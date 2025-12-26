ETV Bharat / technology

Xiaomi 17 Ultra : भारतात लवकरच लाँच होणार नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन

शाओमी आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन 'शाओमी 17 अल्ट्रा' (Xiaomi 17 Ultra) लवकरच जागतिक स्तरावर लाँच करणार आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 12:41 PM IST

मुंबई : चीनच्या शाओमी कंपनीनं आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन (new flagship smartphone ) शाओमी 17 अल्ट्रा (Xiaomi 17 Ultra) लवकच जागतिक स्तरावल लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. हा फोन दोन व्हेरिएंट्समध्ये कालच चीनमध्ये लॉंच झाला आहे. स्टँडर्ड मॉडेल आणि स्पेशल शाओमी 17 अल्ट्रा लेका एडिशन, अशा दोन व्हेरिएंट्समध्ये कोअर हार्डवेअर समान आहे, मात्र लेका एडिशनमध्ये क्लासिक लेका कॅमेर्‍यांप्रमाणे टू-टोन डिझाइन आणि मेकॅनिकल झूम रिंग आहे. दोन्ही व्हेरिएंट्स क्वालकॉमच्या नवीनतम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जन 5 चिपसेटनं पॉवर्ड आहेत.

Xiaomi 17 Ultra टीझर पोस्ट
शाओमीनं ग्लोबल लाँचबाबतही हिंट दिली आहे. कंपनीच्या अधिकृत एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंटवर “ऑल-न्यू शाओमी फ्लॅगशिप्स, सी यू इन 2026” असा टीझर पोस्ट करण्यात आला आहे. यातून शाओमी 17 अल्ट्रासह शाओमी 17, 17 प्रो आणि 17 प्रो मॅक्स मॉडेल्स पुढील वर्षी ग्लोबल मार्केटमध्ये लॉंच होणार आहे. शाओमी इंडियानंही हा टीझर री-शेअर केला असल्यानं भारतातही लाँच होण्याची शक्यता आहे.

शाओमी 17 अल्ट्रा कॅमेरा
शाओमी 17 अल्ट्रा स्मार्टफोनमध्ये लेका ब्रँडेड ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात प्रायमरी 50 मेगापिक्सेलचा वन-इंच टाइप लाइट फ्यूजन 1050 एल सेन्सर आहे. यासोबत 200 मेगापिक्सेल पेरिस्कोपिक टेलिफोटो कॅमेरा आणि 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड अँगल लेन्स आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी फ्रंटला 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे.

AMOLED LTPO डिस्प्ले
फोनमध्ये 6.9 इंचाचा AMOLED LTPO डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 2608x1200 आहे. यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. पॉवरसाठी क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जन 5 चिपसेट असून, यासोबत 16 जीबी LPDDR5X रॅम आणि 1 टीबी UFS 4.1 स्टोरेज आहे.

बॅटरी
शाओमी 17 अल्ट्रामध्ये 6,800 mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी 900 वॅट वायर्ड, 50 वॅट वायरलेस आणि 22.5 वॅट रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते.

लेका एडिशन
लेका एडिशनमध्ये स्टँडर्ड व्हेरिएंटप्रमाणेच स्पेसिफिकेशन्स आहेत, मात्र यात अतिरिक्त फीचर्स आहेत. यात मेकॅनिकल झूम रिंग आहे, ज्यानं फोकल लेंग्थ, एक्स्पोजर आणि व्हाइट बॅलन्स अॅडजस्ट करता येते. GSMArena च्या रिपोर्टनुसार, लेका एडिशनमध्ये लेका एम-सिरीज कॅमेर्‍यांप्रमाणे ड्युअल-टोन डिझाइन, फ्रेमवर नर्लिंग पॅटर्न आणि बॅकवर रेड लेका लोगो आहे. यात स्पेशल लेका मोमेंट मोड्स 3:2 अ‍ॅस्पेक्ट रेशिओमध्ये उपलब्ध आहेत.

शाओमी 17 अल्ट्रा (स्पेसिफिकेशन्स)

वैशिष्ट्यतपशील
डिस्प्ले6.9 इंच AMOLED LTPO, 2608x1200 रिझोल्यूशन, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस
प्रोसेसरक्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जन 5
रॅम16 जीबी LPDDR5X पर्यंत
स्टोरेज1 टीबी UFS 4.1 पर्यंत
रिअर कॅमेरा50 एमपी प्रायमरी (वन-इंच सेन्सर) + 200 एमपी पेरिस्कोपिक टेलिफोटो + 50 एमपी अल्ट्रा-वाइड
फ्रंट कॅमेरा50 एमपी
बॅटरी6800 mAh
चार्जिंग90 वॅट वायर्ड, 50 वॅट वायरलेस, 22.5 वॅट रिव्हर्स वायर्ड
विशेष (लेका एडिशन)मेकॅनिकल झूम रिंग, ड्युअल-टोन डिझाइन, स्पेशल लेका मोमेंट मोड्स

हा फोन कॅमेरा आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत उत्कृष्ट आहे आणि पुढील वर्षी ग्लोबल मार्केटमध्ये येऊन प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देईल.

