Xiaomi 17T : ची भारतात लाँचपूर्वी किंमत आणि स्टोरेज डिटेल्स लीक

Xiaomi 17T भारतात 4 जूनला लाँच होणार आहे. लॉंचपूर्वीच फोनची किंमत आणि स्टोरेज पर्याय लीक झाले आहेत.

Published : May 30, 2026 at 12:25 PM IST

मुंबई:स्मार्टफोन बाजारात मोठी उलथापालथ करणाऱ्या Xiaomi च्या आगामी फ्लॅगशिप मॉडेल Xiaomi 17T च्या भारत लाँचची तयारी जोरात सुरू (Xiaomi 17T India Launch) आहे. कंपनीनं 4 जूनला भारतात या डिव्हाइसचं औपचारिक अनावरण करण्याची तयारी केली आहे. लाँचपूर्वीच डिव्हाइसची किंमत, स्टोरेज ऑप्शन्स आणि पूर्ण स्पेसिफिकेशन्सची माहिती लीक झाली आहे, जी भारतीय ग्राहकांसाठी अत्यंत आकर्षक ठरणार आहे.

किंमत आणि उपलब्ध व्हेरिएंट्स : अभिषेक यादव यांनी दिलेल्या एक्सक्लुसिव्ह माहितीनुसार, Xiaomi 17T ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 65,999 (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) (Xiaomi 17T Price) ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय आणखी एक हाय स्टोरेज व्हेरिएंटही उपलब्ध असेल. ही किंमत सेगमेंटमध्ये प्रीमियम फीचर्स देताना स्पर्धात्मक ठरेल, विशेषतः Leica कॅमेरा आणि उच्च परफॉर्मन्स चिपसेसह ही किंमत आकर्षक आहे.

Xiaomi 17T व्हेरिएंट्स:

  • 12GB + 256GB
  • 12GB + 512GB

शक्तिशाली परफॉर्मन्स : Xiaomi 17T MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेटवर चालेल. हा प्रोसेसर 2.2 मिलियन AnTuTu स्कोअर देतो, ज्यामुळं मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि हेवी अ‍ॅप्स सहज हाताळता येतील. LPDDR5X Ultra RAM आणि UFS 4.1 स्टोरेजसह डिव्हाइस वेगवान आणि स्मूथ परफॉर्मन्स देईल. दैनंदिन वापरापासून ते ग्राफिक्स इंटेन्सिव गेम्सपर्यंत सर्वकाही सहज हॅंडल होईल.

बॅटरी आणि चार्जिंग : डिव्हाइसमध्ये 6500mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. यासोबत 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल, ज्यामुळं कमी वेळात पूर्ण चार्ज होईल. दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी हेवी यूजर्स आणि गेमर्ससाठी आदर्श ठरेल.

Leica-ट्यून्ड प्रीमियम कॅमेरा सेटअप : फोटोग्राफी प्रेमींसाठी सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कॅमेरा सिस्टम (Leica Camera Phone) . फोनमध्ये 50MP Leica मुख्य कॅमेरा (Light Hunter 800, 1G+6P लेन्स) तसंच 50MP 5X पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा असेल. याव्यतिरिक्त 12MP चा अल्ट्रावाइड कॅमेरा(120° FoV), 120X AI Zoom पर्यंत सपोर्ट करेल. सर्व रियर कॅमेऱ्यांद्वारे 4K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी सुसज्ज असतील. फ्रंट कॅमेरा 4K 30fps रेकॉर्डिंग करेल. अल्ट्रावाइड कॅमेऱ्याला ऑटोफोकस नसला तरी मुख्य आणि टेलिफोटो कॅमेऱ्यांची गुणवत्ता उच्च दर्जाची राहील.

डिस्प्ले आणि व्हिज्युअल अनुभव : Xiaomi 17T मध्ये 6.59 इंचाचा 1.5K LTPS डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा फोन 120Hz रिफ्रेश रेटसह 3500 nits पीक ब्राइटनेस देईल. यात 2000 nits HBM आणि Dolby Vision सपोर्ट असेल.

TUV Rheinland सर्टिफिकेशनमुळं डिस्प्ले डोळ्यांसाठी आरामदायक राहील. Corning Gorilla Glass 7i संरक्षण आणि Dolby Atmos सह ड्युअल स्पीकर्स प्रीमियम ऑडिओ-व्हिज्युअल अनुभव देतील.

इतर वैशिष्ट्ये :

  • प्लास्टिक फ्रेमसह मजबूत बिल्ड
  • NFC, eSIM, Wi-Fi 6E
  • 4K रेकॉर्डिंग सपोर्ट
  • Dual speakers with Dolby Atmos

Xiaomi 17T प्रीमियम फीचर्स आणि आकर्षक किंमतीच्या जोरावर भारतीय बाजारात मोठी स्पर्धा निर्माण करेल अशी शक्यता आहे.

