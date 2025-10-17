ETV Bharat / technology

यामाहाकडून स्पेशल दिवाळी फेस्टिव्ह ऑफर्सची घोषणा : यामाहा R15 V4 च्या खरेदीवर बंपर बचत

यामाहानं दिवाळी 2025 साठी खास ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. मोटरसायकल आणि स्कूटर्सवर जीएसटी, विमा फायदे आणि RayZR 125 Fi वर कॅशबॅक उपलब्ध आहे.

Yamaha, special Diwali festive offers
यामाहा R15 V4 (Yamaha)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दिवाळीचा हंगाम सुरू झाल्यानं महाराष्ट्रातील दुचाकीप्रेमींच्या मनात उत्साह वाढला आहे. इंडिया यामाहा मोटरनं या शुभ प्रसंगी ग्राहकांसाठी खास स्पेशल ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. संपूर्ण दुचाकी श्रेणीवर जीएसटी फायदे, विमा सुविधा आणि कॅशबॅक ऑफर्स उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं नवीन यामाहा मोटरसायकल किंवा स्कूटर खरेदी करणे अधिक सोपे आणि आकर्षक झालं आहे. विशेषत: RayZR 125 Fi हायब्रिड स्कूटरवर मोठा कॅशबॅक देण्यात आला आहे. ही ऑफर्स 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत लागू असून, ग्राहकांना प्रीमियम राइडिंगचा आनंद घेता येईल.

Yamaha special Diwali festive offers
यामाहा स्पेशल दिवाळी फेस्टिव्ह ऑफर्स (Yamaha)

लोकप्रिय मॉडेल्सवर जीएसटी कपात
महाराष्ट्रात दिवाळीचा सण उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा करण्यासाठी नवीन वाहन खरेदी करण्याकडं ग्राहकांचा कल दिसून येतोय. यामाहा, दुचाकी कंपनीनं, या हंगामात ग्राहकांच्या अपेक्षांना पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. कंपनीनं जाहीर केलेल्या ऑफर्समध्ये लोकप्रिय मॉडेल्सवर जीएसटीमधील कपात, विमा फायदे आणि कॅशबॅकचा समावेश आहे. या ऑफर्स फक्त महाराष्ट्रापुरत्या मर्यादित नसून, देशभरातील डीलरशिपवर उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं स्थानिक ग्राहकांना विशेष लाभ मिळेल.

ऑफर्समुळं किंमत कमी
यामाहाच्या मोटरसायकल आणि स्कूटर्सची श्रेणी विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहे. स्पोर्टी राइडर्ससाठी R15 V4 आणि MT-15 सारखे मॉडेल्स उपलब्ध आहेत, तर दैनंदिन प्रवासासाठी FZ-S Fi हायब्रिड आणि Fascino 125 हायब्रिड आदर्श आहेत. स्कूटरप्रेमींसाठी RayZR 125 Fi ही स्टायलिश आणि कार्यक्षम निवड आहे. या सर्व मॉडेल्सवर ऑफर्समुळं किंमत कमी होऊन खरेदीचा निर्णय घेणं सोपं झालं आहे.

यामाहा दिवाळी स्पेशल ऑफर्स

मॉडेलजीएसटी फायदाविमा फायदेएकूण बचत (अंदाजे)
R15 V415,7346,56022,249
MT-15 14,9646,56021,524
FZ-S Fi हायब्रिड12,0316,50118,532
Fascino 125 हायब्रिड8,5095,40113,910
RayZR 125 Fi7,7593,79911,558(कॅशबॅक अतिरिक्त)

तिरिक्त कॅशबॅक
या ऑफर्स व्यतिरिक्त, काही डीलरशिपवर 5,000 पर्यंतचा अतिरिक्त कॅशबॅक आणि कमी डाउन पेमेंट स्कीम उपलब्ध आहेत. यामाहानं GST 2.0 नियमांनुसार 125-155cc मॉडेल्सवर किंमत कपात केली असल्यानं, एकूण बचत आणखी वाढली आहे. उदाहरणार्थ, FZ सीरीजवर 18,559 पर्यंतचे फायदे मिळताय.

तुमच्या खिशातील पैशात बचत
या ऑफर्स ग्राहकांसाठी फायदेशीर आहेत. त्यामुळं तुमच्या खिशातील पैशात बचत होणार आहे. यामाहा प्रीमियम क्वालिटीत परवडणाऱ्या किंमतीत दुचाकींवर ऑफर देत आहे. कंपनीच्या मोटरसायकल आणि स्कूटर सुरक्षितता, आराम आणि प्रदर्शनाच्या बाबतीत अव्वल आहेत. R15 V4 मध्ये डेल्टाबॉक्स फ्रेम आणि 155cc इंजिन असून, MT-15 मध्ये व्हेरिएबल व्हॉल्व्ह ॲक्ट्युएशन तंत्रज्ञान आहे. स्कूटर्समध्ये ब्लू कोअर हायब्रिड सिस्टममुळं पर्यावरणस्नेही आणि इंधन-किफायतशीर राइडिंग मिळते.

मुख्य वैशिष्ट्ये

मॉडेलइंजिनपॉवरटॉर्कमाइलेज (क्लेम्ड)फ्युएल टँकवजनमुख्य वैशिष्ट्ये
R15 V4155cc लिक्विड-कूल्ड, SOHC, 4-व्हॉल्व्ह18.4 PS 10,000 rpm14.2 Nm 7,500 rpm45 kmpl11 L141 kgVVA, ड्युअल चॅनेल ABS, LED लाइट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, TFT डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर (काही व्हेरिएंट्समध्ये)
MT-15155cc लिक्विड-कूल्ड, SOHC, 4-व्हॉल्व्ह18.4 PS 10,000 rpm14.1 Nm 7,500 rpm47 kmpl10 L139 kgVVA, सिंगल चॅनेल ABS, TFT मीटर, ब्लूटूथ नेव्हिगेशन, LED हेडलाइट्स, इन्व्हर्टेड फोर्क्स
FZ-S Fi हायब्रिड149cc एअर-कूल्ड, SOHC, 2-व्हॉल्व्ह12.4 PS 7,250 rpm13.3 Nm 5,500 rpm60 kmpl13 L138 kgहायब्रिड (SMG, SSS), सिंगल चॅनेल ABS, TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, ट्रॅक्शन कंट्रोल
Fascino 125 हायब्रिड125cc एअर-कूल्ड, SOHC, 2-व्हॉल्व्ह8.2 PS 6,500 rpm10.3 Nm 5,000 rpm68.75 kmpl5.2 L99 kgब्लू कोअर हायब्रिड, Y-Connect ब्लूटूथ, टेलिस्कोपिक फोर्क, LED हेडलाइट (काही व्हेरिएंट्समध्ये), USB चार्जर
RayZR 125 Fi125cc एअर-कूल्ड, SOHC, 2-व्हॉल्व्ह8.2 PS 6,500 rpm10.3 Nm 5,000 rpm71.33 kmpl5.2 L99 kgब्लू कोअर हायब्रिड, LED हेडलाइट, डिजिटल मीटर, साइड स्टँड अलार्म, AHO, हॅझर्ड इंडिकेटर

हे वाचलंत का :


स्कोडा ऑक्टाव्हिया आरएस भारतात लाँच: 20 मिनिटांत 100 युनिट्सची विक्री

निसान मॅग्नाइट सीएनजी AMT व्हेरिएंट भारतात लॉंच; जाणून घ्या किंमत...

टाटा नेक्सॉन रेड डार्क एडिशन नवीन ADAS तंत्रज्ञानासह लॉंच

TAGGED:

YAMAHA FESTIVE OFFERS
यामाहा R15 V4
RAYZR 125 FI
DIWALI FESTIVE OFFERS
YAMAHA DIWALI FESTIVE OFFERS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.