यामाहा YZF R2 भारतात ऑगस्टमध्ये लाँच होणार!
यामाहा ऑगस्टमध्ये YZF R2 लाँच करणार आहे. R15 आणि R3 मधील अंतर भरून काढणारी ही 200सीसी बाइक उत्साही रायडर्सना आकर्षित करेल.
Published : July 4, 2026 at 12:09 PM IST
मुंबई : भारतीय स्पोर्टबाइक प्रेमींसाठी एक मोठी खुशखबर आहे. जगप्रसिद्ध कंपनी यामाहा भारतात आपल्या नवीन YZF-R2 मॉडेलची एंट्री करण्याच्या तयारीत आहे. ऑगस्ट महिन्यात होणारं हे लाँच यामाहाच्या भारतातील स्पोर्टबाइक लाइनअपला नवी दिशा देणारा ठरेल. R15 आणि R3 या मॉडेल्समधील अंतर भरून काढणारी ही बाइक 200सीसी सेगमेंटमध्ये मजबूत उपस्थिती निर्माण करेल.
YZF-R2 यामाहाची नवी रणनीती: यामाहा मोटरनं आपल्या पोर्टफोलिओ विस्तारासाठी YZF-R2 ला महत्त्वपूर्ण भूमिका दिली आहे. ही बाइक आधीच भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युरोप आणि फिलिपाइन्ससह अनेक देशांमध्ये ट्रेडमार्क केली गेली आहे. यामाहाकडून 27 ऑगस्टसाठी प्रसारमाध्यमांना पाठवलेल्या आमंत्रणामुळं लाँचची तारीख जवळ आल्याचे संकेत मिळत आहेत. आंतरिकरित्या '070' कोडनेम असलेल्या या मॉडेलचा जागतिक पदार्पणही भारतीय बाजारात होणार आहे. यामाहाची चेन्नई प्लांटमध्ये ही बाइक उत्पादित केली जाणार असून, ती केवळ देशांतर्गत विक्रीसाठी नव्हे, तर निर्यातीसाठीही तयार होईल. काही रिपोर्ट्सनुसार NMax 155 स्कूटर देखील लवकरच भारतात येऊ शकते, परंतु सध्या YZF-R2 वर मुख्य फोकस आहे.
अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान : YZF-R2 R15 V4 सारख्या प्लॅटफॉर्मवर विकसित केली जाणार आहे. यात यामाहाची प्रसिद्ध Deltabox फ्रेम वापरली जाईल, जी उच्च टॉर्सनल रिजिडिटी आणि अचूक हँडलिंग प्रदान करते. ट्रॅक-ओरिएंटेड हा मॉडेल राइडिंग अनुभव अधिक चांगला करेल. सस्पेन्शनमध्ये USD फोर्क्स (समोर) आणि लिंक्ड-टाइप मोनोक्रॉस (मागे) देण्यात येणार आहेत. ब्रेकिंग सिस्टीममध्ये ड्युअल डिस्क ब्रेक्स आणि ड्युअल-चॅनल ABS चा समावेश असेल.
प्रीमियम फीचर्सची कमतरता भासणार नाही : VVA (Variable Valve Actuation), ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम, बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, असिस्ट आणि स्लिपर क्लच, वाइड रेडियल रियर टायर आणि साइड स्टँड इंजिन कटऑफ स्विच सारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट असतील. YZF R2 200सीसी स्पोर्टबाइक सेगमेंटमध्ये KTM RC 200 सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा करेल. परफॉर्मन्स, स्टायलिंग आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचा मेळ घालून यामाहा या सेगमेंटमध्ये आपली मजबूत पकड वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. R15 च्या लोकप्रियतेनंतर मध्यम क्षमतेच्या स्पोर्टबाइक्समध्ये ही बाइक नवीन मानके स्थापित करू शकते. भारतीय बाजारात स्पोर्टबाइक्सची मागणी सातत्यानं वाढत असल्यानं YZF R2 च्या यशस्वी लाँचमुळं यामाहाला मोठा फायदा होईल. उत्साही रायडर्सना परवडणारी किंमत, विश्वसनीय इंजिन आणि प्रिमियम फीचर्स यामुळं ही बाइक हिट ठरण्याची शक्यता आहे.
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