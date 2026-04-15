Xiaomi स्मार्ट कॅमेरा C701 Pro: 9x झूमसह नवीन होम सिक्युरिटी कॅमेरा लाँच

Xiaomi नं नवीन स्मार्ट कॅमेरा C701 Pro लाँच केलाय. यात 9x हायब्रिड झूम, ड्युअल सेंसर (8MP + 5MP) आणि 180° टिल्टसह AI ट्रॅकिंग फीचर आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 9:55 AM IST

मुंबई : Xiaomi नं आपल्या स्मार्ट होम उपकरणांच्या लाइनअपमध्ये एक नवीन उपकरण लॉंच केलंय. कंपनीनं Xiaomi Smart Camera C701 Pro हा प्रीमियम होम सिक्युरिटी कॅमेरा ग्लोबल स्तरावर लाँच केला आहे. हा कॅमेरा ड्युअल सेंसर तंत्रज्ञानानं सुसज्ज आहे आणि 9x हायब्रिड झूम फीचरनं सुसज्ज आहे. घरातील सुरक्षा, मुलांचं निरीक्षण किंवा पाळीव प्राण्यांच्या देखरेखीसाठी हा कॅमेरा आदर्श आहे. यात पॅन, टिल्ट आणि ऑटोमॅटिक सब्जेक्ट ट्रॅकिंग सारखे प्रगत फीचर्स आहेत.

मुख्य वैशिष्ट्ये (Xiaomi Smart Camera C701 Pro Features) : Xiaomi Smart Camera C701 Pro मध्ये दोन वेगवेगळे सेंसर आहेत. मुख्य सेंसर 8 मेगापिक्सलचा आहे, तर सेकंडरी सेंसर 5 मेगापिक्सलचा आहे. यामुळं वाइड अँगल दृश्य ते दूरच्या वस्तूंपर्यंत 9x हायब्रिड झूममध्ये स्पष्ट प्रतिमा मिळते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हा कॅमेरा दूरच्या वस्तू देखील सहज ओळखतो.

180 डिग्रीपर्यंत टिल्ट करण्याची क्षमता : कॅमेरा गोलाकार मॉड्यूलसह येतो, जो आपल्या अक्षावर सहज फिरू शकतो. यात 180 डिग्रीपर्यंत टिल्ट करण्याची क्षमता आहे. ऑटोमॅटिक सब्जेक्ट ट्रॅकिंग फीचरमुळं एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू हलली तर कॅमेरा तिच्या हालचालींसोबत फिरतो आणि पूर्ण क्षेत्र कव्हर करतो. AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं हा कॅमेरा मुलांच्या रडण्याचा आवाज, हालचाल, व्यक्तींची उपस्थिती आणि असामान्य आवाज ओळखतो. आत मायक्रोफोन आणि स्पीकर दिले आहेत, ज्यामुळं दोन्ही बाजूनं बोलणं शक्य होतं. यात वायर्ड पॉवर कनेक्शन, ड्युअल-बँड वाय-फाय 6 सपोर्ट आणि मायक्रोएसडी कार्डसाठी स्लॉट उपलब्ध आहे. रात्रीच्या वेळी देखील स्पष्ट इमेजेस मिळतात.

किंमत आणि उपलब्धता (Xiaomi Smart Camera C701 Pro Price) : सध्या या कॅमेराची ग्लोबल किंमत अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. कंपनीनं आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर याला व्हाइट कलरमध्ये लिस्ट केले आहे. भारतात लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या C701 मॉडेलची किंमत सुमारे 50-60 युरो (सुमारे 4,500 ते 5,500 रुपये) होती. C701 Pro मॉडेल अधिक प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह येत असल्यानं त्याची किंमत थोडी जास्त असू शकते.

हा कॅमेरा घराच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी उत्तम पर्याय आहे. 4K UHD गुणवत्ता, AI-आधारित डिटेक्शन आणि 9x झूम यामुळं तो बाजारातील इतर कॅमेर्यांपेक्षा वेगळा ठरतो. घरात लहान मुले किंवा पाळीव प्राणी असणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा विशेषतः उपयुक्त ठरेल.

