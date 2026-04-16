यामाहा फॅसिनो 125 फाय आय हायब्रिडचा अपडेटेड व्हर्जन लाँच; किंमत आणि वैशिष्ट्ये
भारतात यामाहा मोटरनं फॅसिनो 125 फाय आय हायब्रिडचं (Yamaha Fascino Drum) अपडेटेड 2026 मॉडेल लाँच केलाय. हे स्कूटर तीन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे.
Published : April 16, 2026 at 2:38 PM IST
मुंबई : भारत यामाहा मोटरनं आपल्या लोकप्रिय स्कूटर फॅसिनो 125 फाय आय हायब्रिडच्या अपडेटेड 2026 मॉडेल भारतीय बाजारात लॉंच केलं. नवीन आवृत्तीची एक्स-शोरूम किंमत 76,500 रुपयांपासून सुरू होते. कंपनीनं या स्कूटरचे तीन व्हेरियंट्स लॉंच केले आहेत. यात फॅसिनो एस,फॅसिनो डिस्क आणि फॅसिनो ड्रमचा समावेश आहे. यापैकी सर्वात महागडं फॅसिनो एसची किंमत 95,200 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, तर मिड-लेव्हल फॅसिनो डिस्क 88,000 रुपयांना मिळेल. हे अपडेटेड मॉडेल स्टाइलिश डिझाइन, हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह युवा ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी इंधन-कार्यक्षम आणि आरामदायक स्कूटर शोधणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.
डिझाइनमध्ये नवीन बदल : या नवीन फॅसिनो 125 चं मुख्य हायलाइट म्हणजे त्यातील डिझाइन अपडेट्स. स्कूटरच्या टेल सेक्शनला पूर्ण नवीन स्वरूप दिलं गेलं आहे. नवीन डिझाइनचे टेललाइट्स आणि टर्न इंडिकेटर्स यामुळं मागील भाग अधिक आधुनिक आणि स्पष्ट दिसतो. याशिवाय नवीन डेकल्स आणि रंगसंगतीनं स्कूटरला रिफ्रेश लुक मिळाला आहे. यामुळं फॅसिनोची ओळख पूर्वीपेक्षा अधिक प्रीमियम आणि स्टाइलिश झाली आहे. कंपनीचा हेतू आहे की हे बदल ग्राहकांना अधिक आकर्षित करतील आणि बाजारातील स्पर्धेत मजबूत स्थान मिळवतील. स्कूटरची एकूण लांबी 1780 मिलिमीटर आहे,जी मागील मॉडेलपेक्षा थोडी कमी आहे. यामुळं हाताळणी अधिक सोपी झाली आहे. फॅसिनोचं हलकं वजन (सुमारे 99 किलो) आणि कॉम्पॅक्ट डिझाइन शहरातील ट्राफिकमध्ये सहज वाहन चालवण्यास मदत करतं.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स : मेकॅनिकलदृष्ट्या 2026 यामाहा फॅसिनो 125 फाय आय हायब्रिडमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. स्कूटरमध्ये 125 सीसी एअर-कूल्ड, फ्युएल-इंजेक्टेड, फोर-स्ट्रोक ब्लू कोअर इंजिन आहे. याला स्मार्ट मोटर जनरेटर (SMG) सह हायब्रिड सिस्टमचा सपोर्ट मिळतो, ज्यात स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम समाविष्ट आहे. हे इंजिन 8.2 पीएस पॉवर आणि 10.3 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. हायब्रिड असिस्टमुळं अॅक्सलरेशन वेगवान होते आणि इंधन-कार्यक्षमता सुधारते. कंपनीचा दावा आहे की मायलेज चांगलं मिळतं, जे शहरातील वापरासाठी आदर्श आहे. स्कूटरमध्ये टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेन्शन आणि रिअर युनिट स्विंग आहे. चाके 12 इंच फ्रंट आणि 10 इंच रिअर आहेत. डिस्क ब्रेक व्हेरियंटमध्ये 190 मिलिमीटर फ्रंट डिस्क आणि 130 मिलिमीटर रिअर ड्रम ब्रेक उपलब्ध आहेत. साइड स्टँड इंजिन कट-ऑफ, 21 लिटर अंडरसीट स्टोरेज आणि E20 इंधन सुसंगतता यासारखी वैशिष्ट्ये कायम आहेत.
प्रीमियम व्हेरियंटमध्ये नवीन वैशिष्ट्ये : फॅसिनो एस हे टॉप व्हेरियंट असून यात कलर टीएफटी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे. यामुळं स्कूटरला स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी मिळते. टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि अन्सर बॅक फंक्शन सारखी वैशिष्ट्ये यामुळं दैनंदिन वापर अधिक सोपा आणि आधुनिक होतो. यामुळं फॅसिनो एस प्रीमियम सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा करू शकते.
- किंमत आणि उपलब्धता
फॅसिनो ड्रम: 76,500 रुपये (एक्स-शोरूम)
फॅसिनो डिस्क: 88,000 रुपये (एक्स-शोरूम)
फॅसिनो एस: 95,200 रुपये (एक्स-शोरूम)
किंमती शहरानुसार बदलू शकतात. यामाहा डीलरशिपवर ही स्कूटर उपलब्ध होईल.
2026 यामाहा फॅसिनो 125 फाय आय हायब्रिड हे स्टाइल, कार्यक्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा उत्तम समन्वय आहे. डिझाइन अपडेट्स आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांमुळं ही स्कूटर युवा आणि कुटुंबीयांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. इंधन बचत, आराम आणि स्मार्ट फीचर्स यामुळं शहरातील स्कूटर बाजारात यामाहाची मजबूत उपस्थिती कायम राहील.
