ETV Bharat / technology

अ‍ॅपल WWDC 2026: AI मध्ये क्रांती, Google Gemini सह भागीदारी आणि iOS 27 ची मोठी घोषणा

WWDC 2026 मध्ये अ‍ॅपल कंपनीनं ॲपल इंटेलिजन्स, सिरी AI मध्ये आमूलाग्र बदल आणि Google च्या Gemini मॉडेल्ससोबत भागीदारी जाहीर केलीय.

सिरी AI: WWDC 2026
सिरी AI: WWDC 2026 (APPLE)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 9, 2026 at 9:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

क्युपर्टिनो, कॅलिफोर्निया : अ‍ॅपल कंपनीनं 8 जून 2026 रोजी आपल्या वार्षिक वर्ल्डवाइड डेव्हलपर्स कॉन्फरन्स (WWDC) ची सुरुवात केली. यावर्षीचा कार्यक्रम पूर्णपणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), प्लॅटफॉर्म अपडेट्स आणि सिस्टम-स्तरीय सुधारणांवर केंद्रित होता. कंपनीनं 'अ‍ॅपल इंटेलिजन्स' च्या नवीन आर्किटेक्चर अंतर्गत सिरीमध्ये आमूलाग्र बदल जाहीर केले. यामध्ये Google च्या Gemini मॉडेल्ससोबतची भागीदारी ही सर्वात मोठी बातमी ठरली. iOS 27, macOS 27 (Golden Gate), iPadOS 27 सह सर्व ऑपरेटिंग सिस्टिम्ससाठी मोठ्या अपडेट्सची घोषणा करण्यात आली. या अपडेट्समुळं वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक स्मार्ट, वेगवान आणि गोपनीयता-केंद्रित होणार आहे.

सिरी AI: WWDC 2026 च्या कीनोटमध्ये सर्वात जास्त चर्चा झाली ती सिरीच्या नवीन AI आवृत्तीची. 'अ‍ॅपल इंटेलिजन्स' प्रणालीमध्ये समाकलित झालेली ही नवी सिरी आता केवळ एक वॉइस असिस्टंट न राहता, संदर्भ जाणणारी, बुद्धिमान आणि कार्यक्षम डिजिटल साथीदार बनली आहे. नवीन सिरी आता वैयक्तिक संदर्भ समजून घेते, स्क्रीनवरील मजकूर वाचते, वेबवरील माहिती आणते आणि विविध अ‍ॅप्समध्ये थेट कृती करते. उदाहरणार्थ, ती ईमेलचा मसुदा तयार करू शकते, कार्यक्रम नियोजित करू शकते, फोटो आणि संदेशांमधून माहिती काढू शकते तसंच हँड्स-फ्री पद्धतीनं कामे पूर्ण करू शकते. अनेक प्रश्नांच्या साखळीमध्येही ती संदर्भ लक्षात ठेवते, ज्यामुळं संवाद नैसर्गिक आणि सातत्यपूर्ण होतो.

WWDC 2026
Image Playground offers powerful new ways for users to bring their imagination to life, including creating high-quality images in a photorealistic style. (Apple)

समर्पित सिरी अ‍ॅप : या अपडेटमधील एक महत्त्वपूर्ण नवीनता म्हणजे स्वतंत्र 'सिरी अ‍ॅप'. या ॲअ‍ॅपद्वारे वापरकर्ते मागील सर्व संवाद पाहू शकतात, त्यांना पुन्हा सुरू करू शकतात आणि iCloud द्वारे सर्व उपकरणांवर सिंक करू शकतात. यामुळं सिरी केवळ तात्पुरती मदत करणारी यंत्रणा न राहता, एक निरंतर AI इंटरफेस बनते. 'आस्क सिरी' हा नवीन इंटरफेस आवाज आणि मजकूर दोन्ही माध्यमातून संवाद साधण्याची सोय करतो आणि पूर्ण-स्क्रीन अनुभव देतो.

अ‍ॅपल इंटेलिजन्स आणि Google Gemini ची भागीदारी : या सर्व बदलांच्या केंद्रस्थानी आहे 'अ‍ॅपल इंटेलिजन्स' चे पुनर्रचित आर्किटेक्चर. अ‍ॅपलनं Google च्या Gemini मॉडेल्ससोबत भागीदारी करून आपल्या AI प्रणालीला मजबूत केलं आहे. ही प्रणाली ऑन-डिव्हाइस प्रोसेसिंग आणि प्रायव्हेट क्लाउड कंप्यूटिंग यांचा समन्वय साधते.

सिरी AI: WWDC 2026
सिरी AI: WWDC 2026 (Apple)

रचनेत मुख्य तीन स्तर :

  • मजकूर, प्रतिमा आणि भाषण समजून घेणारे पायाभूत मॉडेल्स
  • कार्यांचा समन्वय साधणारा सिस्टम-स्तरीय ऑर्केस्ट्रेटर
  • वैयक्तिक संदर्भ, अ‍ॅप क्रिया आणि स्क्रीन समजून घेण्याची क्षमता

अ‍ॅपलनं स्पष्ट केले की, गोपनीयता ही त्यांच्या AI धोरणाची मूलभूत तत्त्वे आहेत. डेटा संग्रहित किंवा बाह्य वापर केला जात नाही.

व्हिज्युअल इंटेलिजन्स आणि इतर AI वैशिष्ट्ये : व्हिज्युअल इंटेलिजन्स हे आणखी एक क्रांतिकारी वैशिष्ट्य आहे. यामुळं सिरी कॅमेरा, स्क्रीनशॉट किंवा दृश्य इनपुटवर आधारित संदर्भ-जागरूक प्रतिसाद देते. iPhone वर थेट कॅमेरा अ‍ॅपमध्ये आणि macOS/iPadOS मध्ये स्क्रीनशॉट टूल्सद्वारे हे उपलब्ध आहे.

New features for child safety
बाल सुरक्षेसाठी नवीन वैशिष्ट्ये (Apple)

इतर प्रमुख वैशिष्ट्ये:

  • सर्व अ‍ॅप्समध्ये लेखन सहाय्य (ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, प्रूफरीडिंग)
  • सफारीमध्ये स्मार्ट टॅब व्यवस्था आणि पेज मॉनिटरिंग
  • मेसेजेस, मेल आणि कॅलेंडरमध्ये संदर्भानुसार सूचना
  • शॉर्टकट्समध्ये नैसर्गिक भाषेचे ऑटोमेशन
  • पासवर्ड्स अ‍ॅपमध्ये एजेंटिक क्षमता (स्वयंचलित पासवर्ड अपडेट आणि साइन-इन)
WWDC 2026
सिरी AI: WWDC 2026 (Apple)

इमेज प्लेग्राउंड आणि फोटोज ॲपमधील AI अपग्रेड्स : इमेज प्लेग्राउंड आता अधिक फोटो-रिअलिस्टिक प्रतिमा तयार करू शकते. वापरकर्ते आपल्या फोटो लायब्ररीचा संदर्भ देऊन सुसंगतता राखू शकतात. सूक्ष्म एडिटिंग नियंत्रणे, "एक्सटेंड" वैशिष्ट्य, सुधारित क्लीन अप टूल आणि स्पेशियल रिफ्रेमिंग यांसारख्या सुविधा फोटो एडिटिंगला नवीन आयाम देतात.

Siri AI
Siri AI can answer questions related to the content on a user’s screen, draw on personal context understanding to search across apps, and go out to the web to get up-to-date information using broad world knowledge and generate a helpful answer. (Apple)

प्लॅटफॉर्म अपडेट्स: iOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27आणि visionOS 27 मध्ये मोठे डिझाइन बदल न करता कामगिरीवर भर देण्यात आला आहे. अ‍ॅप्स 30% वेगानं लोड होतात, फोटो प्रिव्ह्यू ७०% वेगवान झाले आहेत. iPadOS वर फाइल ट्रान्सफर पाचपट वेगवान झाला आहे. जुन्या डिव्हाइसेस (iPhone 11 पासून) ला देखील फायदा मिळेल. "लिक्विड ग्लास" इंटरफेस नवीन कस्टमायझेशन पर्याय देतो. डेव्हलपर बीटा आजपासून उपलब्ध असून, पब्लिक बीटा जुलैमध्ये आणि अंतिम आवृत्त्या वर्षअखेरीस येणार आहेत.

बाल सुरक्षेसाठी नवीन वैशिष्ट्ये : लहान वापरकर्त्यांसाठी चाइल्ड अकाउंट सेटअप, विस्तारित पॅरेंटल कंट्रोल्स, "आस्क टू ब्राउझ" आणि कम्युनिकेशन सेफ्टी टूल्स यामुळं पालकांना अधिक नियंत्रण मिळणार आहे.

WWDC 2026 नं दाखवले की अ‍ॅपल AI ला गोपनीयता, उपयुक्तता आणि एकात्मता यांचा समन्वय साधत आहे. Google Gemini सोबतची भागीदारी आणि iOS 27 सारखे अपडेट्स भविष्यातील स्मार्ट उपकरणांचा पाया घालणार आहेत.

हे वाचलंत का :

  1. Infinix Smart 20 भारतात लाँच: MediaTek Helio G81 Ultimate चिपसेटसह 5,200mAh बॅटरी
  2. Explainer : पेट्रोलपेक्षा स्वस्त नविन इंधन भारतात लॉंच; E85 flex fuel चा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा
  3. फुटबॉल इमोजी, व्हिडिओ कॉल इफेक्ट्स आणि फुटबॉल स्टिकर्स व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध

TAGGED:

WWDC 2026
अ‍ॅपल WWDC 2026
GOOGLE GEMINI
APPLE INTELLIGENCE
APPLE WWDC26

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.