X ची अल्गोरिदम विषयक पारदर्शकता: ‘For You’ चा कोड ओपन-सोर्स
X नं आपल्या ‘For You’ अल्गोरिदमचा कोड GitHub वर ओपन-सोर्स करून पारदर्शकता वाढवली आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना रँकिंगवर परिणाम करणाऱ्या घटकांची माहिती मिळू शकेल.
Published : August 14, 2026 at 2:42 PM IST
मुंबई: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) नं आपल्या शिफारस प्रणालीच्या (recommendation system) कोडचा अधिक ॲक्सेस देण्याची आणि वापरकर्त्यांसाठी पारदर्शकतेची नवीन साधनं आणण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, अल्गोरिदमचे काही विशिष्ट तपशील गैरवापराच्या शक्यतेमुळं कंपनीनं उघड केलेले नाहीत. गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या निर्णयांनी प्लॅटफॉर्मच्या ‘For You’ फीडबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू केली आहे.
We are making 𝕏 open source.— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2026
Transparency build trust. https://t.co/y85CxJ2IZy
GitHub वर कोड उपलब्ध : X आपला ओपन-सोर्स कोडबेस विस्तारत आहे, ज्यामध्ये आता ॲपचा ‘For You’ अल्गोरिदम आणि मुख्य रँकिंग इंजिनचा समावेश आहे. ‘For You’ टाइमलाइनचा कोड Apache 2.0 परवान्याअंतर्गत GitHub वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याआधीच्या मॉडेलमध्ये कॉन्फिगरेशन्स, फिल्टर्स, मुख्य रँकिंग प्रणालीची माहिती आणि विविध संकेतांना (signals) महत्त्व देण्यासाठी वापरले जाणारे पॅरामीटर्स यांसारख्या अतिरिक्त तपशीलांची भर घातली जात आहे. वापरकर्त्यांना कोणत्या पोस्ट्स दिसतील हे ठरवण्यात हे पॅरामीटर्स अत्यंत महत्त्वाचे असतात.
रँकिंग प्रणालींचा त्यांच्या खात्यांवर किंवा पोस्ट्सवर कसा परिणाम झाला, हे पाहण्याची सुविधा देणारी विशेष साधनंही उपलब्ध करून दिली जात आहेत. ॲपच्या सेटिंग्जमधील ‘Under the Hood’ या पेजवर पारदर्शकतेचे एक नवीन साधन आणलं जात आहे. ज्या वापरकर्त्यांनी गेल्या महिन्यात 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा पोस्ट केले आहे, ते त्यांची एकत्रित आकडेवारी (aggregated statistics) JSON फाइलच्या स्वरूपात डाउनलोड करू शकतील. या फाइलमधून मागील कॅलेंडर महिन्यात त्यांच्या खात्यांना किंवा पोस्ट्सना लावण्यात आलेले लेबल्स (labels) समजतील.
X नं शिफारस प्रणालींची जाण असलेल्या बाह्य संशोधकांसोबत आपला ओपन-सोर्स कोडबेस शेअर केला आहे, ज्यामुळं त्यांना या कोडचा वापर करून X ची "Phoenix" स्कोअरिंग प्रणाली प्रशिक्षित आणि कार्यान्वित करता येईल. कंपनीनं याला पारदर्शकतेच्या दिशेनं टाकलेलं एक मोठं पाऊल म्हटलं आहे. मात्र, काही घटक जसं की Grok चा वापर करून एखादी पोस्ट नियमांचं उल्लंघन करू शकते का याचा अंदाज घेणाऱ्या प्रणाली वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाहीत. X चं म्हणणे आहे की, गैरप्रकार करणाऱ्यांनी नियमांमधील त्रुटी शोधण्यासाठी किंवा प्लॅटफॉर्मवर स्पॅम पसरवण्यासाठी या तपशीलांचा गैरवापर करू नये, म्हणून हे तपशील गोपनीय ठेवले जात आहेत.
X च्या अल्गोरिदमचा राजकारण, निवडणुका आणि चुकीच्या माहितीच्या प्रसारावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात असतानाच ही पावलं उचलली गेली आहेत. 'टेकक्रंच'च्या (TechCrunch) अहवालानुसार, एलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशानं काही वैशिष्ट्ये (features) आणली आहे, तरी इतर क्षेत्रांत मात्र पारदर्शकता कमी झाली आहे. 'X' ला आता SEC कडं अहवाल सादर करणे बंधनकारक नाही आणि कंपनी वापरकर्त्यांची संख्या, महसूल, सरकारी तक्रारींबाबत कमी माहिती उघड करत आहे; तसंच अशा तक्रारी आता फारशा सार्वजनिक केल्या जात नाहीत. 'X' अल्गोरिदमशी संबंधित पारदर्शकतेच्या दिशेनं महत्त्वपूर्ण पावलं उचलत असली, तरी काही महत्त्वाच्या बाबी ती जाणीवपूर्वक गोपनीय ठेवत आहे. निरीक्षकांच्या मते, यामुळं वापरकर्ते आणि संशोधकांना अधिक माहिती मिळत असली, तरी पूर्ण पारदर्शकता साध्य करणे हे अजूनही दूरचे ध्येय आहे.
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