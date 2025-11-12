यामाहा XSR 155 भारतात लाँच: नवीन नो-रेट्रो बाइकची एंट्री, जाणून घ्या फीचर, किंमत
यामाहा XSR 155 भारतात लाँच झालीय. यात 155 सीसी इंजिन आणि MT-15 ची पॉवरसह ही दुचाकी मॉडर्न फीचर्ससह बाजारात धमाका करणार आहे.
Published : November 12, 2025 at 10:20 AM IST
हैदराबाद : भारतीय दुचाकी बाजारात यामाहा XSR 155 लॉंच झालीय. जपानी दिग्गज यामाहा कंपनीनं ही बाइक भारतात अधिकृतपणे लाँच केली असून, तिची किंमत 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. ही बाइक MT-15 आणि R15 सारख्या यशस्वी मॉडेल्सच्या सिद्ध यंत्रणेचा वापर करून नो-रेट्रो स्टाइलिंगसह बाजारात उतरली आहे. या सेगमेंटमध्ये ती एक अनोखी ऑफरिंग आहे, जी क्लासिक लूक आणि आधुनिक टेक्नॉलॉजीचा परिपूर्ण मेळ साधते. यामाहा XSR 155 ही बाइक केवळ डिझाइनवरच अवलंबून नसून, परफॉर्मन्स आणि फीचर्सच्या बाबतीतही प्रतिस्पर्धी आहे. तिच्या लाँचमुळं यामाहाची भारतीय पोर्टफोलिओमध्ये एक फ्रेश नेमप्लेट जोडली गेली आहे, जी युवा रायडर्सना आकर्षित करेल. आता तिच्या इंजिन, डिझाइन आणि फीचर्सबद्दल बोलूया...
Presenting the all-new Yamaha XSR 155 — a timeless style of retro Yamaha motorcycles, mated with modern technology & superior performance.— Yamaha Motor India (@India_Yamaha) November 11, 2025
Come, Build Your Own Way!
Book Now- https://t.co/4OvGDA91Hp#YamahaMotorIndia #YamahaXSR155 #CallOfTheBlue #RetroSport #BuildYourOwnWay pic.twitter.com/cPb2zVq7dj
Yamaha XSR 155 इंजिन
यामाहा XSR 155 मध्ये 155 सीसी, सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे. हे इंजिन 10,000 आरपीएमवर 18.4 हॉर्सपॉवर पॉवर आणि 7,500 आरपीएमवर 14.1 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. यासोबत 6-स्पीड गियरबॉक्स जोडलेलं आहे, जो स्मूथ आणि रेस्पॉन्सिव्ह रायडिंग अनुभव देतं. हे इंजिन यामाहाच्या प्रसिद्ध ब्लू कोर टेक्नॉलॉजीवर आधारित आहे, जी इंधनाची बचत करताना उत्सर्जन कमी करतं. शहरातील ट्रॅफिकमधून ते हायवेवरील क्रूझिंगपर्यंत, ही बाइक सर्व परिस्थितींमध्ये चांगली कामगिरी करतं. 155 सीसी सेगमेंटमध्ये तिची पॉवर डिलिव्हरी स्पोर्टी आणि मजेदार आहे, जी रायडर्सना ट्रॅकवरही मजा देईल. यामुळं XSR 155 ही केवळ स्टाइलिश नसून, व्यावहारिकही आहे. तिचं व्हर्जन 14 किलोमीटर प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देण्याची क्षमता आहे, जे भारतीय रस्त्यांसाठी योग्य आहे.
Yamaha XSR 155 डिझाइन
डिझाइनच्या बाबतीत यामाहा XSR 155 नं नो-रेट्रो ओळख मजबूत केली आहे. ती FZ-X सारखी दिसते, पण तिच्यात क्लासिक एलिमेंट्सचा अनोखा मेळ आहे. गोलाकार LED हेडलॅम्प आणि टेललॅम्प, तसेच ड्रॉप-आकाराच्या फ्युएल टँकवर 'यामाहा' हे नाव स्पष्टपणे कोरलेलं आहे, ब्रँड लोगोऐवजी. हे डिझाइन तिच्या विंटेज अपीलला वाढवतं.फ्लॅट, सिंगल-पीस सीट MT-15 आणि R15 वरील स्प्लिट, स्टेप्ड सीटपेक्षा वेगळी आहे, जी लाँग राइड्ससाठी आरामदायक आहे. बाइकचे बॉडी पॅनल्स आणि फेंडर्स क्लासिक लाइन्ससह मॉडर्न टच देतात. कलर ऑप्शन्समध्ये रेड, ब्लॅक आणि सिल्व्हर सारखे शेड्स उपलब्ध आहेत, जे तिच्या रेट्रो वाइबला सूट होतात. एकूणच, हे डिझाइन 1960 च्या दशकातील कॅफे रेसर्सना आधुनिक ट्विस्ट देते, जी भारतीय युवकांना भुरळ घालेल. व्हील्स 17 इंचचे आहेत, जे हँडलिंगला स्थिरता देतात.
Yamaha XSR 155 फीचर्स
फीचर्समध्ये यामाहा XSR 155 रेट्रो चार्म आणि मॉडर्न टेकचा संगम आहे. पूर्ण LED लाइटिंग सेटअप, गोलाकार LED हेडलॅम्प आणि टेललॅम्पसह, ती क्लासिक स्टाइलिंगला मजबूत करते. इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर रेट्रो-इन्स्पायर्ड फुल LCD डिजिटल युनिट आहे, जी स्पीड, फ्युएल, RPM सारखी माहिती स्पष्टपणे दाखवते. टेक फ्रंटवर, यामाहाची अॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी सूट आहे, ज्यात ट्रॅक्शन कंट्रोलचा समावेश आहे, जी गीले रस्त्यांवर स्थिरता देते. मोटरसायकल कनेक्ट सिस्टम स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी देते, ज्यात नेव्हिगेशन, कॉल अलर्ट्स आणि राइड डेटा ट्रॅकिंग समाविष्ट आहे. सेफ्टीसाठी ड्युअल-चॅनेल ABS आहे, जी विविध रस्त्यांवर कॉन्फिडंट ब्रेकिंग सुनिश्चित करते.
|वैशिष्ट्ये (Features)
|किंमत (Price)
|उपलब्ध रंग (Available Colors)
|इंजिन: 155 सीसी, सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड
|1,49,990(एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|मेटालिक ब्लू (Metallic Blue)
|पॉवर: 18.4 एचपी @ 10,000 आरपीएम
|ग्रे-ish ग्रीन मेटालिक (Greyish Green Metallic)
|टॉर्क: 14.1 एनएम @ 7,500 आरपीएम
|व्हिव्हिड रेड (Vivid Red)
|गियरबॉक्स: ६-स्पीड
|मेटालिक ग्रे (Metallic Grey)
|डिझाइन: नेो-रेट्रो, गोल LED हेडलॅम्प आणि टेललॅम्प, टीअरड्रॉप फ्युएल टँक, फ्लॅट सिंगल-पीस सीट
|फीचर्स: पूर्ण LED लाइटिंग, LCD डिजिटल क्लस्टर, ट्रॅक्शन कंट्रोल, मोटरसायकल कनेक्ट, ड्युअल-चॅनेल ABS
Yamaha XSR 155 अन्य फीचर्स
अन्य फीचर्समध्ये सिंगल डिस्क ब्रेक फ्रंट आणि रियर, ट्यूबलेस टायर्स आणि सस्पेंशन सेटअपचा समावेश आहे, जी रोड शॉक अब्सॉर्ब करते. ही बाइक BS6 नॉर्म्स पूर्ण करते, ज्यामुळे ती पर्यावरणस्नेही आहे. एकूणच, XSR 155 ही किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम अनुभव देते.
हे वाचलंत का :