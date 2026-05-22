Xiaomi 17T च्या भारतातील लाँचची तारीख जाहीर; जागतिक पदार्पणानंतर एका आठवड्यानं होणार दाखल.

Xiaomi 17T च्या भारतातील लाँचची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. 28 मे च्या जागतिक पदार्पणानंतर एका आठवड्यानं हा फोन भारतात दाखल होणार आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 22, 2026 at 12:58 PM IST

मुंबई : स्मार्टफोन उत्पादक कंपनीनं शुक्रवारी जाहीर केलं की, Xiaomi 17T हा स्मार्टफोन पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला भारतात लाँच केला जाईल. या हँडसेटच्या पदार्पणासह कंपनीची 'T' मालिका (सीरीज) देशात पुनरागमन करणार आहे; कारण या मालिकेतील भारतात लाँच झालेलं शेवटचं मॉडेल 'Xiaomi 11T Pro' होतं, जे जानेवारी 2022 मध्ये आलं होतं. कंपनीनं अलीकडेच जाहीर केलं की, Xiaomi 17T मालिकेत दोन मॉडेल्सचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे. ही मालिका 28 मे रोजी निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये लाँच केली जाईल. या हँडसेटची तांत्रिक वैशिष्ट्ये (स्पेसिफिकेशन्स) अद्याप गुलदस्त्यात असली, तरी Xiaomi 17T मध्ये ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 8000 मालिकेतील चिपसेट असेल, असा अंदाज आहे. शिवाय, काही अहवालांनुसार, या हँडसेटमध्ये 6,500mAh क्षमतेची बॅटरी असण्याची शक्यता आहे.

Xiaomi 17T कधी होणार लॉंच: शुक्रवारी, कंपनीनं जाहीर केलं की, त्यांचा नवीनतम स्मार्टफोन, Xiaomi 17T, 4 जून रोजी भारतात लाँच केला जाईल. या मालिकेचं बऱ्याच वर्षानंतर देशात पुनरागमन होत आहे. आगामी Xiaomi 17T स्मार्टफोन, 28 मे रोजी निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये पदार्पण केल्यानंतर, बरोबर एका आठवड्यानं तो भारतात लाँच केला जाईल. या फोनमध्ये 'Leica-tuned' (लायका-संरेखित) ट्रिपल रिअर कॅमेरा प्रणाली असेल;असे संकेत मिळाले आहेत. ही कॅमेरा रचना एका चौकोनी आकाराच्या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये बसवलेली असेल आणि त्यासोबतच LED फ्लॅशही दिला जाईल. जागतिक स्तरावर, ही टेक-जायंट कंपनी या मालिकेचा भाग म्हणून दोन मॉडेल्स लाँच करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यांची नावे संभवतः 'Xiaomi 17T' आणि 'Xiaomi 17T Pro' अशी असतील. तथापि, काही अहवालांनुसार, 'Pro' मॉडेल कदाचित भारतात लाँच केलं जाणार नाही.

MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट : कंपनीनं या फोनची तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि फिचर्स (वैशिष्ट्ये) अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केली नसली, तरी Xiaomi 17T मध्ये ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट असण्याची अपेक्षा आहे; हा चिपसेट 3.4 GHz चा कमाल क्लॉक स्पीड (peak clock speed) प्रदान करेल अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, उपलब्ध माहितीनुसार या मालिकेतील 'स्टँडर्ड' मॉडेलमध्ये 6,500mAh क्षमतेची बॅटरी असेल. यामध्ये 12 GB LPDDR5x RAM आणि 512GB पर्यंतचे UFS 4.1 अंतर्गत स्टोरेज (internal storage) असण्याचीही शक्यता आहे.

किती असले किंमत : उपलब्ध माहितीनुसार, Xiaomi 17T मध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/1.77) 'Light Fusion 800' हा मुख्य मागील कॅमेरा असेल. यासोबतच 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) टेलीफोटो कॅमेरा (जो 5x पर्यंत ऑप्टिकल झूमची सुविधा देईल) आणि 12-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रा-वाईड कॅमेरा देखील दिला जाईल. या फोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा असण्याचीही शक्यता आहे. किंमतीच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, आगामी Xiaomi 17T ची किंमत अमेरिकेत $780 (सुमारे 74,000) ते $800 (अंदाजे 76,000) दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे; तर भारतात याची किंमत 69,000 ते 72,000 च्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

