यामाहाकडून स्पेशल दिवाळी फेस्टिव्ह ऑफर्सची घोषणा : यामाहा R15 V4 च्या खरेदीवर बंपर बचत
यामाहानं दिवाळी 2025 साठी खास ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. मोटरसायकल आणि स्कूटर्सवर जीएसटी, विमा फायदे आणि RayZR 125 Fi वर कॅशबॅक उपलब्ध आहे.
Published : October 17, 2025 at 5:23 PM IST
मुंबई : दिवाळीचा हंगाम सुरू झाल्यानं महाराष्ट्रातील दुचाकीप्रेमींच्या मनात उत्साह वाढला आहे. इंडिया यामाहा मोटरनं या शुभ प्रसंगी ग्राहकांसाठी खास स्पेशल ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. संपूर्ण दुचाकी श्रेणीवर जीएसटी फायदे, विमा सुविधा आणि कॅशबॅक ऑफर्स उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं नवीन यामाहा मोटरसायकल किंवा स्कूटर खरेदी करणे अधिक सोपे आणि आकर्षक झालं आहे. विशेषत: RayZR 125 Fi हायब्रिड स्कूटरवर मोठा कॅशबॅक देण्यात आला आहे. ही ऑफर्स 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत लागू असून, ग्राहकांना प्रीमियम राइडिंगचा आनंद घेता येईल.
लोकप्रिय मॉडेल्सवर जीएसटी कपात
महाराष्ट्रात दिवाळीचा सण उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा करण्यासाठी नवीन वाहन खरेदी करण्याकडं ग्राहकांचा कल दिसून येतोय. यामाहा, दुचाकी कंपनीनं, या हंगामात ग्राहकांच्या अपेक्षांना पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. कंपनीनं जाहीर केलेल्या ऑफर्समध्ये लोकप्रिय मॉडेल्सवर जीएसटीमधील कपात, विमा फायदे आणि कॅशबॅकचा समावेश आहे. या ऑफर्स फक्त महाराष्ट्रापुरत्या मर्यादित नसून, देशभरातील डीलरशिपवर उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं स्थानिक ग्राहकांना विशेष लाभ मिळेल.
ऑफर्समुळं किंमत कमी
यामाहाच्या मोटरसायकल आणि स्कूटर्सची श्रेणी विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहे. स्पोर्टी राइडर्ससाठी R15 V4 आणि MT-15 सारखे मॉडेल्स उपलब्ध आहेत, तर दैनंदिन प्रवासासाठी FZ-S Fi हायब्रिड आणि Fascino 125 हायब्रिड आदर्श आहेत. स्कूटरप्रेमींसाठी RayZR 125 Fi ही स्टायलिश आणि कार्यक्षम निवड आहे. या सर्व मॉडेल्सवर ऑफर्समुळं किंमत कमी होऊन खरेदीचा निर्णय घेणं सोपं झालं आहे.
यामाहा दिवाळी स्पेशल ऑफर्स
|मॉडेल
|जीएसटी फायदा
|विमा फायदे
|एकूण बचत (अंदाजे)
|R15 V4
|15,734
|6,560
|22,249
|MT-15
|14,964
|6,560
|21,524
|FZ-S Fi हायब्रिड
|12,031
|6,501
|18,532
|Fascino 125 हायब्रिड
|8,509
|5,401
|13,910
|RayZR 125 Fi
|7,759
|3,799
|11,558(कॅशबॅक अतिरिक्त)
तिरिक्त कॅशबॅक
या ऑफर्स व्यतिरिक्त, काही डीलरशिपवर 5,000 पर्यंतचा अतिरिक्त कॅशबॅक आणि कमी डाउन पेमेंट स्कीम उपलब्ध आहेत. यामाहानं GST 2.0 नियमांनुसार 125-155cc मॉडेल्सवर किंमत कपात केली असल्यानं, एकूण बचत आणखी वाढली आहे. उदाहरणार्थ, FZ सीरीजवर 18,559 पर्यंतचे फायदे मिळताय.
तुमच्या खिशातील पैशात बचत
या ऑफर्स ग्राहकांसाठी फायदेशीर आहेत. त्यामुळं तुमच्या खिशातील पैशात बचत होणार आहे. यामाहा प्रीमियम क्वालिटीत परवडणाऱ्या किंमतीत दुचाकींवर ऑफर देत आहे. कंपनीच्या मोटरसायकल आणि स्कूटर सुरक्षितता, आराम आणि प्रदर्शनाच्या बाबतीत अव्वल आहेत. R15 V4 मध्ये डेल्टाबॉक्स फ्रेम आणि 155cc इंजिन असून, MT-15 मध्ये व्हेरिएबल व्हॉल्व्ह ॲक्ट्युएशन तंत्रज्ञान आहे. स्कूटर्समध्ये ब्लू कोअर हायब्रिड सिस्टममुळं पर्यावरणस्नेही आणि इंधन-किफायतशीर राइडिंग मिळते.
मुख्य वैशिष्ट्ये
|मॉडेल
|इंजिन
|पॉवर
|टॉर्क
|माइलेज (क्लेम्ड)
|फ्युएल टँक
|वजन
|मुख्य वैशिष्ट्ये
|R15 V4
|155cc लिक्विड-कूल्ड, SOHC, 4-व्हॉल्व्ह
|18.4 PS 10,000 rpm
|14.2 Nm 7,500 rpm
|45 kmpl
|11 L
|141 kg
|VVA, ड्युअल चॅनेल ABS, LED लाइट्स, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, TFT डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर (काही व्हेरिएंट्समध्ये)
|MT-15
|155cc लिक्विड-कूल्ड, SOHC, 4-व्हॉल्व्ह
|18.4 PS 10,000 rpm
|14.1 Nm 7,500 rpm
|47 kmpl
|10 L
|139 kg
|VVA, सिंगल चॅनेल ABS, TFT मीटर, ब्लूटूथ नेव्हिगेशन, LED हेडलाइट्स, इन्व्हर्टेड फोर्क्स
|FZ-S Fi हायब्रिड
|149cc एअर-कूल्ड, SOHC, 2-व्हॉल्व्ह
|12.4 PS 7,250 rpm
|13.3 Nm 5,500 rpm
|60 kmpl
|13 L
|138 kg
|हायब्रिड (SMG, SSS), सिंगल चॅनेल ABS, TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, ट्रॅक्शन कंट्रोल
|Fascino 125 हायब्रिड
|125cc एअर-कूल्ड, SOHC, 2-व्हॉल्व्ह
|8.2 PS 6,500 rpm
|10.3 Nm 5,000 rpm
|68.75 kmpl
|5.2 L
|99 kg
|ब्लू कोअर हायब्रिड, Y-Connect ब्लूटूथ, टेलिस्कोपिक फोर्क, LED हेडलाइट (काही व्हेरिएंट्समध्ये), USB चार्जर
|RayZR 125 Fi
|125cc एअर-कूल्ड, SOHC, 2-व्हॉल्व्ह
|8.2 PS 6,500 rpm
|10.3 Nm 5,000 rpm
|71.33 kmpl
|5.2 L
|99 kg
|ब्लू कोअर हायब्रिड, LED हेडलाइट, डिजिटल मीटर, साइड स्टँड अलार्म, AHO, हॅझर्ड इंडिकेटर
