शाओमीची रेडमी नोट 15 मालिका आंतरराष्ट्रीय बाजारात लाँच: टिकाऊपणा, दमदार बॅटरी आणि अपग्रेडेड कॅमेर्‍यावर विशेष भर

शाओमीनं रेडमी नोट 15 मालिका आंतरराष्ट्रीय बाजारात लाँच केली. पाच मॉडेल्समध्ये टिकाऊपणा, मोठी बॅटरी, 200एमपी कॅमेरा आहे.

रेडमी नोट 15 मालिका (Xiaomi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 10:41 AM IST

मुंबई : शाओमीनं आपल्या मिड-रेंज स्मार्टफोन पोर्टफोलियोला आणखी मजबूत करत रेडमी नोट 15 मालिका आंतरराष्ट्रीय बाजारात लाँच केली आहे. या मालिकेत Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G, आणि Redmi Note 15, असे पाच स्मार्टफोन लॉंच करण्यात आले आहेत. रेडमी नोट 15 मालिका टिकाऊपणा, मोठी बॅटरी, सुधारित कॅमेरा आणि अपडेटेड परफॉर्मन्सवर केंद्रित आहे. किंमत आणि फीचर्सच्या दृष्टीनं ही मालिका मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आक्रमक स्पर्धा करण्याची शक्यता आहे.

Redmi Note 15 Pro 5G (Xiaomi)

टिकाऊपणा आणि बॅटरी
शाओमीनं या मालिकेत “टायटन टिकाऊपणा” (Titan Durability) ची विशेष मजबुती दिली आहे. यात रिनफोर्स्ड स्ट्रक्चरल डिझाइन, उत्तम ड्रॉप रेझिस्टन्स आणि धूळ-पाणी प्रतिकार यांचा समावेश आहे. Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G मॉडेल्सना सर्वाधिक टिकाऊपणाचं प्रमाणपत्र मिळालं आहे, ज्यात ड्रॉप, प्रेशर आणि बेंडिंग रेझिस्टन्ससह उच्च-स्तरीय IP रेटिंग आहे.

Redmi Note 15 Pro+ 5G (Xiaomi)

बॅटरी
बॅटरी क्षमतेतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. Redmi Note 15 Pro+ 5G मध्ये 6,500 एमएएच सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे, जी 100 वॅट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. इतर प्रो मॉडेल्समध्येही सिलिकॉन-कार्बन तंत्रज्ञान वापरण्यात आलं आहे, जे दीर्घकाळ बॅटरीची क्षमता टिकवून ठेवते. स्लिम डिझाइन असलेल्या रेडमी नोट 15 5G मध्ये 5,520 mAh तर स्टँडर्ड रेडमी नोट 15 मध्ये 6,000mAh बॅटरी आहे. मालिकेतील बहुतांश मॉडेल्स रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करतात.

कॅमेर्‍यातील महत्त्वपूर्ण अपग्रेड
कॅमेरा या मालिकेतील आणखी एक मजबूत वैशिष्ट्ये आहे. रेडमी नोट 15 प्रो+ 5G आणि प्रो 5G मध्ये 200 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. यात मोठं सेंसर, इन-सेंसर झूम आणि मल्टिपल फोकल लेंथचा वापर आहे, ज्यामुळं दैनंदिन फोटोग्राफीत उत्तम डिटेल, पोर्ट्रेट आणि झूम शॉट्स मिळतात. रेडमी नोट 15 5G आणि रेडमी नोट 15 मध्ये 108 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आहे, जो सेंसर क्रॉपिंगद्वारे ऑप्टिकल-लेव्हल झूम देतो. संपूर्ण मालिकेत AI-आधारित फोटोग्राफी आणि एडिटिंग टूल्स उपलब्ध आहेत; प्रो मॉडेल्समध्ये मात्र अधिक प्रगत AI फीचर्स आहेत.

most powerful REDMI Note camera (Xiaomi)

परफॉर्मन्स, कनेक्टिव्हिटी आणि AI सुविधा
टॉप-एंड रेडमी नोट 15 प्रो+ 5G मध्ये Snapdragon 7s Gen 4 chipset आहे आणि नोट मालिकेत प्रथमच नवीन कूलिंग सिस्टम देण्यात आली आहे, जी दीर्घकाळ वापरात उत्तम थर्मल परफॉर्मन्स देते. इतर मॉडेल्समध्ये अपडेटेड स्नॅपड्रॅगन आणि मीडियाटेक प्रोसेसर्सचा वापर कण्यात आला आहे. सर्व मॉडेल्सना गूगल जेमिनी आणि सर्कल टू सर्चचा सपोर्ट मिळतोय. उच्च-स्तरीय मॉडेल्समध्ये शाओमीचे अतिरिक्त AI फीचर्स आणि ऑफलाइन व्हॉइस कम्युनिकेशन (मर्यादित रेंजसाठी) उपलब्ध आहे. तसंच सिग्नल ट्यूनिंग सुधारल्यानं वायरलेस कनेक्टिव्हिटी अधिक स्थिर राहते.

Redmi Note 15 (Xiaomi)

डिस्प्ले आणि ऑडिओ
मालिकेतील स्मार्टफोनचे डिस्प्ले 6.77 ते 6.83 इंच आकाराचे आहेत. उच्च पीक ब्राइटनेस आणि आय-केअर प्रमाणपत्रामुळं दीर्घकाळ वापरात डोळ्यांवर ताण कमी होतो. प्रो मॉडेल्समध्ये ऑडिओ आउटपुटची जास्तीत जास्त व्हॉल्यूम पातळी वाढवण्यात आली आहे.

Redmi Note 15 (Xiaomi)

REDMI Note 15 Series वैशिष्ट्ये :

ModelDisplayChipsetMain cameraZoom claimsBatteryChargingDurabilityIP ratingAI/camera features
Redmi Note 15 Pro+ 5G6.83-inch CrystalRes AMOLED, 1.5K, up to 120Hz, 3,200 nitsSnapdragon 7s Gen 4200MP + 8MP ultra-wide, OIS2×/4× optical-level in-sensor zoom6,500mAh (SiC)100W + 22.5W reverseSGS Premium Performance, Gorilla Glass Victus 2, up to 2.5m certified drop resistanceIP66/IP68/IP69/IP69KXiaomi HyperAI, AI Creativity Assistant, AI Remove Reflection, Gemini, Circle to Search
Redmi Note 15 Pro 5G6.83-inch CrystalRes AMOLED, 1.5K, up to 120Hz, 3,200 nitsDimensity 7400-Ultra200MP + 8MP ultra-wide, OIS2×/4× optical-level in-sensor zoom6,580mAh (SiC)45W + 22.5W reverseSGS Premium Performance, Gorilla Glass Victus 2IP66/IP68/IP69/IP69KAI Creativity Assistant, AI Remove Reflection, Gemini, Circle to Search
Redmi Note 15 Pro6.77-inch AMOLED, FHD+, up to 120Hz, 3,200 nitsHelio G200-Ultra200MP + 8MP ultra-wide, OIS2×/4× optical-level in-sensor zoom6,500mAh (SiC)45W + 18W reverseSGS Comprehensive Shock & Drop-Resistance testIP65AI Creativity Assistant, AI Remove Reflection, Gemini, Circle to Search
Redmi Note 15 5G6.77-inch AMOLED, FHD+, up to 120Hz, 3,200 nitsSnapdragon 6 Gen 3108MP + 8MP ultra-wide, OIS3× optical-level telephoto experience5,520mAh (SiC)45W + 18W reverseSlim 7.35mm profile (company-stated)IP66AI image tools, AI Remove Reflection, Gemini, Circle to Search
Redmi Note 156.77-inch AMOLED, FHD+, up to 120Hz, 3,200 nitsHelio G100-Ultra108MP + 2MP depth3× optical-level telephoto experience6,000mAh33W + 18W reverseNot statedIP64AI image tools, AI Remove Reflection, Gemini, Circle to Search
Redmi Note 15 (Xiaomi)

किंमत आणि उपलब्धता

रेडमी नोट 15 मालिका विविध रंग आणि स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. या स्मार्टफोनच्या आंतरराष्ट्रीय किंमत खालीलप्रमाणे आहेत.

  • रेडमी नोट 15 प्रो+ 5G: 449 अमेरिकन डॉलरपासून सुरू
  • रेडमी नोट 15 प्रो 5G: 399 अमेरिकन डॉलरपासून सुरू
  • रेडमी नोट 15 प्रो: 299 अमेरिकन डॉलरपासून सुरू
  • रेडमी नोट 15 5G: 299 अमेरिकन डॉलरपासून सुरू
  • रेडमी नोट 15 : 119 अमेरिकन डॉलरपासून सुरू
Redmi Note 15 (Xiaomi)

ही मालिका शाओमीच्या ऑनलाइन स्टोअर आणि प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. काही बाजारपेठांमध्ये लाँच ऑफर्सही जाहीर करण्यात आल्या आहेत. एकूणच, रेडमी नोट 15 मालिका टिकाऊपणा, बॅटरी लाइफ आणि कॅमेरा क्षमतेतील वाढीसह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय ठरते.

Redmi Note 15 Pro 5G (Xiaomi)

