Yamaha R15, MT-15 MotoGP Edition लॉंच; एफझेड रेंजमध्ये नवीन रंग
यामाहा मोटर इंडियानं ग्राहकांच्या मागणीनुसार Yamaha R15, MT 15 MotoGP Edition पुन्हा लॉंच केलीय. सोबत एफझेड रेंजमध्ये नवीन रंग पर्यायही उपलब्ध झाले आहेत.
Published : August 4, 2026 at 5:11 PM IST
मुंबई : यामाहा मोटर इंडियानं ग्राहकांच्या मागणीला प्रतिसाद देत Yamaha R15, MT 15 MotoGP Edition पुन्हा लॉंच केली आहे. यासोबतच कंपनीनं एफझेड मालिकेलाही नवीन रंग पर्याय देऊन ताजेतवाने केलं आहे. ही अपडेट्स मुख्यतः देखाव्याशी संबंधित असून इंजिन किंवा मेकॅनिकल भागांत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामुळं रेसिंग लुक आवडणाऱ्या तरुण रायडर्सना ओळखीचं पर्याय पुन्हा उपलब्ध झालं आहेत.
मोटोजिप एडिशनचा रिटर्न : Yamaha R15, MT 15 MotoGP Edition हे या अपडेटचे मुख्य आकर्षण आहे. दोन्ही बाईक्सना मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटोजिप लिव्हरी देण्यात आली आहे. ही लिव्हरी टँक श्राउड्स, फ्युएल टँक आणि साइड पॅनेल्सवर दिसते. हे अपडेट पूर्णपणे कॉस्मेटिक आहे. R15 V4 MotoGP एडिशनची किंमत 1,76,050 रुपये (एक्स-शोरूम) असून एमटी-15 मोटोजिप एडिशनची किंमत 1,77,230 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. मोटर्सपोर्ट फोकस असलेला लुक शोधणाऱ्या खरेदीदारांसाठी हा परिचित पर्याय नव्यानं उपलब्ध झाला आहे.
एफझेड रेंजमध्ये रंग अपडेट : यामाहानं एफझेड-एस एफआय हायब्रिड आणि एफझेड-एस एफआय स्टँडर्डसाठी रंग पर्याय वाढवले आहेत. एफझेड-एस एफआय हायब्रिडला नवीन आइस स्टॉर्म कलर स्कीम मिळाली आहे, तर विद्यमान मॅट ब्लॅक व्हेरियंटला अपडेटेड स्पोर्टी ग्राफिक्स देण्यात आले आहेत. एफझेड-एस एफआय स्टँडर्डला नवीन मेटॅलिक ब्लॅक रंग पर्याय मिळाला आहे. एफझेड-एस एफआय हायब्रिडची सुरुवातीची किंमत 1,39,200 रुपये तर एफझेड-एस एफआय स्टँडर्डची 1,29,880 रुपये (दोन्ही एक्स-शोरूम दिल्ली) आहे.
समान परफॉर्मन्स हार्डवेअर : आर15 व्ही4 आणि एमटी-15 मोटोजिप एडिशनमध्ये पूर्वीसारखेच 155 सीसी लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजिन आहे. हे इंजिन 10,000 आरपीएमवर 18.4 एचपी आणि 7,500 आरपीएमवर 14.2 एनएम टॉर्क देते. बाईक्समध्ये डेल्टाबॉक्स फ्रेम, युएसडी फ्रंट फॉर्क्स आणि लिंक्ड-टाइप मोनोक्रॉस रियर सस्पेंशन आहे. दोन्ही बाजूंना डिस्क ब्रेक्स, ड्युअल-चॅनेल एबीएस, ट्रॅक्शन कंट्रोल, रायडिंग मोड्स, क्विकशिफ्टर, गिअर पोझिशन इंडिकेटर, वाय-कनेक्ट स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्टफोन पेअरिंगद्वारे ऑटो अॅडजस्टमेंट असलेला डिजिटल क्लॉक यांसारख्या फीचर्स उपलब्ध आहेत. या अपडेट्समुळं यामाहाची रेसिंग हेरिटेज आणि रोजच्या वापरासाठीची व्यावहारिकता दोन्ही बाजूंनी मजबूत होतात. रेस लुक आणि आधुनिक फीचर्स शोधणाऱ्या खरेदीदारांसाठी हे आकर्षक पर्याय ठरू शकतात.
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