ETV Bharat / technology

शाओमी 17 अल्ट्राचा टीझर आला; 25 डिसेंबरला करणार धमाका

शाओमी 17 अल्ट्राचा अधिकृत टीझर जारी झाला आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जन 5 प्रोसेसर, ट्रिपल कॅमेरा आणि 6800 mAh बॅटरीसह तो लॉंच होईल.

Xiaomi 17 Ultra
शाओमी 17 अल्ट्रा (Sanju Choudhary X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शाओमी कंपनी आपला टॉप-एंड फ्लॅगशिप स्मार्टफोन शाओमी 17 अल्ट्रा लाँच करण्यासाठी सज्ज झालीय. हा फोन कॅमेरा-केंद्रित असून, स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 प्रोसेसरनं सुसज्ज असेल. तो विवो एक्स300अल्ट्रा आणि ओप्पो फाइंड एक्स9 अल्ट्रा सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देणार आहे. अलीकडेच शाओमीनं अधिकृत टीझर फोटो आणि व्हिडिओ जारी केले असून, त्यात फोनचं डिझाइन आणि लाँच डेट स्पष्ट झाली आहे. हा फोन शाओमीच्या अल्ट्रा सीरिजमधील नवीनतम मॉडेल असून, कॅमेरा तंत्रज्ञानात मोठी भर पडणार आहे.

डिझाइन आणि रंग पर्याय
शाओमी 17 अल्ट्राच्या टीझरमध्ये, फोनचं मुख्य डिझाइन मागील मॉडेल शाओमी 15अल्ट्रासारखाच दिसतंय, पण त्यात काही सुधारणा केल्या आहेत. कोपरे अधिक गोलाकार झाले आहेत, ज्यामुळं फोन हातात धरणे अधिक आरामदायी वाटेल. कॅमेरा आयलंड सारखेच आहे, पण सेन्सरची प्लेसमेंट वेगळी आहे.

ट्रिपल कॅमेरा सेटअप
मागील बाजूला ट्रिपल कॅमेरा सेटअप असेल. शाओमी 15 अल्ट्रामध्ये चार कॅमेरे होते, तर यावेळी तीन कॅमेरे असतील. मुख्य सेन्सर 1-इंचाचा असेल आणि 200 मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा यात असेल. लायका ऑप्टिक्ससह हे सेटअप रात्रीच्या फोटोग्राफीत उत्कृष्ट कामगिरी करेल.

रंग पर्याय
फोन ब्लॅक, व्हाइट आणि नवीन स्टारी ग्रीन, अशा तीन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. स्टारी ग्रीन व्हेरिएंटमध्ये मिनरल पार्टिकल्स असतील, ज्यामुळं मेटॅलिक फिनिश मिळेल. फोनमध्ये फ्लॅट डिस्प्ले, सेगमेंटेड व्हॉल्यूम बटन्स आणि 8.29 मिमी जाडी असेल.

वैशिष्ट्ये आणि बॅटरी
रिपोर्ट्सनुसार, शाओमी 17 अल्ट्रामध्ये 6,800 एमएएचची मोठी बॅटरी असेल, जी मागील मॉडेलपेक्षा अपग्रेड आहे. त्याला 100 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. प्रोसेसर स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 असेल, जो उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आणि एनर्जी एफिशियन्सी देईल.

कॅमेरा
कॅमेरा विभागात लायका अधिक मजबूत झाला आहे. मुख्य कॅमेरा ओम्निव्हिजन ओव्ही50 एक्स 1-इंच सेन्सरचा असेल, तर 200 मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलिफोटो लायका एपीओ सर्टिफाइड असेल. यामुळं रंग अचूकता, कमी क्रोमॅटिक अॅबरेशन आणि दूरच्या शॉट्समध्ये फोटोची स्पष्टता वाढेल.

लाँच डेट आणि अपेक्षा
शाओमीनं अधिकृतपणं जाहीर केले की, शाओमी 17 अल्ट्रा चीनमध्ये 25 डिसेंबर 2025 रोजी लाँच होईल. हा इव्हेंट लायका इमेजिंग स्ट्रॅटेजिक कोऑपरेशन अपग्रेडचा भाग असेल. लाँचपूर्वी आणखी तपशील समोर येतील. ग्लोबल लाँच 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत अपेक्षित आहे. हा फोन कॅमेरा प्रेमींसाठी खास असेल आणि प्रतिस्पर्धी फ्लॅगशिप्सना आव्हान देईल.

हे वाचलंत का :

  1. iQOO Z11 Turbo : Vivo च्या सब-ब्रँडकडून येतोय पुढच्या जनरेशनचा शक्तिशाली स्मार्टफोन, ब्लू डिझाइन टीझ
  2. Poco 8 series भारतात लवकरच मारणार एंट्री; लॉंचचा अधिकृत टीझर जारी
  3. ओप्पो रेनो 15 सिरीज 5G भारतात लवकरच होणार लाँच

TAGGED:

XIAOMI 17 ULTRA
शाओमी 17 अल्ट्रा
LEICA CAMERAS
17 ULTRA
XIAOMI 17 ULTRA LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.