ETV Bharat / technology

यामाहा FZ Rave भारतात 1.17 लाख रुपये किंमतीत लॉंच; जाणून घ्या रेंज आणि फीचर

यामाहा FZ Rave भारतात आकर्षक डिझाइन, 149 सीसी इंजिनसह लॉंच झालीय. जाणून घ्या दुचाकीची किंमत फीचर आणि रेंज

Yamaha FZ Rave
यामाहा FZ Rave (Yamaha)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 9:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : यामाहा मोटर इंडियानं आपल्या प्रसिद्ध 'FZ' फॅमिलीमध्ये नवीन FZ Rave मोटरसायकल आणली आहे. ही बाइक देशात 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किंमतीत लॉंच झालीय. नवीन XSR 155 मोटरसायकलसोबतच ती बाजारात आली असून, FZ फॅमिलीला आकर्षक आणि आधुनिक स्टायलिंग मिळालं आहे. याशिवाय, जपानी कंपनीनं भारतात आपली पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स erox e आणि EC 06 देखील अनावरण केलंय. FZ Rave ही बाइक युवा रायडर्ससाठी डिझाइन केली गेली असून, तिच्या आक्रमक लूक आणि पॉवरफुल इंजिनमुळं ती TVS अपाची RTR 160 सारख्या स्पोर्टी बाइक्सची थेट प्रतिस्पर्धी ठरेल. ही लाँच यामाहाच्या भारतीय बाजारातील वाढीचे संकेत आहे, ज्यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सकडेही लक्ष केंद्रित केलं जातय.

Yamaha FZ Rave
यामाहा FZ Rave (Yamaha)

Yamaha FZ Rave
यामाहा FZ Rave ही मोटरसायकल आक्रमक डिझाइनसह बाजारात अवतरली आहे, जी तिच्या हेडलॅम्प युनिटच्या अनोख्या आकृतीमुळं विशेष आहे. तिच्यात हेडलॅम्पमध्ये एलईडी तंत्रज्ञान वापरलं गेले असून, तो रात्रीच्या वेळी उत्तम प्रकाश देतो. याला पूरक म्हणून मसल टँक डिझाइन आहे, ज्यात दोन्ही बाजूला हवा वाहण्यासाठी असलेल्या व्हेंट्ससारखे पॅनेल्स आहेत. हे डिझाइन बाइकला एक वेगळे रूप देतात. एकाच तुकड्यातील सिंगल-पीस सीट रायडर आणि पिलियन दोघांसाठी आरामदायक आहे, तर फ्रंट एंडवरील मल्टिपल पॅनेल्स बाइकला प्रीमियम लूक देतात. रंग निवडीत मॅट टायटॅन आणि मेटॅलिक ब्लॅक या दोन पर्याय उपलब्ध आहेत, जे युवा ग्राहकांना आकर्षित करतील.

Yamaha FZ Rave फीचर
बाइकमध्ये नेगेटिव्ह LCD इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे, जो सर्व महत्त्वाची माहिती स्पष्टपणे दाखवतो. यात स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्युएल गेज, ट्रिप मीटर आणि इंजिन RPM सारखे फीचर्स आहेत. काही मॉडेल्समध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि नेव्हिगेशनसाठी देखील असू शकते, ज्यामुळं रायडिंग अनुभव अधिक स्मार्ट होईल.

Yamaha FZ Rave सस्पेन्शन
सस्पेन्शनच्या बाबतीत, FZ Rave डायमंड-टाईप फ्रेमवर आधारित आहे. फ्रंट एंडवर टेलिस्कोपिक फोर्क आणि रियर एंडवर मोनोशॉक सस्पेन्शन आहे, जे खराब रस्त्यांवरही स्थिरता देतं. ब्रेकिंगसाठी दोन्ही एंडवर सिंगल डिस्क ब्रेक्स आहेत, जे सुरक्षित थांबण्याची हमी देतात. याला ABS (ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग सिस्टम) चा पर्याय असू शकतो, ज्यामुळं अपघात टाळण्यास मदत होईल. व्हील्स 17-इंच आकाराचे आहेत आणि त्यावर ट्युबलेस टायर्स आहेत. फ्रंट टायर 100-सेक्शनचा आणि रियर 140-सेक्शनचा आहे, जे उत्कृष्ट ग्रिप आणि हँडलिंग देतं.

Yamaha FZ Rave सस्पेन्शन इंजिन
इंजिनच्या बाबतीत, ही बाइक 149 सीसी सिंगल-सिलिंडर एअर-कूल्ड इंजिननं चालतं. हे इंजिन 7,250 RPM वर 12 हॉर्सपॉवर पॉवर आणि 5,500 RPM वर 13.3 Nm टॉर्क देते. पाच-स्पीड गिअरबॉक्ससह हे इंजिन स्मूथ परफॉर्मन्स देतं, जे सिटी रायडिंग आणि हायवेवरही चांगलं काम करतं. माइलेज सुमारे 45-50 किमी/लिटर असू शकतं, जे फ्युएल एफिशियंट आहे. उत्सर्जन मानके BS6 कंप्लायंट आहेत, ज्यामुळं पर्यावरणचं प्रदुषण कमी होतं.

Yamaha FZ Rave ची किंमत
हे लाँच यामाहाच्या भारतीय रणनीतीचा भाग आहे, ज्यात FZ सीरीजला नवीन जीवन मिळत आहे. XSR 155 ही रेट्रो स्टाइल बाइकसोबत FZ Rave मुळ स्पोर्टी सेगमेंट मजबूत झाला आहे. तसंच, Aerox e आणि EC 06 इलेक्ट्रिक स्कूटर्सनं यामाहा EV बाजारात पदार्पण केलं आहे. Aerox e मध्ये 100 किमी रेंज आणि EC-06 मध्ये कॉम्पॅक्ट डिझाइन आहे, जे शहरी वापरासाठी आदर्श आहेत. या लाँचमुळं TVS, बजाज आणि होंडा सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना नवीन आव्हान मिळेल. FZ Rave ची किंमत 1.17 लाखांपासून सुरू होऊन, मिडल-रेंज सेगमेंटमध्ये ती लोकप्रिय होईल.

वैशिष्ट्ये (Features)तपशील (Details)
किंमत (Price)1.17 लाख (एक्स-शोरूम)
रंग (Colors)मॅट टायटॅन (Matte Titan), मेटॅलिक ब्लॅक (Metallic Black)
इंजिन (Engine)149 सीसी, सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड; 12 एचपी @ 7,250 आरपीएम; 13.3 Nm @ 5,500 आरपीएम
ट्रान्समिशन (Transmission)5-स्पीड मॅन्युअल
फ्रेम (Frame)डायमंड-टाईप
सस्पेन्शन (Suspension)फ्रंट: टेलिस्कोपिक फोर्क; रियर: मोनोशॉक
ब्रेक (Brakes)फ्रंट आणि रियर: सिंगल डिस्क
व्हील्स आणि टायर्स (Wheels & Tyres)17-इंच अलॉय व्हील्स; फ्रंट: 100/80-17 ट्युबलेस; रियर: 140/60-17 ट्युबलेस
इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर (Instrument Cluster)नेगेटिव्ह LCD
डिझाइन (Design)आक्रमक लूक, मसल फ्युएल टँक, सिंगल-पीस सीट

भारतीय दुचाकी बाजारात स्पोर्टी बाइक्सची मागणी वाढत असताना, FZ Rave सारख्या मॉडेल्स ग्राहकांना आकर्षित करतील. यामाहानं डीलरशिप विस्तार आणि आफ्टर-सेल्स सर्व्हिस मजबूत केली असून, ही बाइक लवकरच रस्त्यांवर दिसेल. एकंदरीत, हे लाँच यामाहाच्या इनोव्हेशनची खास ओळख आहे.

हे वाचलंत का :

  1. मारुती सुजुकी e विटारा : भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही 2 डिसेंबरला होणार लॉंच
  2. ऑडी क्यू3 आणि क्यू5 सिग्नेचर लाइन भारतात लॉंच; नवीन अलॉय व्हील्ससह वैभवपूर्ण अपग्रेड्स
  3. हीरो एक्स्ट्रीम 125आर चं नवीन व्हेरिएंट लाँच: ड्युअल-चॅनेल ABS, क्रूज कंट्रोल आणि स्पोर्टी लूक

TAGGED:

YAMAHA FZ RAVE
यामाहा FZ RAVE
FZ RAVE
YAMAHA FZ
YAMAHA FZ RAVE PRICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.