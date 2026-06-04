शाओमी टीव्ही एफएक्स मिनी एलईडी सीरीज भारतात लॉंच; 43 ते 75 इंचापर्यंत पर्याय उपलब्ध
शाओमी कंपनीनं भारतात टीव्ही एफएक्स मिनी एलईडीसीरीज (Xiaomi TV FX Mini LED) लॉंच केलीय. यात प्रीमियम डिस्प्ले, चांगला आवाज अशी वैशिष्ट्ये मिळतील.
Published : June 4, 2026 at 5:18 PM IST
मुंबई : शाओमीनं गुरुवारी भारतात (Xiaomi TV Launch India) आपली नवीन टीव्ही एफएक्स मिनी एलईडी सीरीज लॉंच केली. 43 इंच ते 75 इंच पर्यंतच्या स्क्रीन आकारात उपलब्ध असलेल्या (Xiaomi TV FX Mini LED) या सीरीजमध्ये QD मिनी एलईडी तंत्रज्ञान, फायर टीव्ही आणि प्रीमियम डिस्प्ले वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. ही सीरीज उत्कृष्ट चित्र आणि आवाज अनुभव देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
Discover Richer Colours and Life-Like Visuals with the new #XiaomiTVFXMiniLEDSeries.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 4, 2026
Engineered with Full Array Mini LED and a Quantum Dot filter, it delivers unmatched depth powered by #QuantumMagiQ display technology.
Get ready to elevate your living room experience!… pic.twitter.com/oaiXO4Byi8
किंमत आणि उपलब्धता : शाओमी टीव्ही एफएक्स मिनी एलईडी सीरीजची किंमत खालीलप्रमाणे आहे.
|इंच
|किंमत
|इंट्रो ऑफर
|43 इंच
|32,999
|29,999
|55 इंच
|44,999
|39,999
|65 इंच
|64,999
|59,999
|75 इंच
|84,999
|79,999
या मालिकेची विक्री 11 जून रोजी Amazon, Flipkart आणि Xiaomi India च्या ऑनलाइन स्टोअरवर सुरू होईल. केवळ मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असलेल्या या 'प्रारंभिक ऑफर'मुळं ग्राहकांना लक्षणीय सवलत मिळेल.
डिस्प्ले आणि मुख्य वैशिष्ट्ये : नवीन टीव्हीमध्ये 4K Ultra HD(3840×2160) रिझोल्यूशन देण्यात आला आहे. QD मिनी एलईडी (QD Mini LED TV) तंत्रज्ञान, फुल अॅरे लोकल डिमिंग आणि मिनी एलईडी बॅकलाइटिंगमुळं उत्कृष्ट कॉन्ट्रास्ट आणि ब्राइटनेस मिळतो. टीव्ही HDR10 आणि HDR10+ फॉरमॅटला सपोर्ट करतो. 93 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट कव्हरेज आणि 1.07 बिलियन रंग दाखवण्याची क्षमता यामुळं चित्र अत्यंत उठून दिसतं. 43 इंच मॉडेल 60Hz रिफ्रेश रेटसह येतं, तर 55, 65 आणि 75 इंच मॉडेल्स DLG 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतं. MEMC तंत्रज्ञान, ऑटो लो लेटन्सी मोड आणि आय केअर मोड सारखी वैशिष्ट्ये सर्व मॉडेल्समध्ये उपलब्ध आहेत.
परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज : टीव्हीमध्ये Quad-core Cortex-A55 प्रोसेसर आणि Mali-G52 GPU देण्यात आला आहे. यासोबत 2GB RAM आणि 32GB इनबिल्ट स्टोरेज उपलब्ध आहे. यामुळं अॅप्स वेगानं चालतात आणि मल्टीटास्किंग सहज शक्य होतं.
सॉफ्टवेअर आणि स्मार्ट वैशिष्ट्ये: ही सीरीज Amazon Fire TV वर चालते आणि 12,000 पेक्षा अधिक अॅप्सची सुविधा देते. यात युजर प्रोफाइल्स, पॅरेंटल कंट्रोल्स, Apple AirPlay 2, Alexa व्हॉइस असिस्टंट, क्विक वेक आणि क्विक सेटिंग्ज मेनू सारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.
ऑडिओ आणि कनेक्टिव्हिटी :
- 43 इंच: 20W दोन स्पीकर सिस्टम
- 55, 65 आणि 75 इंच: चार ड्रायव्हर सेटअप (दोन फुल-रेंज + दोन हाय-फ्रिक्वेन्सी)
Dolby Audio, DTS: X आणि DTS Virtual:X सारखे ऑडिओ फॉरमॅट्स सपोर्ट केले आहेत. कनेक्टिव्हिटीमध्ये ड्युअल-बँड Wi-Fi, ब्लूटूथ, 3 HDMI (एक eARC), 2USB, Ethernet, ऑप्टिकल पोर्ट आणि हेडफोन जॅक उपलब्ध आहेत.
डिझाइन : टीव्ही मेटल बेझल-लेस डिझाइनमध्ये उपलब्ध आहे. 43 आणि 55 इंच मॉडेल्सचं स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो 97 टक्के तर 65 आणि 75 इंच मॉडेल्सचे 98 टक्के आहे. संपूर्ण सीरीज ब्लॅक कलरमध्ये उपलब्ध आहे.
शाओमी टीव्ही एफएक्स मिनी एलईडी सीरीज प्रीमियम डिस्प्ले तंत्रज्ञान, शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि Fire TV सारख्या स्मार्ट वैशिष्ट्यांसह बजेट ते मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करेल. चित्र, आवाज आणि स्मार्ट अनुभव यांचा उत्तम मिलाफ असलेला हा टीव्ही घरगुती मनोरंजनासाठी आदर्श ठरेल.
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