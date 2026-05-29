Xiaomi 17T आणि Xiaomi 17T Pro Leica कॅमेऱ्यांसह लाँच: जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Xiaomi 17T आणि Xiaomi 17T Pro जागतिक बाजारात लाँच झाले आहेत. हे फोन 1.5K AMOLED स्क्रीन आणि Leica कॅमेऱ्यांनं सुसज्ज आहेत.
Published : May 29, 2026 at 9:35 AM IST|
Updated : May 29, 2026 at 10:13 AM IST
मुंबई : Xiaomi 17T मालिका गुरुवारी जागतिक बाजारपेठांमध्ये लाँच करण्यात आली. Xiaomi 15T मालिकेची जागा घेणाऱ्या या लाइनअपमध्ये दोन मॉडेल्सचा Xiaomi 17T आणि Xiaomi 17T Pro समावेश आहे. हे दोन्ही हँडसेट Leica-ट्यून केलेल्या ट्रिपल रिअर कॅमेरा प्रणालीनं सुसज्ज आहेत. पहिल्या मॉडेलमध्ये (Xiaomi 17T) MediaTek Dimensity 8500-Ultra SoC प्रोसेसर देण्यात आला आहे, तर दुसरं मॉडेल (Xiaomi 17T Pro) Dimensity 9500 चिपचा वापर करतं. Xiaomi 17T मॉडेल्समध्ये 1.5K AMOLED स्क्रीन आहेत आणि ते Android 16-आधारित HyperOS 3 वर चालतात.
Xiaomi 17T आणि Xiaomi 17T Pro किंमत आणि उपलब्धता : Xiaomi 17T च्या बेस व्हेरिएंटची (12GB RAM आणि 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेजसह) किंमत EUR 749 (सुमारे 83,500) पासून सुरू होते. या हँडसेटच्या 512GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत EUR 799 (सुमारे 89,000) ठेवण्यात आली आहे. हा फोन चार रंगांच्या Black, Blue, Opal White आणि Violet पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. दरम्यान, Xiaomi 17T Pro च्या 12GB RAM आणि 512GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशनची किंमत EUR 899 (सुमारे 1,02,000) निश्चित करण्यात आली आहे. याचं 512GB आणि 1TB स्टोरेज व्हेरिएंट अनुक्रमे EUR 999 (सुमारे 1,11,400) आणि EUR 1,099 (सुमारे 1,22,500) या किमतींना उपलब्ध आहेत. हा हँडसेट Deep Blue, Deep Violet आणि Black या रंगांच्या छटांमध्ये सादर करण्यात आला आहे.हे दोन्ही स्मार्टफोन सध्या युनायटेड किंगडम (UK) आणि युरोपमधील निवडक बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro वैशिष्ट्ये आणि तपशील: स्टँडर्ड Xiaomi 17T मध्ये 6.59-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेमध्ये 1.5K रिझोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ आणि Dolby Vision साठी सपोर्ट, 100% DCI-P3 कलर गॅमट कव्हरेज आणि 3,500 nits पर्यंतची कमाल ब्राइटनेस (peak brightness) यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. दुसरीकडं, Xiaomi 17T Pro मध्ये 6.83-इंचाचा मोठा AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट प्रदान करतो.
Xiaomi 17T आणि Xiaomi 17T Pro चिपसेट : अंतर्गत रचनेच्या (internal architecture) बाबतीत सांगायचं तर, 17T स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेटवर चालतो; या चिपसेटची सांगड Xiaomi च्या Surge T1 Plus आणि T1S चिप्सशी घालण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनमध्ये '3D Ice Loop' कूलिंग सिस्टम देखील आहे आणि तो 'Astro Communication' ला सपोर्ट करतो. Xiaomi च्या दाव्यानुसार, विशिष्ट परिस्थितीत, हे Astro Communication तंत्रज्ञान 1.3 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर 'ऑफलाइन' संवाद साधणे शक्य करते. दरम्यान, Pro मॉडेलमध्ये MediaTek Dimensity 9500 या फ्लॅगशिप-दर्जाच्या SoC (System-on-Chip) चा वापर करण्यात आला आहे.
Leica Complete Camera : Xiaomi 17T मालिकेतील दोन्ही हँडसेट 'Leica Complete Camera' प्रणालीनं सुसज्ज आहेत. या प्रणालीमध्ये 5x ऑप्टिकल झूम क्षमता असलेला 50-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आणि 12-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल कॅमेरा यांचा समावेश आहे. या दोन मॉडेल्समधील मुख्य फरक त्यांच्या मुख्य कॅमेऱ्यांमध्ये (main cameras) आहे. 17T मध्ये 50-मेगापिक्सेलचा 'Light Fusion 800' सेन्सर वापरण्यात आला आहे, तर 17T Pro मध्ये 50-मेगापिक्सेलचा 'Light Fusion 950' सेन्सर आहे, हा तोच सेन्सर आहे जो Xiaomi 17 स्मार्टफोनमध्ये देखील आढळतो. Xiaomi 17T मालिकेतील फोनमध्ये 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग (सेल्फी) कॅमेरा देखील देण्यात आला आहे, जो 60fps पर्यंतच्या फ्रेम रेटनं 4K HDR10 व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास सक्षम आहे.
Xiaomi 17T आणि Xiaomi 17T Pro बॅटरी : Xiaomi 17T आणि Xiaomi 17T Pro या दोन्ही मॉडेल्समध्ये अनेक वैशिष्ट्ये समान आहेत. यामध्ये HyperOS 3 (Android 16 वर आधारित), IP68 + IP69 रेटिंगसह मजबूत बांधणीचा दर्जा (build quality) आणि Xiaomi इकोसिस्टममधील विविध वैशिष्ट्यांसाठीचा सपोर्ट यांचा समावेश होतो. Xiaomi 17T मध्ये 6,500mAh क्षमतेची 'सिलिकॉन-कार्बन' बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. याच्या 'प्रो' मॉडेलमध्ये बॅटरीची क्षमता थोडी अधिक असून, ती 7,000mAh इतकी आहे; तसंच यामध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंगचा सपोर्टही उपलब्ध आहे.
