ETV Bharat / technology

यामाहा एरोक्स ई इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतात लॉंच; जाणून घ्या, किंमत आणि फीचर

यामाहानं भारतात 117 किमी रेंजची एरोक्स ई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच केलीय. 117 किमीपर्यंत रेंजमुळं ही स्कूटर शहरातील युवा आणि परफॉर्मन्स-प्रेमी ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.

Yamaha Aerox Electric
यामाहा एरोक्स ई इलेक्ट्रिक स्कूटर (Yamaha)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : यामाहा मोटरनं भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात आपली दुसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर 'एरोक्स ई' (Aerox E) लॉंच केली आहे. कंपनीनं या प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरची किंमत 2.82 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवली आहे. ही सध्या यामाहाच्या भारतातील सर्वात महागडी मॉडेल आहे. स्पोर्टी डिझाइन, मजबूत परफॉर्मन्स आणि 117 किमीपर्यंतची दावा केलेली रेंज यामुळं ही स्कूटर शहरातील युवा आणि परफॉर्मन्स-प्रेमी ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. यामाहा एरोक्स ई ही पेट्रोल एरोक्स 155 च्या डिझाइनवर आधारित आहे, मात्र पूर्णपणे इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेनसह अपडेटेड आहे. कंपनीनं यापूर्वी भारतात एक इलेक्ट्रिक दोनचाकी वाहन लॉंचं केलं होतं, त्यानंतर हे दुसरी मॉडेल आहे.

पॉवरट्रेन आणि रेंज : यामाहा एरोक्स ई मध्ये दोन 1.5kWh क्षमतेच्या रिमूव्हेबल बॅटरी पॅकचा वापर करण्यात आला आहे. एकूण 3 kWh बॅटरी एनर्जी उपलब्ध होते. हाय-एनर्जी सेल्स वापरल्यानं स्कूटरचं परफॉर्मन्स उत्कृष्ट राहतो. स्कूटरला 9.5kW (12.9hp) पीक पॉवर आणि 48 Nm टॉर्क मिळतो. हे स्पेसिफिकेशन्स शहरातील वेगवान राइडिंगसाठी पुरेसे आहेत. कंपनीनं IDC टेस्टनुसार 117 किमी रेंजचा दावा केला आहे. दैनंदिन शहरातील वापरासाठी ही रेंज पूर्णपणे पुरेशी आहे. स्कूटरचं वजन 139 किलो आहे, जे पेट्रोल एरोक्सपेक्षा 13 किलो जास्त आहे. तरीही यामाहानं वजन नियंत्रणात ठेवलं असून, शहरी राइडिंगसाठी ते आरामदायक ठरेल.

रायडिंग मोड्स आणि हॉर्डवेअर : एरोक्स ई मध्ये Eco, Standard आणि Power रायडिंग मोड्स देण्यात आले आहेत. याशिवाय Boost मोड देखील उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ओव्हरटेकिंग किंवा ट्रॅफिकमध्ये जलद प्रतिसाद मिळतो. राइडर आपल्या गरजेनुसार आणि बॅटरी बचतीनुसार मोड निवडू शकतो. ब्रेकिंगसाठी फ्रंट डिस्क ब्रेकसह ABS आणि रियर डिस्क ब्रेक दिले आहेत. ही सेटअप स्कूटरला स्पोर्टी आणि सुरक्षित बनवते.

डिझाइन आणि फीचर्स : एरोक्स ई चं डिझाइन पेट्रोल मॉडेलसारखेच आकर्षक आणि स्पोर्टी आहे. ट्विन-एलईडी हेडलॅम्प, एलईडी टेललॅम्प आणि समान सिल्हूट यामुळं ती रस्त्यावर वेगळी दिसते. TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि अॅप-बेस्ड कनेक्टिव्हिटी ही यामाहाची महत्त्वाची अपग्रेड आहे. नियमित एरोक्स मॉडेलमध्ये एलसीडी डिस्प्ले आहे, तर या इलेक्ट्रिक व्हर्जनमध्ये आधुनिक TFT स्क्रीन आहे.

उपलब्धता : सध्या ही स्कूटर दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे आणि चेन्नई या प्रमुख शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. भविष्यात इतर शहरांमध्येही विस्तार होण्याची शक्यता आहे. 2.82 लाख रुपयांची किंमत तुलनेनं प्रीमियम असली तरी, स्पोर्टी अपील, कमी रनिंग कॉस्ट आणि यामाहाच्या विश्वासार्हतेच्या बळावर ती बाजारात आपली जागा निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे.

इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये Ola, Ather, TVS आणि Bajaj सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा असताना यामाहानं परफॉर्मन्स आणि प्रीमियम फीलिंगवर भर दिला आहे. शहरातील प्रदूषण नियंत्रण आणि इंधन खर्च बचतीकडं वळणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही स्कूटर एक उत्तम पर्याय ठरू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. पियाजिओ एप वेव्ह लाँच:एका चार्जमधम्ये 90 किलोमीटर रेंज, जाणून घ्या किंमत..
  2. नवीन जनरेशन टोयोटा हायलक्स 28 जुलै 2026 रोजी भारतात लॉंच
  3. भारतातील जून महिन्यात कार विक्रीत 29% वाढ; इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांचा विक्रमी वाट

TAGGED:

YAMAHA AEROX ELECTRIC
AEROX ELECTRIC PRICE
YAMAHA AEROX
एरोक्स ई
YAMAHA AEROX ELECTRIC LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.