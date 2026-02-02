ETV Bharat / technology

यामाहा EC 06 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच, कंपनीचं भारतातील पहिलं इलेक्ट्रिक स्कूटर

यामाहा कंपनीचं भारतातील पहिलं इलेक्ट्रिक स्कूटर ईसी 06  लाँच झालंय. स्लीक डिझाइनसह ते 169 किमी रेंज देतं.

Yamaha EC 06 electric scooter
यामाहा EC 06 इलेक्ट्रिक स्कूटर (Yamaha)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 4:57 PM IST

मुंबई : यामाहा मोटरनं भारतात आपली पहिला इलेक्ट्रिक स्कूटर अधिकृतपणे लाँच केली. मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात यामाहा ईसी-06 लॉंच करण्यात आलीय. ही स्कूटर बेंगळुरूस्थित स्टार्टअप रिव्हरच्या सहकार्यानं विकसित करण्यात आली असून ती रिव्हर इंडी प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. रिव्हर इंडीपेक्षा यामाहा ईसी 06 ची किंमत 22,000 रुपयांनी जास्त आहे. आकर्षक डिझाइनसह ही स्कूटर मिड-सेगमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात लक्ष वेधून घेणार आहे.

किंमत आणि उपलब्धता
यामाहा ईसी 06 ची एक्स-शोरूम किंमत (महाराष्ट्र) 1.68 लाख रुपये आहे.सध्या ही स्कूटर फक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या तीन राज्यांत उपलब्ध आहे. भविष्यात इतर राज्यांतही ती विक्री होण्याची शक्यता आहे.

बॅटरी, मोटर आणि रेंज
ईसी 06 मध्ये 4 किलोवॅट-तास क्षमतेचा बॅटरी पॅक आहे, जो 6.7 किलोवॅट पॉवर देणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोटरशी जोडलेला आहे. ही वैशिष्ट्ये रिव्हर इंडीशी पूर्णपणे समान आहेत. कंपनीनं दावा केला की या स्कूटरचा टॉप स्पीड 79 किलोमीटर प्रतितास आहे, जी इंडीपेक्षा 11 किलोमीटरनं कमी आहे. मात्र रेंजच्या बाबतीत ईसी 06 पुढे आहे. एका चार्जमध्ये हे स्कूटर 169 किलोमीटर रेंज देतं, जी इंडीपेक्षा 6 किलोमीटर जास्त आहे.

चार्जिंग वेळ
यामाहा कंपनीनं दावा केला आहे की, 480 वॅटच्या स्लो चार्जरनं 0 ते 80 टक्के चार्जिंगला 8 तास लागतात. रिव्हर इंडीमध्ये मात्र 750 वॅटचा जलद चार्जरही पर्यायी उपलब्ध आहे, ज्यामुळं चार्जिंग वेळ कमी होतो. ईसी 06 सध्या फक्त स्लो चार्जरसह येतो.

वैशिष्ट्ये आणि स्टोरेज
ईसी 06 चं चेसिस आणि वैशिष्ट्ये रिव्हर इंडीशी पूर्णतः समान आहेत. यात कलर एलसीडी डिस्प्ले, तीन रायडिंग मोड्स आणि रिव्हर्स असिस्ट सुविधा आहे. स्टोरेजच्या बाबतीत सीटखाली 24.5 लिटर स्पेस आणि समोरच्या एप्रनवर ओपन कब्बी मिळते.

डिझाइन आणि स्टायलिंग
रिव्हर इंडीच्या बॉक्सी आणि युटिलिटेरियन डिझाइनच्या तुलनेत यामाहा ईसी 06 अधिक स्लीक आणि शार्प दिसते. हेडलॅम्प आणि टेललॅम्पला पारंपरिक स्वरूप दिलं आहे, जे इंडीच्या वेगळ्या आणि आगळ्या डिझाइन एलिमेंट्सपेक्षा साधं पण आकर्षक वाटतं. यामाहा ब्रँडच्या लोगो आणि स्टायलिंगमुळं स्कूटरला प्रीमियम लूक मिळतोय.

यामाहा ईसी 06 हे भारतातील इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये यामाहाचं पहिलं लॉंच आहे. रिव्हर इंडीच्या विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्मवर आधारित असल्यानं याची बिल्ड क्वालिटी आणि परफॉर्मन्स चांगला अपेक्षित आहे. जास्त रेंज आणि यामाहा ब्रँड नेमसह हे स्कूटर शहरातील नागरिकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

