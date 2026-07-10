E85 इथेनॉलवर चालणारी पहिली यामाहा मोटरसायकल यामाहा FZ Blue Flex भारतात लाँच
यामाहानं भारतात FZ Blue Flex लाँच केली. ही E20 ते E85 इथेनॉल ब्लेंडवर चालणारी कंपनीची पहिली मोटरसायकल आहे.
Published : July 10, 2026 at 3:12 PM IST
मुंबई : इंडिया यामाहा मोटरनं दिल्लीत एक्स-शोरूम किंमतीनुसार 1,24,240 रुपयांना FZ Blue Flex मोटरसायकल लाँच केली आहे. हे यामाहाचं पहिली मॉडेल आहे, जे E20 ते E85 पर्यंतच्या इथेनॉल-ब्लेंडेड इंधनावर सहज चालू शकतं. हे लाँच भारतातील इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरणाला बळकटी देणारं आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.
इंजिन आणि तंत्रज्ञान : FZ Blue Flex मध्ये यामाहाचं परिचित 149सीसी सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन आता उच्च इथेनॉल ब्लेंड्ससाठी विशेषत: तयार करण्यात आलं आहे. यामुळं दररोजच्या वापरात कोणतीही तडजोड न करता इथेनॉलवर चालण्याची क्षमता मिळते. इंजिन 7,250rpm वर 11.7bhp पॉवर आणि 6,000rpm वर 12.8 Nm पीक टॉर्क निर्माण करतं. यासोबत 5-स्पीड गिअरबॉक्स उपलब्ध आहे.
कार्बन न्यूट्रॅलिटीशी सुसंगत : यामाहा कंपनीनं सांगितलं की, ही मोटरसायकल जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि भारताच्या स्वच्छ गतिमानता (क्लीन मोबिलिटी) धोरणाला समर्थन देण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. हे लाँच कंपनीच्या जागतिक कार्बन न्यूट्रॅलिटी ध्येयाशी सुसंगत आहे. यामाहा विविध तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून कार्बन तटस्थता साध्य करण्याच्या दृष्टीनं कार्यरत आहे आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उपक्रमही चालवत आहे.
“कार्बन न्यूट्रॅलिटी साध्य करण्यासाठी एका एका तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, तर बहुपथीय (मल्टी-पाथवे) दृष्टिकोन आवश्यक आहे. Blue Flex तंत्रज्ञान भारतातील विकसनशील बायोफ्युअल धोरणांना अनुसरण करते आणि कंपनीच्या जागतिक शाश्वतता ध्येयांना पूरक आहे.”- हजिमे आओता, यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप चेअरमन
डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये : FZ Blue Flex चं डिझाइन स्टँडर्ड FZ सीरीजसारखेच ठेवण्यात आलं आहे. यात फुल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलॅम्प, इंटिग्रेटेड पोजिशन लॅम्प्स, मस्क्युलर फ्यूल टँक, एरोडायनॅमिक एक्सटेंशन्स, फॉक्स एअर वेंट्स, कॉम्पॅक्ट एक्झॉस्ट, सिंगल-पीस सीट आणि एलईडी टेल लॅम्प यांचा समावेश आहे. सस्पेन्शनमध्ये टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स आणि रिअर स्विंगआर्म देण्यात आलं आहेत. ब्रेकिंगसाठी ABS सिस्टम उपलब्ध असल्यानं सुरक्षितता वाढली आहे. ही मोटरसायकल केवळ एका Metallic Black रंगात उपलब्ध आहे.
उपलब्धता : FZ Blue Flex दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांतील निवडक यामाहा ब्लू स्क्वेअर डीलरशिप्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. भारतात इथेनॉल ब्लेंडिंगला वेग आल्यानं ही फ्लेक्स-फ्युअल मोटरसायकल बाजारात वाढत्या फ्लेक्स-फ्युअल वाहनांच्या यादीत सामील झाली आहे. ग्राहकांना आता 85% पर्यंत इथेनॉल असलेलं इंधन वापरण्याचा पर्याय मिळाला आहे, ज्यामुळं कमी उत्सर्जन आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल.
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