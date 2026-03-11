शाओमी 17 अल्ट्रासोबत शाओमी 17 भारतात लाँच: स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसरसह 50-मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट

ETV Bharat / technology

Xiaomi 17 Ultra आणि Xiaomi 17 भारतात लाँच झाले आहेत. जाणून घ्या, किंमत, स्पेसिफिकेशन्स

Published : March 11, 2026 at 12:32 PM IST

मुंबई : शाओमीनं भारतात आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन शाओमी 17 आणि शाओमी 17 अल्ट्रा लाँच केला आहे. हा स्टँडर्ड मॉडेल क्वालकॉमच्या नवीनतम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेटसह येतो, जो 3एनएम आर्किटेक्चरवर आधारित आहे. चीनमध्ये सप्टेंबर 2025 मध्ये 7,000एमएएच बॅटरीसह लाँच झालेला हा फोन निवडक जागतिक बाजारात 6,300एमएएच बॅटरीसह आला. भारतीय व्हेरिएंटमध्येही ग्लोबल प्रमाणेच हीच बॅटरी आहे, जी वायर्ड आणि वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. या हँडसेटमध्ये लीका-बॅक्ड 50-मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट आहे.

Xiaomi 17
शाओमी 17 (Xiaomi)

शाओमी 17 ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता
शाओमी 17ची भारतातील किंमत 12जीबी + 256जीबी व्हेरिएंटसाठी 89,999 रुपयांपासून सुरू होते. तर 12जीबी + 512जीबी व्हेरिएंटची किंमत 99,999 रुपये आहे. हा फोन काळा, निळा आणि हिरवा रंग पर्यायात उपलब्ध आहे. विक्री 13 मार्चपासून शाओमी इंडिया वेबसाइट, अ‍ॅमेझॉन आणि निवडक इतर रिटेलर्सद्वारे सुरू होईल.

शाओमी 17ची वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
शाओमी 17मध्ये 6.3-इंच क्रिस्टलरेज ओएलईडी डिस्प्ले आहे, ज्याची रिझोल्यूशन 2,656x1,220 आहे आणि 120एचझेड अ‍ॅडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेट आहे. हे पॅनल 300एचझेड टच सॅम्पलिंग रेट आणि 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करते. यात डीसीआय-पी3 कलर कव्हरेज, 12-बिट कलर डेप्थ, एचडीआर10+ आणि डॉल्बी व्हिजन सपोर्ट आहे. तसंच, टीयूव्ही राइनलँड प्रमाणपत्रे कमी ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री ऑपरेशन आणि सर्केडियन-फ्रेंडली व्ह्यूइंगसाठी आहेत.

Xiaomi 17
शाओमी 17 (Xiaomi)

स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट
फोन 3एनएम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 एसओसीद्वारे चालतो, ज्यात अ‍ॅड्रेनो जीपीयू आणि क्वालकॉम एआय इंजिन आहे. याला 16जीबी पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512जीबी पर्यंत यूएफएस 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेजसह जोडलं आहे. कंपनीनं शाओमी 17मध्ये 3डी आइसलूप कूलिंग सिस्टम दिली आहे, जी डिमांडिंग टास्क दरम्यान उष्णता व्यवस्थापित करण्यास मदत करते. हा फोन अँड्रॉइड 16-आधारित शाओमी हायपरओएस ३सह शिप होतो आणि कंपनीच्या नवीन हायपरएआय सूटचा समावेश आहे. यात एआय रायटिंग, एआय स्पीच रेकग्निशन, एआय इंटरप्रेटर, एआय सर्च, एआय डायनॅमिक वॉलपेपर्स आणि गुगल जेमिनीसह सर्कल टू सर्च यासारखी टूल्स आहेत.

लीका-ट्यून ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप
कॅमेरा विभागात, शाओमी 17मध्ये लीका-ट्यून ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यात समिलक्स लेन्सेस आहेत. यात 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा (1/1.31-इंच लाइट फ्यूजन 950 सेन्सर आणि ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशनसह), 50-मेगापिक्सेल टेलिफोटो कॅमेरा (60एमएम फोकल लेंथ आणि ओआयएससह) आणि 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा (102-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यूसह) आहे. फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेल ऑटोफोकस फ्रंट कॅमेराही आहे. रियर कॅमेरे 8के व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 30एफपीएस आणि 4के 60एफपीएसला सपोर्ट करतात.

Xiaomi 17
शाओमी 17 (Xiaomi)

कनेक्टिव्हिटी
कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट (यूएसबी 3.2 जेन 1 सपोर्टसह) समाविष्ट आहेत. हँडसेटमध्ये डॉल्बी अ‍ॅटमोस आणि हाय-रेज ऑडिओ प्रमाणपत्रित स्टिरिओ स्पीकर्स आहेत, तसेच चार-मायक्रोफोन अॅरे आहे. सुरक्षा आणि ऑथेंटिकेशनसाठी, शाओमी 17मध्ये अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि एआय-पॉवरड फेस अनलॉकचा सपोर्ट आहे. शाओमी 17मध्ये 6,330एमएएच बॅटरी आहे, जी 100डब्ल्यू वायर्ड हायपरचार्ज आणि 50डब्ल्यू वायरलेस हायपरचार्जला सपोर्ट करते. हँडसेट आयपी68 रेटेड आहे, जो डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट आहे.

शाओमी १७ अल्ट्रा

शाओमी 17 अल्ट्राची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता
शाओमी 17 अल्ट्राची भारतातील किंमत बेस व्हेरिएंटसाठी 1,39,999 रुपयांपासून सुरु होतेय. यात 16जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजचा समावेश आहे. टेक कंपनी एसबीआय क्रेडिट कार्डसह 10,000 रुपयांपर्यंत बँक डिस्काउंट देत आहे. अर्ली बर्ड पीरियड 13 मार्चपासून सुरू होऊन 17 मार्चपर्यंत चालेल. यात ग्राहकांना 19,99 रुपयापर्यंतची शाओमी प्रोफेशनल फोटोग्राफी किट प्रो मोफत मिळेल.

Xiaomi 17 Ultra
शाओमी 17 अल्ट्रा (Xiaomi)

शाओमी 17 अल्ट्राची वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
शाओमी 17 अल्ट्रामध्ये 6.9 -इंच एलटीपीओ अ‍ॅमोलेड डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1200x2608 आहे आणि 120एचझेड रिफ्रेश रेट आहे. हे पॅनल 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस, डॉल्बी व्हिजन आणि एचडीआर10+ सपोर्ट करतं. फोन 3एनएम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 एसओसीद्वारे चालतो, ज्यात अ‍ॅड्रेनो जीपीयू आहे. याला 16 जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 1टीबी पर्यंत यूएफएस 4.1 स्टोरेजसह जोडलं आहे.

शाओमी 17 अल्ट्रा कॅमेरा
कॅमेरा विभागात, लीका-ट्यून क्वाड रियर सेटअप आहे. 50एमपी प्रायमरी (1-इंच एलओएफआयसी सेन्सर, ओआयएससह), 200एमपी पेरिस्कोप टेलिफोटो (सतत ऑप्टिकल झूमसह), 50एमपी अल्ट्रा-वाइड आणि 50एमपी टेलिफोटो. फ्रंट कॅमेरा 50एमपी आहे. रियर कॅमेरे 8के व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो.

Xiaomi 17 Ultra
शाओमी 17 अल्ट्रा (Xiaomi)

शाओमी 17 अल्ट्रा कनेक्टिव्हिटी
कनेक्टिव्हिटीमध्ये वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी समाविष्ट आहे. फोनमध्ये 6,800एमएएच बॅटरी आहे, जी 90डब्ल्यू वायर्ड आणि 50डब्ल्यू वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा आयपी68 रेटेड असून वजन 218 ग्रॅम आहे. तो अँड्रॉइड 16-आधारित हायपरओएस 3सह येतो.

