शाओमीचा धमाका! Xiaomi, Redmi आणि POCO साठी HyperOS 4 च्या जागतिक रोलआउटची घोषणा
शाओमीनं Xiaomi, Redmi आणि POCO उपकरणांसाठी प्रगत फीचर्स असलेलं आपलं बहुप्रतिक्षित 'HyperOS 4' (Android 17) स्टेबल अपडेट अधिकृतपणे (Xiaomi Global Rollout) जाहीर केलं आहे.
Published : November 4, 2026 at 10:11 AM IST
मुंबई : शाओमीने चायनानंतर आता जागतिक स्तरावर (Global) आपल्या HyperOS 4 (Android 17) च्या स्टेबल आवृत्तीची अधिकृत रोलआउट टाइमलाइन जाहीर (HyperOS 4 Global Rollout Schedule) केली आहे. नोव्हेंबर 2026 च्या सुरुवातीपासूनच हे अपडेट टप्प्याटप्प्यानं रोलआउट केलं जाणार असून यामध्ये Xiaomi, Redmi, आणि POCO च्या अनेक उपकरणांचा समावेश आहे.
ग्लोबल मार्केटमध्ये होणार एन्ट्री : स्मार्टफोन क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी शाओमीनं (Xiaomi) आपल्या चाहत्यांसाठी मोठी घोषणा केलीय. चीनमध्ये यशस्वी रोलआउट केल्यानंतर, कंपनीनं आता जागतिक स्तरावर म्हणजेच ग्लोबल मार्केटसाठी आपल्या बहुप्रतिक्षित 'HyperOS 4' स्टेबल अपडेटचं शेड्युल अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे. या नवीन अपडेटमुळं युजर्सना अँड्रॉइड 17 (Android 17) वर आधारित एक वेगवान, सुरक्षित आणि प्रगत युझर इंटरफेस अनुभवता येणार आहे.
तीन टप्प्यांत होणार अपडेट : कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, हे रोलआउट नोव्हेंबर 2026 च्या सुरुवातीला सुरू होईल आणि डिसेंबर महिन्यापर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांत पूर्ण केला जाईल. युजर्सचा अनुभव अधिक सुकर व्हावा आणि सर्व्हरवर लोड येऊ नये म्हणून कंपनीनं डिव्हाइसेसची विभागणी तीन मुख्य लाटांमध्ये (Waves) केली आहे:
नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला Wave 1 : या पहिल्या टप्प्यात शाओमीच्या अगदी लेटेस्ट फ्लॅगशिप मॉडेल्सचा समावेश असेल. यामध्ये प्रामुख्यानं Xiaomi 17 आणि 15 सिरीज, काही सिलेक्टेड POCO F, X, M आणि C सिरीजचे मॉडेल्स, तसंच Redmi Note 17 आणि 15 सिरीजच्या स्मार्टफोनचा समावेश आहे. याशिवाय Xiaomi Pad 8 सिरीजच्या टॅब्लेट्सनाही याच काळात अपडेट मिळेल.
नोव्हेंबरच्या मध्यावर Wave 2: या दुसऱ्या टप्प्यात Xiaomi 15T सिरीज, POCO चे उर्वरित प्रगत मॉडेल्स, तसेच टॅब्लेट विभागात Xiaomi Pad 7 सिरीज, Pad Mini आणि काही Redmi व POCO पॅड्सना हा स्टेबल अपडेट दिला जाईल.
डिसेंबर 2026 Wave 3: वर्षाच्या शेवटी जुन्या फ्लॅगशिप उपकरणांचा नंबर लागेल. यामध्ये Xiaomi 14 आणि 13 सिरीज, MIX Flip, Redmi Note 14 सिरीजचे उर्वरित फोन आणि Redmi च्या इतर बजेट टॅब्लेट्सना हा नवीन ओएस अपडेट मिळणार आहे.
भारतात कधी मिळणार अपडेट? : भारतीय युजर्ससाठी शाओमीनं अद्याप कोणतीही वेगळी किंवा स्वतंत्र तारीख जाहीर केलेली नाही. परंतु, भारताचा बाजारातील इतिहास पाहता, जागतिक रोलआउट शेड्युलच्या अत्यंत जवळ असणारे शेड्युल भारतातही लागू केलं जातं. त्यामुळं भारतीय युजर्सनाही याच काळात किंवा याच्या काही दिवस पुढं-मागं अपडेट मिळण्यास सुरुवात होईल. भारतासाठीची अधिकृत घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नवीन फीचर्स आणि परफॉर्मन्स बूस्ट : HyperOS 4 मध्ये युजर्सना अनेक कमालीचे बदल पाहायला मिळतील. यात नवीन 'Soft Light Glass UI' देण्यात आला आहे, जो सिस्टीम मेनू आणि फ्लोटिंग विंडोजला ट्रान्सलुसंट (पारदर्शक) आणि लूक देतो. यासोबतच लॉक स्क्रीन कस्टमायझेशन, अद्ययावत विजेट्स आणि एआय (AI) अल्गोरिदममुळं फोनचा वेग आणि कॅमेरा एचडीआर (HDR) प्रोसेसिंग पूर्वीपेक्षा खूप वेगवान होणार आहे. तसंच 'Super XiaoAi 2.0' या एआय असिस्टंटमुळं क्रॉस-अॅप टास्क ऑटोमेशन करणे शक्य होईल.
The Xiaomi HyperOS 4 official version starts rolling out! 🎉 Eligible users will receive the OTA update in phases from today! Enjoy exploring the new features, and don't forget to share your feedback with us through the Services & Feedback app. We'd love to hear what you think! #XiaomiHyperOS4RolloutPlan #Xiaomi— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) November 3, 2026
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