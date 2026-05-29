14 तास बॅटरीसह शाओमी साउंड प्ले ब्लूटूथ स्पीकर लाँच

शाओमीनं साउंड प्ले ब्लूटूथ स्पीकर लाँच केले. 18W ऑडिओ, IP68 रेटिंग, डायनॅमिक लाइटिंग आणि 14 तास बॅटरीसह हे कॉम्पॅक्ट स्पीकर स्टाइलचा अद्भुत मेळ आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 29, 2026 at 11:04 AM IST

मुंबई : शाओमीनं आपल्या इकोसिस्टमला आणखी समृद्ध करताना जागतिक स्तरावर ‘शाओमी साउंड प्ले’ (Xiaomi Sound Play) पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लाँच केले आहे. याचबरोबर शाओमी वॉच S5 देखील बाजारात आणले आहे.'Red Dot Award' विजेत्या डिझाइन शैलीवर आधारित असलेला हे स्पीकर; तल्लीन करणारा ऑडिओ, गतिमान प्रकाशयोजना आणि दणकट, सहज सोबत नेता येण्यासारखी कार्यक्षमता यांचा एक उत्कृष्ट संगम साधतो. त्याचा आटोपशीर आकार आणि कापडाचे आवरण असलेलं डिझाइन यामुळं, घरात, जिममध्ये, घराबाहेरील पार्ट्यांमध्ये किंवा निवांत क्षणी वापरण्यासाठी हा एक आदर्श पर्याय ठरतो.

डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी : शाओमी साउंड प्ले (Xiaomi Sound Play Speaker) 63.4 × 69.5 × 201.1 मिलिमीटर आकाराचा आणि केवळ 415 ग्रॅम वजनाचा आहे. त्याचं बांधणी मजबूत टेक्सटाइल मटेरियलनं झाकलेली असल्याने तो आकर्षक दिसतो. हे साउंड चार आकर्षक ब्लॅक, व्हाईट, ग्रीन आणि पर्पल रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. स्पीकरमध्ये ड्युअल अॅम्बियंट लाइटिंग सिस्टम आहे. वरती इनफिनिटी मिरर लाइट आणि खालच्या बाजूला सराउंडिंग लाइटिंग आहे. यात पाच कलर इफेक्ट्स आणि तीन लाइटिंग मोड्स ड्रमबीट, वॉटर रिपल आणि ऑलवेज ऑन उपलब्ध आहेत. मूड आणि वातावरणानुसार लाइटिंग बदलता येते, ज्यामुळं संगीत अनुभव अधिक जीवंत होतो.

ऑडिओ परफॉर्मन्स आणि कनेक्टिव्हिटी : शाओमी साउंड प्ले 18 वॅट हाय-पॉवर ऑडिओ देतो. 75Hz ते 20KHz फ्रिक्वेन्सी रेंज आणि 95dB सिग्नल-टू-नॉइज रेशोमुळं आवाज सर्वदूर येतो. वर्कआउट, सकाळची रूटीन, आउटडोअर गेदरिंग किंवा घरगुती वापरासाठी तो योग्य आहे. ऑडिओ विस्तारासाठी True Wireless Stereo (TWS) सपोर्ट आहे. दोन स्पीकर्स जोडून लेफ्ट-राइट स्टीरिओ अनुभव घेता येतो. याशिवाय Auracast™ पार्टी मोडद्वारे 100 पर्यंत सुसंगत स्पीकर्स एकत्र सिंक करता येतात. मोठ्या पार्टी, इव्हेंट्स किंवा सार्वजनिक जागी समन्वित ऑडिओ आणि लाइटिंग शो तयार करता येतो.ब्लूटूथ 6.0 व्हर्जनमुळं 25 मीटरपर्यंत स्थिर कनेक्शन मिळतं. इन-बिल्ट मायक्रोफोनमुळं कॉल्सही घेता येतात.

बॅटरी, ड्युरेबिलिटी आणि प्रॅक्टिकलिटी : 2600mAh बॅटरीसह हा स्पीकर 40% व्हॉल्यूमवर लाइट्स बंद असताना 14 तासांपर्यंत प्लेबॅक देतो. पूर्ण चार्जिंगसाठी सुमारे 2.5 तास लागतात. 5V 2A चार्जिंग सपोर्ट आहे. साहसी वापरासाठी IP68 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट रेटिंग दिलं आहे. पाऊस, वाळू आणि धूळ यापासून पूर्ण संरक्षण मिळतं. हे वैशिष्ट्य बिच, ट्रेकिंग, कॅम्पिंगसारख्या आउटडोअर क्रियांसाठी त्याला मजबूत बनवते.

किंमत आणि उपलब्धता : शाओमी साउंड प्लेची किंमत EUR 49.90 (अंदाजे 5,560 रुपये) ठेवण्यात आली आहे. हे स्पीकर शोओमीच्या अधिकृत वेबसाइट, अ‍ॅप आणि जागतिक अधिकृत रिटेल पार्टनर्सद्वारे उपलब्ध झाले आहे.

झिओमी साउंड प्ले हे केवळ एक ब्लूटूथ स्पीकर नसून, स्टाइल, परफॉर्मन्स आणि फंक्शनॅलिटी यांचा संपूर्ण पॅकेज आहे. कमी किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देणारे हे साउंड युवा वर्ग, फिटनेस उत्साही आणि पार्टी प्रेमींसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. शोओमी पुन्हा एकदा परवडणाऱ्या किंमतीत उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देत आहे.

