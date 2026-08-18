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Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid: नवीन रंगसंगती आणि TFT डिस्प्लेसह अपडेट!

यामाहानं 2026साठी Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid स्कूटरमध्ये नवे रंग, ग्राफिक्स आणि स्ट्रीट रॅलीला टीएफटी डिस्प्ले, नेव्हिगेशन अपडेट केलं आहे.

Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid
Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid (Yamaha)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 3:27 PM IST

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मुंबई: यामाहानं (Yamaha) भारतात आपल्या RayZR 125 Fi Hybrid स्कूटर श्रेणीमध्ये 2026 साठी महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नवीन रंग पर्याय, आकर्षक ग्राफिक्स आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमुळं ही स्कूटर आता अधिकच आकर्षक दिसत आहे. तिची 'स्पोर्टी' डिझाइन तशीच कायम असली, तरी नवीन पेंट फिनिश आणि अद्ययावत ग्राफिक्समुळं तिला एक नवीन लूक मिळाला आहे. तरुणांना आकर्षित करणारा स्टायलिश लूक देण्याचा कंपनीचा उद्देश आहे, जेणेकरून दैनंदिन प्रवासात ही स्कूटर वेगळी आणि उठून दिसेल.

Street Rally व्हेरिएंटमध्ये TFT क्लस्टर आणि नेव्हिगेशन: Street Rally व्हेरिएंटमध्ये आता कलर TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे. यात 'टर्न-बाय-टर्न' नेव्हिगेशन आणि स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीची सुविधा आहे, ज्यामुळं रायडिंगचा अनुभव अधिक स्मार्ट आणि सोयीस्कर होतो. TFT डिस्प्लेवर माहिती स्पष्टपणे दिसते आणि नेव्हिगेशन प्रणालीमुळं नवीन मार्ग शोधणं सोपं होतं. यात 'आन्सर बॅक' (Answer Back) हे वैशिष्ट्यही समाविष्ट आहे, ज्यामुळं स्कूटर शोधणं अधिक सोपं जातं.

Smart Motor Generator हायब्रिड तंत्रज्ञान कायम: RayZR 125 Fi Hybrid मध्ये यामाहाचं 'स्मार्ट मोटर जनरेटर' (SMG) हायब्रिड तंत्रज्ञान वापरणे सुरूच ठेवण्यात आलं आहे. 'एनहान्सड पॉवर असिस्ट' (Enhanced Power Assist), 'सायलेंट स्टार्ट सिस्टम' आणि 'स्टॉप अँड स्टार्ट सिस्टम' (SSS) यांसारखी वैशिष्ट्ये दैनंदिन प्रवासात इंधन वाचवण्यास मदत करतात. इंजिन सुरू आणि बंद होण्याची प्रक्रिया शांत आणि सुरळीत आहे. 125 सीसी इंजिनमध्ये कोणतेही यांत्रिक बदल केलेले नाहीत, परंतु हायब्रिड प्रणालीमुळं कामगिरी (performance) आणि कार्यक्षमता (efficiency) दोन्ही सुधारतात.

उपयुक्त वैशिष्ट्यांनी सज्ज: या स्कूटरमध्ये सीटखाली 21 लिटरची साठवणूक क्षमता (स्टोरेज) मिळते, जी दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसाठी पुरेशी आहे. 'साइड-स्टँड इंजिन कट-ऑफ सिस्टम' सुरक्षेची अतिरिक्त खात्री देते. स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीमुळं कॉल, संगीत आणि नेव्हिगेशनची सुविधा थेट तुमच्या हातात उपलब्ध होते. Street Rally व्हेरिएंटमध्ये अतिरिक्त TFT डिस्प्ले आणि नेव्हिगेशन प्रणाली असल्यानं तो एक वैशिष्ट्यपूर्ण पर्याय ठरतो.

Fascino 125 Fi Hybrid साठी अपडेट: यामाहानं Fascino 125 Fi Hybrid मध्येही नवीन रंगसंगती आणि स्टायलिंगमधील बदल केले आहेत. Fascino S आणि Ray ZR Street Rally हे दोन्ही व्हेरिएंट्स आता अधिक वैशिष्ट्यांनी सज्ज झाले असून, त्यात TFT डिस्प्ले आणि नेव्हिगेशन प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळं यामाहाच्या 125 सीसी हायब्रिड स्कूटर श्रेणीतील पर्यायांचा विस्तार झाला आहे.

किंमत आणि उपलब्धता: Yamaha Ray ZR 125 च्या विविध मॉडेल्सच्या किमती लवकरच जाहीर केल्या जातील. नवीन रंग आणि अद्ययावत वैशिष्ट्यांसह ही स्कूटर लवकरच बाजारात दाखल होईल. तरुण ग्राहकांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरेल अशी अपेक्षा आहे. स्पोर्टी लूक, हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट वैशिष्ट्यांच्या संयोगामुळं, Ray ZR 125 Fi Hybrid ही स्कूटर 2026 मध्ये बाजारात जोरदार स्पर्धा निर्माण करण्यास सज्ज आहे.

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