभाव मोठ प्रभाव पडला. कॅमेरा अॅप्स आणि स्मार्टफोन ब्रँड्सनी शटर दाबतानाच क्रिएटिव्ह निर्णय घेणाऱ्या एआयचा वापर झाला. गूगल पिक्सेल, सॅमसंग गॅलेक्सी, शाओमी, विवो सारख्या फोनमध्ये ऑटो सीन डिटेक्शन, पोर्ट्रेट ब्लर, नाइट मोड आणि स्किन टोन ऑप्टिमायझेशन इन्स्टंट झाले. त्यामुळं क्रिएटर्सना इमेजेस रेडी मिळू लागल्या. यातूनच फोटोग्राफी अधिक इंटेंशनल पण इमिडिएट झाली.
क्रिएटिव्ह टूल्स कन्व्हर्सेशन्स
क्रिएटिव्ह वर्क 2025 मध्ये बदललं. स्टँडअलोन अॅप्सऐवजी कन्व्हर्सेशनल प्लॅटफॉर्म्समध्ये टूल्स आले. अॅडोबीनं फोटोशॉप, एक्सप्रेस आणि अॅक्रोबॅट चॅटजीपीटीमध्ये इंटिग्रेट केलं. चॅट प्रॉम्प्ट्सनं फोटो एडिट, ग्राफिक्स डिझाइन आणि डॉक्युमेंट्स हॅंडल करता येऊ लागलं. एआय क्रिएटिव्ह टास्क्ससाठी इंटरफेस लेयर बनलं. वेगळं अॅप्स उघडण्याऐवजी सिंगल कन्व्हर्सेशनल वर्कफ्लोमध्ये सर्व कामे करता आली.
