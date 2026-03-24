अॅपल WWDC 2026 : Apple WWDC 2026 ची 8 जूनपासून सुरुवात, iOS 27 AI फीचर्स Siri अपग्रेड अपेक्षित
अॅपलची वार्षिक जागतिक विकासक परिषद (Worldwide Developers Conference) 8 जून ते 12 जून दरम्यान आयोजित केलीय. यात iOS 27 AI फीचर्स Siri अपग्रेड अपेक्षित आहे.
Published : March 24, 2026 at 10:18 AM IST
मुंबई : अॅपल कंपनीनं आपल्या वार्षिक वर्ल्डवाइड डेव्हलपर्स कॉन्फरन्स (WWDC) 2026 च्या तारखांची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही कॉन्फरन्स 8 जून ते 12 जूनपर्यंत चालणार असून, यावर्षी हायब्रिड स्वरूपात आयोजित केली जाईल. जगभरातील लाखो डेव्हलपर्स आणि तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी ही एक मोठी संधी असेल. मुख्य कीनोट ऑनलाइन स्ट्रीमिंगद्वारे उपलब्ध होईल तर काही निवडक भागीदारांना अॅपल पार्कमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थिती राहण्याची संधी मिळेल. यावेळी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), नवीन सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि डेव्हलपर टूल्सवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. iOS 27, Siri चं मोठं अपग्रेड आणि Google च्या Gemini AI सोबतची भागीदारी यासारख्या अपेक्षित घोषणांमुळं हा इव्हेंट सर्वांच्या चर्चेत आहे.
WWDC 2026 मध्ये कसं उपस्थित राहाल?
WWDC 2026 मुख्यतः ऑनलाइन फॉरमॅटमध्ये होणार आहे. डेव्हलपर्स आणि सामान्य प्रेक्षक अॅपलच्या अधिकृत वेबसाइट, Apple Developer अॅप आणि YouTube चॅनलवरून थेट प्रक्षेपण पाहू शकतील. यामुळं जगभरातील कोट्यवधी लोकांना सहज प्रवेश मिळेल. मात्र, पहिल्या दिवशी अॅपल पार्क येथे मर्यादित इन-पर्सन उपस्थितीसाठी निवडक डेव्हलपर्स आणि विद्यार्थ्यांना निमंत्रण दिलं जाईल.
2020 मध्ये कोविड-19 महामारीमुळं अॅपलनं WWDC पूर्णपणे व्हर्च्युअल केलं होतं आणि त्यानंतर हे हायब्रिड मॉडेल कायम ठेवण्यात आलं आहे. यामुळं पूर्वीच्या भौतिक इव्हेंट्सपेक्षा जास्त मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपर्सना सहभागी होण्याची संधी मिळते. Susan Prescott, अॅपलच्या व्हाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्डवाइड डेव्हलपर रिलेशन्स यांनी सांगितलं, “WWDC हा आमच्यासाठी सर्वात उत्साही काळ असतो. जगभरातील आमच्या डेव्हलपरला एकत्र आणून तंत्रज्ञान, नवोन्मेष साजरं करण्याची ही संधी आहे. यावर्षीचा WWDC आमच्या सर्वोत्तम इव्हेंट्सपैकी एक असेल.”
iOS 27, AI अपडेट्स आणि नवीन Siri ची अपेक्षा
यावर्षीच्या WWDC मध्ये अॅपल आपल्या सर्व ऑपरेटिंग सिस्टम्सच्या नवीन आवृत्त्या सादर करणार आहे. यामध्ये iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 आणि tvOS 27 यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी अॅपलनं iOS 18 पासून थेट iOS 26 पर्यंत क्रमवारी बदलली होती, जेणेकरून कॅलेंडर वर्षाशी जुळवणूक व्हावी. यावेळी डिझाइनमध्ये Liquid Glass भाषेचा वापर केला जाईल.
सर्वात मोठी चर्चा AI भोवती आहे. Apple Intelligence फीचर्समध्ये मोठी झेप घेणार असून, दीर्घकाळ प्रतीक्षित Siri अपग्रेड सादर होण्याची शक्यता आहे. Google च्या Gemini AI सोबतची भागीदारी येथे फायदेशीर ठरेल, आणि नवीन iPhones साठी अत्यंत अपेक्षित AI फीचर्स उपलब्ध होतील. याशिवाय रिअल-टाइम कॉल ट्रान्सलेशन सारखे अतिरिक्त फीचर्सही जाहीर होऊ शकतात. डेव्हलपर्सना कीनोटनंतर लगेच पहिलं बीटा बिल्ड्स मिळतील आणि सार्वजनिक रोलआउट वर्षाच्या शेवटी होईल.
AI क्षेत्रातील आव्हानं आणि Apple Maps मधील नवीन जाहिराती
AI मध्ये अॅपलला काही आव्हानं आहेत. Siri च्या मोठ्या अपडेट वा विलंब झाला आहे, अंतर्गत बदल आणि सुरुवातीच्या जनरेटिव्ह AI फीचर्सना मर्यादित प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या WWDC मध्ये मोठ्या घोषणांऐवजी छोट्या सुधारणांवर भर देण्यात आला होता. तरीही यावर्षी मोठ्या अपेक्षा आहेत.
सॉफ्टवेअरशिवाय, Apple Maps अॅपमध्ये जाहिराती आणण्याचा विचार सुरू आहे. Google Maps सारख्या मॉडेलचं अनुसरण करून हे नवीन कमाईचं साधन बनेल. अॅपलच्या सर्व्हिसेस विभागानं Q1 मध्ये 30.01 अब्ज डॉलर्सची विक्रमी कमाई केली आहे. हा विभाग कंपनीच्या वाढीचा मुख्य आधार बनला आहे. एकूणच,WWDC 2026 हे अॅपलसाठी AI फायदेशीर वर्ष ठरेल. डेव्हलपर्स आणि यूजर्स दोघांसाठीही यात नवीन संधी निर्माण होतील.
