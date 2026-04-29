Xiaomi 17T Pro आणि Xiaomi 17T ची लाँचपूर्वीच माहिती लीक
Xiaomi 17T Pro आणि Xiaomi 17T चे लाँचपूर्वीच तपशील लीक झाले आहेत. हे फोन लवकरच भारतात लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
Published : April 29, 2026 at 5:25 PM IST
हैदराबाद : Xiaomi 17T Pro आणि Xiaomi 17T मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जूनच्या सुरुवातीला लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षीच्या Xiaomi 15T आणि Xiaomi 15T Pro ची जागा घेणाऱ्या या दोन्ही फोनची माहिती लीकमध्ये समोर आली आहेत. अलीकडेच, या दोन्ही हँडसेटच्या किमती, तसेच रंगांचे पर्याय आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशन्सची माहिती ऑनलाइन समोर आली आहे. आता, Xiaomi 17T आणि Xiaomi 17T Pro च्या वैशिष्ट्यांची आणि फिचर्सची संपूर्ण यादी लीक झाली आहे. प्रो (Pro) मॉडेलमध्ये फ्लॅगशिप ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 9000 मालिकेतील चिपसेट असेल असं, म्हटलं जात आहे.
Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro: Dealabs च्या एका अहवालानुसार, Xiaomi 17T मध्ये 6.59-इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले असेल, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत असेल आणि पिक्सेल घनता (pixel density) 460 ppi असेल. दुसरीकडं, Xiaomi 17T Pro मध्ये 6.83-इंचाचा (1,280 x 2,772 पिक्सेल) मोठा 1.5K AMOLED स्क्रीन असेल, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz पर्यंत आणि पिक्सेल घनता 447 ppi असेल. स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 4nm ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 8500 Ultra SoC प्रोसेसर असेल अशी, शक्यता आहे. दुसरीकडं, Xiaomi 17T Pro मध्ये 3nm ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट असू शकतो, जो 4.21GHz चा कमाल क्लॉक स्पीड देईल. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 12GB LPDDR5x RAM आणि 512GB पर्यंत UFS 4.1 अंतर्गत (internal) स्टोरेज उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे.
ट्रिपल रिअर कॅमेरा युनिट्स : कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, या दोन्ही फोन्समध्ये समान ट्रिपल रिअर कॅमेरा युनिट्स असण्याची अपेक्षा आहे. Xiaomi 17T मध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/1.77) Light Fusion 800 मुख्य कॅमेरा असू शकतो, तर प्रो मॉडेलमध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/1.74) Light Fusion 950 प्राथमिक कॅमेरा असू शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये 50-मेगापिक्सेलचा (f/1.8) टेलिफोटो कॅमेरा असेल, ज्यामध्ये 5x पर्यंत ऑप्टिकल झूमची सुविधा असेल; याला 12-मेगापिक्सेलच्या (f/2.2) अल्ट्रा-वाईड कॅमेऱ्याची जोड दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, Xiaomi 17T सिरीजमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे.
7,000mAh क्षमतेची बॅटरी : Xiaomi 17T सिरीज Android 16-आधारित HyperOS 3 सह सादर केली जाईल, असे संकेत आहेत. स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 6,5800mAh क्षमतेची बॅटरी आणि Xiaomi 17T Pro मध्ये 7,000mAh क्षमतेची बॅटरी असू शकते. या दोन्ही हँडसेट्समध्ये अनुक्रमे 67W आणि 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट मिळेल, अशी माहिती आहे. शिवाय, 'प्रो' (Pro) व्हेरिएंटमध्ये 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट मिळण्याची शक्यता आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी या दोन्ही फोन्समध्ये अनुक्रमे Wi-Fi 6E आणि Wi-Fi 7 चा सपोर्ट उपलब्ध असू शकतो.
व्हेरिएंटची किंमत : Xiaomi 17T चे परिमाण 157.6×75.2×8.17 मिमी आणि वजन सुमारे 200 ग्रॅम असेल, तर Xiaomi 17T Pro चे परिमाण 162.2×77.5×8.25 मिमी आणि वजन सुमारे 219 ग्रॅम असू शकते. Xiaomi 17T च्या 12GB + 256GB (RAM आणि स्टोरेज) या बेस व्हेरिएंटची किंमत 749 युरो (सुमारे 83,000 रुपये) असण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडं, Xiaomi 17T Pro ची किंमत 999 युरो (सुमारे 1,11,000 रुपये) असू शकते. हे दोन्ही हँडसेट्स काळा (Black), निळा (Blue) आणि जांभळा (Purple) अशा रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. Xiaomi 17T सिरीजच्या किंमतींबाबतची माहिती ऑनलाइन समोर आल्यानंतर काही वेळातच ही नवीन माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी समोर आलेल्या माहितीनुसार, या सिरीजचे स्टँडर्ड मॉडेल अमेरिकेत $780(सुमारे 74,000 रुपये) ते $800 (सुमारे 76,000 रुपये) या दरम्यान, तर भारतात 69,000 रुपये ते 72,000 रुपये या किंमत श्रेणीत उपलब्ध होईल. दरम्यान, Xiaomi 17T Pro ची किंमत अमेरिकेत $1,030 (सुमारे 97,000 रुपये) ते $1,060 (साधारणपणे 1,00,000 रुपये) दरम्यान, तर भारतात 92,000 ते 96,000 रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. हे फोन पुढील महिन्यात लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. वरील माहिती लीकवर आधारीत आहे. कंपनीनं अद्याप याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाहीय. अधिकृत माहिती लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे.
