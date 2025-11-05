YASA अॅक्सियल फ्लक्स मोटर टेस्लापेक्षा जास्त शक्तिशाली; 1000 हॉर्सपावरची ताकद, फक्त 28 पौंड वजन!
YASA Axial Flux motor टेस्लाला टाकणार लवकरच मागं टाकणार आहे. YASA ची 28 पौंडाची इलेक्ट्रिक मोटर 1000 हॉर्सपावर निर्माण करते.
Published : November 5, 2025 at 4:31 PM IST
हैदराबाद : ब्रिटनमधील YASA कंपनीनं इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जगात क्रांती घडवणारी छोटी पण अफाट ताकदवान (YASA Axial Flux motor) मोटर विकसित केली आहे. ही मोटर टेस्लाच्या मोटर्सपेक्षा कितीतरी पटीनं शक्तिशाली असून, तिच्या पॉवर आणि परफॉर्मन्स डेन्सिटीनं जागतिक विक्रम मोडले आहेत. त्यामुळं इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भविष्याला नवीन दिशा मिळणार आहे.
YASA Axial Flux motor
YASA ची ही नवीन अॅक्सियल फ्लक्स मोटर फक्त 28 पौंड (सुमारे 12.7 किलो) वजनाची आहे. म्हणजे एका छोट्या कुत्र्याच्या वजनाएवढी! तरीही ती 750 किलोवॅट (1,005 हॉर्सपावर) इतकी प्रचंड ऊर्जा निर्माण करते. ही शक्ती दोन टेस्ला मॉडेल 3 परफॉर्मन्स कारच्या एकत्रित आउटपुटच्या बरोबरीची किंवा चार टेस्ला मोटर्सच्या समतुल्य आहे.
यापूर्वीच्या विक्रमी मोटरचं (YASA) वजन 28.8 पौंड होतं आणि ती 550 किलोवॅट (737 हॉर्सपावर) इतकीच शक्ती देत होती. नवीन मोटर मागील आवृत्तीपेक्षा 40 टक्के अधिक कार्यक्षम आहे. विशेष म्हणजे, ही मोटर सतत 350 ते 400 किलोवॅट (469 -536 हॉर्सपावर) ऊर्जा टिकवून ठेवू शकते. म्हणजे ती तर दीर्घकाळासाठी डिझाइन केलेली आहे.
YASA चे सीईओ जोएर्ग मिस्का यांनी सांगितलं, “ही मोटर आजच्या अग्रणी रेडियल फ्लक्स मोटर्सपेक्षा **तीनपट जास्त परफॉर्मन्स डेन्सिटी देते. आम्ही इलेक्ट्रिक मोटर डिझाइनच्या सीमा पुन्हा परिभाषित करत आहोत.” ही मोटर विदेशी किंवा महागड्या सामग्रीशिवाय तयार झाली असून, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन शक्य आहे.
YASA ची पार्श्वभूमी
YASA ही मर्सिडीज-बेंझची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. ती आधीच जगातील काही सर्वात वेगवान आणि महागड्या कारांसाठी मोटर्स बनवते. मर्सिडीज-AMG GT XX कॉन्सेप्ट आणि फेरारी 296 GTB यात याच कंपनीची मोटार असते.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी फायदे
हलकी मोटर : ही मोटार हलकी असल्यानं कारचं वजनही कमी राहतं परिणामी आपल्याला लांबच्या पल्यासाठी जास्त रेंज, जलद वेग, उच्च कार्यक्षमता मिळते. भविष्यात हे तंत्रज्ञान निसान लीफ सारख्या स्वस्त ईव्हीमध्येही येण्याची शक्यता आहे . YASA ची ही मोटर सिद्ध करतं की “मोठ्या गोष्टी छोट्या पॅकेजमध्येही येऊ शकतात.” परफॉर्मन्सशी तडजोड न करता वजन कमी करणे – हीच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भविष्याची गुरुकिल्ली आहे.
