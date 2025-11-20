ETV Bharat / technology

Xiaomi HyperOS 3 update : शाओमी, रेडमी आणि पोको स्मार्टफोन पुन्हा होणार नविन

Xiaomi HyperOS 3 update : शाओमीनं भारतात अँड्रॉइड 16 वर आधारित हायपरओएस 3 लवकरच लाँच करणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली.

Xiaomi HyperOS 3 update
Xiaomi HyperOS 3 update (Xiaomi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 11:21 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : शाओमीनं अधिकृतपणे जाहीर केलं की, अँड्रॉइड 16 वर आधारित हायपरओएस 3 अपडेट (HyperOS 3 update ) भारतात लवकरच उपलब्ध होणार आहे. कंपनीनं आपल्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) खात्यावरून ही घोषणा करताना नवीन अपडेटला “जलद, हुशार आणि स्मूथ” असं संबोधलं आहे. भारतातील शाओमी, रेडमी आणि पोको स्मार्टफोन वापरकर्त्यांमध्ये या अपडेटची मोठी उत्सुकता आहे.

हायपरओएस 3
हायपरओएस 3 (HyperOS 3) हे शाओमीचं नवीनतम कस्टम स्किन आहे, जे सप्टेंबर महिन्यात चीनमध्ये प्रथम लाँच करण्यात आलं होतं. आता ते जागतिक बाजारात, विशेषतः भारतात येत आहे. शाओमी 17 मालिका हा जगातील पहिला फोन ठरला आहे, ज्यावर हे सॉफ्टवेअर प्री-इन्स्टॉल्ड स्वरूपात आलं आहे.

हायपरओएस 3 मधील वैशिष्ट्ये
सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हायपरआयलँड (HyperIsland) हे अॅपलच्या डायनॅमिक आयलँडसारखे आहे. यात ड्युअल आयलँड लेआऊट आहे, ज्यामुळं चार्जिंग स्पीड, लाइव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटी, म्यूझिक कंट्रोल, कॉल इन्फॉर्मेशन आणि शेड्यूल थेट स्क्रीनच्या वरच्या भागात दिसते. वापरकर्ते ऑडिओ रेकॉर्डिंगला फ्लोटिंग विंडोमध्ये रूपांतर करू शकतात किंवा कोणतेही अ‍ॅप सोडल्याशिवाय काम करू शकतात.

हायपरएआय (HyperAI)मध्ये खालील वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.

  • स्मार्ट स्क्रीन रेकग्निशन
  • डीपथिंक मोड
  • लेखन साधनं, ज्यामुळ टोन आणि शैली आपोआप बदलता येते.
  • एआय स्पीच रेकग्निशन -रिअल-टाइम ट्रान्स्क्रिप्शन आणि सारांश तयार करतं
  • एआय सर्च – फोनमधील कंटेंट शोधून संक्षिप्त उत्तर देतं
  • गॅलरी सर्च – फोटो 10 श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करतं.
  • एआय डायनॅमिक वॉलपेपर आणि सिनेमॅटिक लॉक स्क्रीन
  • पूर्णपणे नवीन होमस्क्रीन डिझाइन

भारतातील रोलआऊट वेळापत्रक
चीनमध्ये ऑक्टोबरपासून हायपरओएस 3 चे वितरण सुरू झालं आहे. भारतातही लवकरच याची सुरुवात होईल. पहिल्या टप्प्यात शाओमी 15 मालिका, मिक्स फ्लिप, रेडमी नोट 14 मालिका, पोको एफ7, पोको एक्स7 मालिका इत्यादींना अपडेट मिळेल. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये शाओमी 14 मालिका, रेडमी नोट 13 प्रो, रेडमी 15, रेडमी 14सी यांना अपडेट येईल. तर मार्च 206 पर्यंत शाओमी 13 मालिका आणि रेडमी पॅड प्रो 5जी यांसारख्या जुन्या डिव्हाइसेसनाही हायपरओएस 3 मिळेल. शाओमीनं अद्याप भारतातील पूर्ण डिव्हाइस लिस्ट जाहीर केलेली नाही, पण लवकरच ती घोषित केली जाईल, असं कंपनीनं सांगितलं आहे. हायपरओएस 3 मुळं शाओमी, रेडमी आणि पोको फोन अधिक जलद, स्थिर आणि एआय-सक्षम होणार असल्यानं भारतीय ग्राहकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे.

शाओमीनं आतापर्यंत जागतिक बाजारात खालील डिव्हाइसेसना स्थिर हायपरओएस 3 अपडेट दिले आहे.

  • Xiaomi 15 मालिका
  • Xiaomi 15T मालिका
  • Poco F7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7 मालिका
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7
  • Poco M7 4G
  • Redmi 15 4G

या यादीतून स्पष्ट होतं की कंपनीनं प्रथम फ्लॅगशिप आणि नवीन मिड-रेंज डिव्हाइसेसना प्राधान्य दिलंय. आता 20222-2023 मधील जुन्या पण तरीही शक्तिशाली डिव्हाइसेसना (जसं की Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट असलेला शाओमी 12टी प्रो आणि Snapdragon 7+ Gen 2 असलेले पोको एफ5 मालिका) अपडेट देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अपडेटमुळं या फोनना अँड्रॉइड 16 चे नवीन फीचर्स, सुधारित सिक्युरिटी पॅचेस आणि हायपरओएसच्या नवीनतम वैशिष्ट्यांचा लाभ मिळेल. विशेषतः पोको एफ5 मालिकेला हे अपडेट मिळाल्यास बजेट सेगमेंटमधील गेमिंग आणि परफॉर्मन्सप्रेमी युजर्सना मोठा फायदा होईल.

