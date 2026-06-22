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भारतात स्मार्टफोन झाले महाग: 'या' स्मार्टफोनच्या वाढल्या किंमती, वाचा संपूर्ण यादी आणि सविस्तर विश्लेषण

भारतात स्मार्टफोनच्या किमतीत 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ झाली (smartphone prices hike) आहे. या दरवाढीमागचं खरं कारण काय आहे?, चला जाणून घेऊ...

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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 2:29 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 2:35 PM IST

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मुंबई : आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळं आणि ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीमुळं स्मार्टफोन बाजारात मोठी वाढ झालीय. प्रमुख मोबाइल ब्रँड्स तंत्रज्ञानातील नवकल्पना आणि विपणन धोरणांद्वारे बाजार हिस्सा वाढवण्यासाठी मोठी स्पर्धा करत आहेत. ग्राहकांचं लक्ष आता उत्पादन वैशिष्ट्ये, कामगिरी आणि किंमत-प्रभावीता याकडं वळलं आहे. मात्र, भारतातील अनेक मोबाइल ब्रँड्सच्या किरकोळ किमती जवळपास 15-20 टक्क्यांनी वाढल्या (why smartphone price increase in india) आहेत. भारतातील स्मार्टफोन बाजार अत्यंत किंमत-संवेदनशील असल्यानं या वाढीचा परिणाम खूप मोठा आहे. भारतात स्मार्टफोनच्या किमती AI मुळं मेमरी चिप्सची टंचाई आणि रुपयाची घसरण यामुळं ग्राहकांना मोठा फटका बसला आहे.

प्रतिक्रिया देताना मोबाईल विक्रेते शोएब खान (ETV Bharat Reporter)

"एआय तंत्रज्ञान मोबाईलमध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रगत चिपसेटचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. उत्पादन मर्यादित आणि मागणी अधिक असल्यानं पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. हे चिपसेट प्रामुख्यानं चीन आणि तैवानमध्ये तयार केले जातात. तेथील उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवरील परिणामामुळं गेल्या तीन महिन्यांत मोबाईलच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. शोएब खान, मोबाईल विक्रेता

का वाढल्या स्मार्टफोनच्या किमती? : जागतिक सेमीकंडक्टर मेमरी बाजारपेठ सध्या गेल्या काही वर्षांतील सर्वात अस्थिर टप्प्यातून जात आहे. 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) मुळं निर्माण झालेल्या मागणीनं पुरवठ्याची समीकरणे बदलली आहेत. त्यामुळं मोबाईलच्या किमती वाढवल्या आहेत. याच खर्चामुळं उत्पादकांना मोबाईल्या किंमतीचा फेरविचार करावा लागतो आहे. मेमरी चिप्सच्या तुटवड्याचा फटका ग्राहक आणि औद्योगिक तंत्रज्ञान अशा दोन्ही क्षेत्रांना बसला आहे. परिणामी, उत्पादकांसमोर कठीण निर्णय घेण्याचं आव्हान उभं राहिले आहे आणि ग्राहकांना स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही, इतर उपकरणांसाठी अधिक किंमत मोजावी लागतेय.

सज्जाद नथानी, मोबाईल विक्रेता (ETV Bharat Reporter)

"सध्या मोबाईल बाजाराची स्थिती ही खराब असून बाजारात अचानक मोबाईलचे दर 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढले आहेत. यामुळं पूर्वी जे मोबाईल 12 ते 13 हजार रुपयांना सहज उपलब्ध होते, त्यांच्या किमतीत थेट 3 ते 4 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. आता तेच मोबाईल ग्राहकांना 17 ते 18 हजार रुपयांना खरेदी करावे लागत आहेत. - सज्जाद नथानी, मोबाईल विक्रेता

मेमरी चिपची टंचाई : या किंमतवाढीच्या केंद्रस्थानी 'हाय-बँडविड्थ मेमरी' (HBM) आहे. डेटा सेंटर्सना चालना देणाऱ्या 'एआय ॲक्सिलरेटर्स'साठी (AI accelerators) हा विशेष आणि उच्च-कार्यक्षमता असलेला घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. HBM ची वाढती मागणी संपूर्ण मेमरी क्षेत्रावर परिणाम करत आहे; परिणामी, सामान्य DRAM आणि मुख्य प्रवाहातील इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इतर घटकांचा पुरवठा अपुरा पडत आहे. उद्योगातील अंदाजानुसार, या वर्षी ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्सच्या प्रमुख श्रेणींमधील उत्पादनांच्या किमती 5 ते 20 टक्क्यांनी वाढू शकतात.विशेषतः स्मार्टफोन उत्पादकांना या महत्त्वपूर्ण घटकांच्या वाढत्या किमतींमुळं अधिक खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. भारतात उत्पादन खर्च, स्टोरेज आणि RAM साठी वापरल्या जाणाऱ्या मेमरी चिप्स आणि तंत्रज्ञानातील नवकल्पना यासारख्या अनेक घटकांमुळं स्मार्टफोनच्या किमती प्रभावित होत आहेत. AI घटकांच्या वाढत्या मागणी, आंतरराष्ट्रीय मेमरी चिप टंचाई आणि मुद्रा विनिमय चढ-उतार यामुळं जागतिक सरासरी स्मार्टफोन किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत.

smartphone Prices increased
भारतात स्मार्टफोन झाले महाग (ETV Bharat Graphic)

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, "स्मार्टफोनच्या किमती वाढण्याचं मुख्य कारण जागतिक मेमरी चिप्सची वाढती मागणी आहे'. AI डेटा सेंटर्सच्या विस्तारामुळं किंमत वाढ होतेय. मर्यादित मेमरी पुरवठा आणि उच्चतम मेमरी किमती स्मार्टफोन OEM (Original Equipment Manufacturers) वर दबाव टाकत आहेत. यामुळं शिपमेंट कमी होत आहेत".

AI आणि मेमरी टंचाईचा परिणाम: AI-चालित मागणीमुळं मेमरी चिप्सची जागतिक स्तरावर गंभीर टंचाई निर्माण झाली आहे, ज्यामुळं लक्षणीय किंमत वाढ झाली. मेमरीची कमतरता ही केवळ अल्पकालीन समस्या नसून, सेमीकंडक्टर उद्योगातील एक संरचनात्मक फेरबदल आहे. पुरवठादार उच्च-मूल्याच्या 'एआय' (AI) ॲप्लिकेशन्सना प्राधान्य देत आहेत, ज्यामुळं मानक उत्पादनांसाठीची स्पर्धा तीव्र झाली आहे. भारतात, DRAM च्या वाढत्या किमतींमुळं एंट्री-लेव्हल, मिड-रेंज आणि हाय-एंड स्मार्टफोनच्या 'बिल ऑफ मटेरियल्स' (BoM) खर्चात अनुक्रमे 15%, आणि 10% नं वाढ झाली आहे. स्मार्टफोनच्या सरासरी विक्री मूल्यात (ASP) वर्ष-दर-वर्ष 6.9% ची वाढ झाली आहे. 2025-26 या काळात जागतिक स्तरावर NAND फ्लॅश आणि DRAM मेमरीचा खर्च वाढल्यानं, उत्पादकांना (OEMs) सर्व श्रेणींमधील किमतींमध्ये फेरबदल करणे भाग पडलं आहे. याचा सर्वाधिक फटका एंट्री-लेव्हल आणि बेस श्रेणींना बसला असून, विशेषतः 20,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या श्रेणीतील स्मार्टफोनच्या किमतीत सरासरी 8 ते 12% नी वाढल्या आहेत.

smartphone Prices increased
भारतात स्मार्टफोन झाले महाग (ETV Bharat Graphic)

'ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन'चे (AIMRA) संस्थापक अध्यक्ष कैलास लख्यानी यांनी सांगितलं की, स्मार्टफोनच्या किमतीत आधीच 21 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, एप्रिल 2026 पर्यंत ही एकूण वाढ 30 टक्क्यांच्याही पुढं जाईल. AIMRA च्या मते, याची दोन मुख्य कारणे आहेत. एआय (AI) क्रांती आणि मेमरी घटकांची (memory components) कमतरता, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात होणारे चढ-उतार.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि चलनावर होणारा परिणाम: मध्य पूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळं मोबाईल फोन उद्योगासाठी प्रामुख्यानं लॉजिस्टिक्स आणि खर्चाचे धोके निर्माण झाले आहेत. मध्य पूर्व, आफ्रिका, युरोप आणि अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवरील बाजारपेठांवर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे, कारण ओईएम (OEMs) मोठ्या प्रमाणावर हवाई मालवाहतुकीवर अवलंबून आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळं वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे आणि पुरवठा साखळीवर दबाव आला आहे. याव्यतिरिक्त, रुपयाच्या अवमूल्यनामुळं आयात केलेले सुटे भाग महाग झाले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम स्मार्टफोनच्या किमतींवर होत आहे.

कोणत्या कंपन्यांनी किमती वाढवल्या? : 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत भारतातील स्मार्टफोन शिपमेंट्स 3% नं घसरली आहे. गेल्या सहा वर्षांत ही सर्वात कमकुवत तिमाही होती. Counterpoint Research नुसार, आठपेक्षा अधिक ब्रँड्सनी मुख्य SKU च्या किमती सरासरी 1,500 नं वाढवल्या. Samsung नं 3% ते 22% (Samsung smartphone price increase), Oppo आणि Poco ने 6% ते 18%, Xiaomi ने 3% ते 15%, Realme ने 3% ते 12%, Nothing Phone ने 13% ते 14%, Motorola ने 4% ते 9% वाढवल्या. Vivo एप्रिल 15 पासून वाढ केली आहे. वनप्लसनं (OnePlus) अलीकडेच भारतात आपल्या अनेक मॉडेल्सच्या किमतीत 8,000 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे; यामध्ये OnePlus 15, OnePlus 15R आणि OnePlus Nord 6 यांचा समावेश आहे. कच्च्या मालाच्या, विशेषतः मेमरी आणि 'स्नॅपड्रॅगन एलीट' (Snapdragon Elite) प्रोसेसरच्या वाढत्या किमतींमुळं ही दरवाढ करण्यात आली आहे.

smartphone Prices increased
कोणत्या कंपन्याचे स्मार्टफोन झाले महाग (ETV Bharat Graphic)

किंमत वाढीचा बाजार आणि ग्राहकांवर परिणाम : भारतातील परवडणाऱ्या स्मार्टफोन सेगमेंटला मोठा मंदीचा सामना करावा लागत आहे. विश्लेषकांच्या मते किमती 2027 किंवा 2028 पर्यंत वाढू शकतात. पहिल्या नऊ आठवड्यांत विक्री 9% नं घसरली आहे. ग्राहक दुसऱ्या हाताच्या फोनकडे वळत आहेत, दीर्घकालीन अपडेट्स पसंत करत आहेत आणि मूल्यवान फीचर्स शोधत आहेत.

Vivo smartphone Prices increased
किंमत वाढीचा ग्राहकांवर काय झाला परिणाम (ETV Bharat Graphic)

ग्राहक वर्तनातील बदल :किंमती वाढल्यानं ग्राहक अधिक सावध झाले आहेत. ते रिफर्बिश्ड फोन, चांगल्या मूल्याच्या डिव्हाइसेस आणि दीर्घ आयुष्य असलेले उपकरण निवडत आहेत.

भविष्यातील दृष्टिकोन : मेमरी पुरवठा मर्यादा आणि चलन दबाव कायम राहिल्यास किमती 2027 च्या दुसऱ्या सहामाहीतही वाढू शकतात. सरकार आणि उद्योगानं पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

कोणत्या कंपन्यानी वाढवल्या किंमती : 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत भारतातील स्मार्टफोन शिपमेंट्स 3 टक्क्यांनी घसरली आहे. Counterpoint Research नुसार, आठपेक्षा जास्त ब्रँड्सनी किमती वाढवल्या आहेत. त्यात खाली मोबाईल कंपन्यांचा समावेश होतो.

Xiaomi 3% ते 15% वाढ : (तक्त्यात दिलेल्या किंमती ऑनलाइन असून बदलू शकतात.)

Model & VariantLaunch Price (Previous)New PriceTotal Price Increase
Redmi Note 15 5G (Base)24,99926,9992,000
Redmi Note 15 Pro (8GB+256GB)31,99934,9993,000
Redmi Note 15 Pro (8GB+256GB)37,999 39,999 2,000
Redmi 15 5G (Base)16,499 20,4994,000
Redmi 15A (4GB + 64GB)12,99914,9992,000
Redmi 15A (4GB + 128GB)14,49915,9991,500
Redmi 15A (6GB + 128GB)16,499 17,9991,500
Redmi 15C (4GB + 128GB) 12,499 16,999 4,500
Redmi 15C (6GB + 128GB) 13,99918,9995,000
Redmi 15C (8GB + 128GB) 15,499 20,999 5,500
Redmi Redmi A7 4G (3GB + 64GB) 10,499 11,4991,000
Redmi A7 Pro 4G (4GB + 64GB) 11,499 12,499 1,000
Redmi A5 (Base) 7,999 9,999 2,000
redmi note 15 pro
redmi note 15 pro (Xiaomi India)

Realme 3% ते 12% वाढ : (तक्त्यात दिलेल्या किंमती ऑनलाइन असून बदलू शकतात.)

Model & VariantLaunch Price (Previous)New PriceTotal Price Increase
Realme 16 5G (Base) 31,999 33,999 2,000
Realme 16 Pro 5G (Base) 33,999 to 35,99936,999 1,000 to 3,000
Realme 16Pro+5G (12GB+256GB)49,999 to 50,99952,9992,000 to 3,000
Realme C71 4G (Base) 10,999 11,999 1,000
Realme C85 5G (6GB RAM) 19,999 20,999 1,000
Realme 15x 5G (Base)22,999 23,999 1,000
Realme 15T 5G (Base)26,999 27,9991,000
Realme 16Pro+5G
Realme 16Pro+5G (Realme)

Nothing 13% ते 14% वाढ: (तक्त्यात दिलेल्या किंमती ऑनलाइन असून बदलू शकतात.)

Model & VariantLaunch Price (Previous)New PriceTotal Price Increase
Nothing Phone (4a) (8GB + 128GB)34,999 37,999 3,000
Nothing Phone (4a) (8GB + 256GB)37,99940,9993,000
Nothing Phone (4a) (12GB + 256GB)40,99943,9993,000
Nothing Phone (4a) Pro (8GB + 128GB)44,99949,9995,000
Nothing Phone (4a) Pro (8GB + 256GB)47,99952,9995,000
Nothing Phone (4a) Pro (12GB + 256GB)50,99955,9995,000
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a) (Nothing India)

Motorola 4% ते 9% वाढ : (तक्त्यात दिलेल्या किंमती ऑनलाइन असून बदलू शकतात.)

Model & VariantLaunch Price (Previous)New PriceTotal Price Increase
Moto G35 (4GB + 128GB)11,999 12,9991,000
Moto G35 (8GB + 128GB)12,99913,9991,000
Moto G57 Power (8GB + 128GB)14,99915,9991,000
Moto Edge 60 Fusion (8GB + 256GB)22,99924,9992,000
Moto Edge 60 Fusion (12GB + 256GB)24,99926,9992,000
Moto G06 (4GB + 64GB)9,99912,9993,000
Moto G57 (8GB + 128GB)15,99919,9994,000
Moto G67 (8GB + 128GB)16,99920,9994,000
Moto G67
Moto G67 (Motorola India)

Oppo 6% ते 18% वाढ Poco : (तक्त्यात दिलेल्या किंमती ऑनलाइन असून बदलू शकतात.)

Model & VariantLaunch Price (Previous)New PriceTotal Price Increase
OPPO A6 Pro (8GB + 128GB)24,99928,9994,000
OPPO A6 Pro (8GB + 256GB)27,99931,9994,000
OPPO A6 5G (4GB + 128GB)19,99921,9992,000
OPPO A6 5G (4GB + 128GB)19,99921,9992,000
OPPO A6 5G (6GB + 128GB)21,99923,9992,000
OPPO A6 5G (6GB + 256GB)23,99925,9992,000
OPPO A6s 5G (4GB + 128GB)18,999 20,9992,000
OPPO A6s 5G (6GB + 128GB)20,99922,9992,000
OPPO F33 5G (8GB + 128GB)34,99922,9992,000
OPPO F33 5G (8GB + 128GB)34,99936,9992,000
OPPO F33 5G (8GB + 256GB)37,99939,9992,000
OPPO F33 5G (6GB + 128GB)31,99934,9993,000
OPPO K14 (6GB + 128GB)17,99919,9992,000
OPPO K14 (6GB + 256GB)19,99921,9992,000
OPPO K14 (8GB + 256GB)21,99923,9992,000
OPPO K14x 5G (4GB + 64GB)12,99914,999 2,000
OPPO K14x 5G (4GB + 128GB)14,99916,9992,000
OPPO K14x 5G (6GB + 128GB)16,99918,9992,000
OPPO A6 Pro
OPPO A6 Pro (OPPO India)

Samsung 3% ते 22% वाढ : (तक्त्यात दिलेल्या किंमती ऑनलाइन असून बदलू शकतात.)

Model & VariantLaunch Price (Previous)New PriceTotal Price Increase
Galaxy A56 5G (Base variant)38,99940,9992,000
Galaxy A56 5G (Top variant)42,99946,4993,500
Galaxy A36 5G (8GB + 256GB)33,99935,4991,500
Galaxy A36 5G (Top variant)36,99939,9993,000
Galaxy A17 5G (Base variant)18,99939,9993,000
Galaxy A17 5G (Base variant)18,999₹19,9991,000
Galaxy A06 / A07 (Base variant)9,99910,9991,000
Galaxy M36 5G (6GB + 128GB)20,99921,9991,000
Galaxy M06 / M07 (Base variant)7,999₹9,499₹1,500
Galaxy F36 5G (8GB + 256GB)₹26,99927,9991,000
Galaxy F17 5G (Standard variant)16,99917,9991,000
Galaxy F17 5G
Galaxy F17 5G (Samsung India)

Vivo 4% हून अधिक वाढ : (तक्त्यात दिलेल्या किंमती ऑनलाइन असून बदलू शकतात.)

Model & VariantLaunch Price (Previous)New PriceTotal Price Increase
Vivo V70 Elite (8GB + 256GB)54,99958,9994,000
Vivo V70 Elite (12GB + 256GB)59,99963,9994,000
Vivo V70 (8GB + 256GB)49,99953,9993,000
Vivo V70 (12GB + 256GB)49,99956,9997,000
Vivo Y51 Pro (Base variant)24,99927,9993,000
Vivo Y21 (6GB + 128GB)20,99921,9991,000
Vivo T4 Lite 5G (Base variant)9,99913,9994,000
Vivo T4/ T4R (Base variant) 17499-साधारण + 2,000
Vivo T5x 5G (Base variant)18,999-4,000 पर्यंत
Vivo T5 Pro (8GB + 128GB)29,99932,9993,000
Vivo T5 Pro (8GB + 256GB)33,99936,9993,000
Vivo Y11 5G (4GB + 64GB)14,99915,9991,000
Vivo Y400 (8GB + 128GB)28,99931,9993,000
Vivo V70 Elite
Vivo V70 Elite (Vivo India)

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Last Updated : June 22, 2026 at 2:35 PM IST

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