शोओमी FX मिनी LED टीव्ही सीरीज लवकरच होणार भारतात लॉंच
शोओमी 4 जून 2026 रोजी भारतात FX Mini LED टीव्ही सीरीज लॉंच करणार आहे. फुल-ऍरे मिनी LED बॅकलायटिंगसह उत्कृष्ट ब्राइटनेस यात मिळेल.
Published : May 30, 2026 at 10:30 AM IST
मुंबई : शोओमी कंपनी भारतातील टीव्ही बाजारात पुन्हा एकदा धमाल करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कंपनी आपली नवीन FX Mini LED TV सीरीज 4 जून 2026 रोजी भारतीय बाजारात आणणार (Xiaomi FX Mini LED TV Series) आहे. या सीरीजचे मुख्य आकर्षण म्हणजे फुल-ऍरे मिनी LED बॅकलायटिंग तंत्रज्ञान. बजेट टीव्हींमध्ये सामान्यतः आढळणाऱ्या एज-लिट बॅकलायटिंगऐवजी प्रत्येक इंचामागे LED व्यवस्थित लावले गेले आहेत. यामुळं लोकल डिमिंग अधिक प्रभावी होते, ब्राइट हायलाइट्स, खोल ब्लॅक्स आणि कोपऱ्यातील फेडिंगची समस्या पूर्णपणे दूर होते.
FX Mini LED तंत्रज्ञान : या सीरीजमधील सर्व डिस्प्ले 4K रिझोल्यूशनसह येत आहेत. शोओमीचं 'Quantum Magic Processing' इंजिन कलर आणि कॉन्ट्रास्ट व्यवस्थापन करतं. वाइड कलर गॅमट DCI-P3 च्या 93% कव्हर करतं, ज्यामुळं चित्र अतिशय जिवंत आणि रंगीत दिसतं. HDR10+, HLG आणि Filmmaker Mode सारख्या फॉरमॅट्सचा पूर्ण सपोर्ट उपलब्ध आहे. गेमिंगसाठी HDMI 2.1 पोर्ट्स आणि ALLM (Auto Low Latency Mode) च्या मदतीनं इनपुट लेटन्सी कमी करण्यात आली आहे. 4K MEMC तंत्रज्ञान 60Hz वर मूव्हमेंट हँडलिंग स्मूथ करतं. मिनी LED तंत्रज्ञानामुळं टीव्हीची ब्राइटनेस आणि कॉन्ट्रास्ट लेव्हल प्रीमियम सेगमेंटच्या टीव्हींशी स्पर्धा करू शकते. बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये ही सीरीज गेम-चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अंधाऱ्या खोलीत चित्रपट पाहताना किंवा ब्राइट सीनमध्ये डिटेल्स स्पष्ट दिसण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल.
Fire TV इंटरफेस आणि स्मार्ट वैशिष्ट्ये: शोओमीनं या टीव्हीमध्ये Amazon Fire TV इंटरफेस समाविष्ट केला आहे. याचा अर्थ असा की, Netflix, Prime Video, Disney+ आणि Live TV सारखे ॲप्स केवळ एका बटणाच्या स्पर्शानं ॲक्सेस करता येतील. यासाठी वेगवेगळ्या स्रोतांमध्ये (sources) स्विच करण्याची कोणतीही आवश्यकता भासत नाही. याच्या ब्लूटूथ रिमोटमध्ये 'Alexa' इनबिल्ट असल्यानं, व्हॉइस सर्च करणे आणि स्मार्ट होम उपकरणांचं नियंत्रण करणं अत्यंत सोपं होतं.
ऑडिओ, हार्डवेअर आणि डिझाइन : मोठ्या मॉडेल्समध्ये क्वाड-स्पीकर सेटअप दिला गेला आहे. डेडिकेटेड ट्विटर्स आणि फुल-रेंज ड्रायव्हर्समुळं संवाद स्पष्ट आणि साउंडस्टेज रुंद वाटतो. Dolby Audio आणि DTS:X सपोर्ट उपलब्ध आहे. अंतर्गत प्रोसेसर म्हणून क्वाड-कोर Cortex A55 चिप, 2GB RAM आणि 32GB स्टोरेज देण्यात आलं आहे. Fire TV प्लॅटफॉर्मसाठी हे कॉन्फिगरेशन पुरेसं आहे. डिझाइनबद्दल बोलायचं झालं तर टीव्हीचे चेसिस ब्रश्ड मेटल फ्रंटसह स्लिम युनिबॉडी फ्रेममध्ये तयार करण्यात आले आहे. आधुनिक आणि प्रीमियम लुक देतो.
भारतात उपलब्धता आणि अपेक्षा : 4 जून 2026 रोजी लॉंच होणाऱ्या या सीरीजचे विविध आकार (साइझ) आणि किंमती त्याच दिवशी जाहीर करण्यात येतील. भारतीय ग्राहकांना प्रीमियम मिनी LED अनुभव किफायतशीर किंमतीत मिळणार असल्यानं या लॉंचकडे बाजाराचं लक्ष लागलं आहे. शोओमीनं मिनी LED तंत्रज्ञानाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. फुल-ऍरे लाइटिंग, उत्कृष्ट इमेज प्रोसेसिंग, Fire TV सोयी आणि आकर्षक डिझाइन यामुळं FX सीरीज बाजारात चांगली स्पर्धा करेल अशी अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :