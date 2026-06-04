ETV Bharat / technology

शाओमी 17टी भारतात लाँच: Leica कॅमेरा आणि 6500mAh बॅटरीसह धडाक्यात एंट्री

शाओमीनं भारतात Xiaomi 17T फ्लॅगशिप स्मार्टफोन लाँच केला. Leica कॅमेरा, 5x पेरिस्कोप आणि 6500mAh बॅटरीसह हा फोन उपलब्ध होणार आहे.

Xiaomi 17T
Xiaomi 17T (Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शाओमीनं भारतात आपल्या फ्लॅगशिप 17 सीरीजचं नवीनतम मॉडेल Xiaomi 17T बुधवारी लाँच केलं. Leica-ट्यून केलेल्या कॅमेरा सेटअप आणि डेडिकेटेड 5x पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्ससह हा फोन प्रीमियम सेगमेंटमध्ये जबरदस्त स्पर्धा निर्माण करणार आहे. 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 8500-Ultra प्रोसेसर आणि मोठ्या बॅटरीसह Xiaomi 17T भारतीय बाजारात धुमाकूळ घालण्याची शक्यता आहे.

किंमत आणि उपलब्धता : Xiaomi 17T ची भारतातील किंमत 59,999 पासून सुरू होते. यात 12GB RAM + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटचा समावेश आहे. तर 512GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 64,999 ठेवण्यात आली आहे. लाँच ऑफर म्हणून कंपनी HDFC Bank, SBI Card, American Express आणि ICICI Bank कार्डधारकांसाठी फ्लॅट 5,000 इन्स्टंट डिस्काउंट देत आहे. याशिवाय 5,000 एक्सचेंज बोनसचा पर्याय उपलब्ध आहे. HDFC Bank कार्डधारकांना अतिरिक्त 5,000 कॅशबॅक मिळू शकतो. बँक डिस्काउंटनंतर दोन्ही व्हेरिएंटची प्रभावी किंमत अनुक्रमे 54,999 आणि 59,999 होईल. कंपनी 18 महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI आणि झिरो डाउन पेमेंट पर्याय देखील उपलब्ध करून देत आहे. हा फोन 10 जूनपासून Xiaomi वेबसाइट, Amazon आणि देशभरातील Xiaomi रिटेल स्टोर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

Xiaomi 17T
शाओमी 17टी (Xiaomi)

अश्युअर्ड बायबॅक : सर्वात आकर्षक ऑफर म्हणजे 60 टक्के अश्युअर्ड बायबॅक. एका वर्षानंतर फोन परत केल्यास 12GB + 256GB व्हेरिएंटचा प्रभावी एक-वर्षाचा मालकी खर्च फक्त 19,000 इतका राहील, असं शाओमीनं जाहीर केलं आहे. याशिवाय Spotify Premium (4 महिने), YouTube Premium (3 महिने) आणि Google AI Pro (3 महिने) चे मोफत सबस्क्रिप्शन्स मिळेल.

Xiaomi 17T
शाओमी 17टी कॅमेरा (Xiaomi)

वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : Xiaomi 17T ड्युअल-SIM (Nano) फोन Android 16-आधारित HyperOS 3 वर चालतो. यात 6.59 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे ज्यात 120Hz अॅडाप्टिव्ह रिफ्रेश रेट आणि 3,500 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस मिळतं. MediaTek Dimensity 8500-Ultra चिपसेट, 12GB LPDDR5X RAM आणि 512GB पर्यंत स्टोरेजसह फोन वेगवान आणि मल्टीटास्किंगसाठी तयार आहे. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी 3D IceLoop कूलिंग सिस्टम देण्यात आली आहे.

Xiaomi 17T
शाओमी 17टी चिपसेट (Xiaomi)

कॅमेरा : या फोनचं मुख्य आकर्षणबिंदू Leica-बॅक केलेल्या ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअपमध्ये आहे. 50MP Light Fusion 800 प्रायमरी सेन्सर, 50MP Leica 5x पेरिस्कोप टेलिफोटो (115mm फोकल लेंथ, OIS) आणि 12MP अल्ट्रावाइड लेन्स समाविष्ट आहेत. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा फोन उत्कृष्ट पर्याय ठरेल.

Xiaomi 17T
शाओमी 17टी वैशिष्ट्ये (Xiaomi)

बॅटरी : फोनमध्ये 6,500mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी देण्यात आली आहे. 67W HyperCharge फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध आहे. हा फोन एका चार्जवर पूर्ण दिवस सहज काम करेल.

कनेक्टिव्हिटी : कनेक्टिव्हिटीसाठी 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, NavIC आणि USB Type-C पोर्ट उपलब्ध आहेत. फोनला IP68 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स तसंच Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिळालं आहे.

हे वाचलंत का :

  1. मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
  2. realme P4R 5G भारतात 10 जून रोजी होणार लाँच, 8000mAh बॅटरीसह 144Hz डिस्प्ले
  3. Lava Bold N2 5G भारतात लाँच; 6.75 -इंचाचा डिस्प्ले आणि 6,000mAh बॅटरीची वैशिष्ट्ये

TAGGED:

XIAOMI 17T
शाओमी 17टी
XIAOMI 17T PRICE
XIAOMI 17T SPECIFICATIONS
XIAOMI 17T LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.