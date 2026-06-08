WWDC 2026: ॲपलकडून महत्त्वपूर्ण AI अपडेट्सची अपेक्षा; भारतात थेट (live) कसं पाहावं
ॲपल WWDC 2026 कीनोट आज आयोजित होत आहे. यावर्षी AI वर भर देत iOS 27, macOS 27 आणि नवीन Siri 2.0 सह मोठ्या अपेक्षा आहेत.
Published : June 8, 2026 at 10:29 AM IST
मुंबई: ॲपलची वार्षिक 'वर्ल्डवाइड डेव्हलपर्स कॉन्फरन्स' (WWDC) 2026 आजपासून सुरू होत आहे. मुख्य 'कीनोट' (सादरीकरण) आज रात्री 10:30 वाजता (IST) सुरू होणार आहे. यावर्षी ॲपल AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानावर विशेष भर देत आहे. यात iOS 27, macOS 27 आणि पूर्णपणे नवीन 'Siri 2.0' बाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तसंच, हे टिम कूक यांचं शेवटचं कीनोट असू शकतं, अशीही चर्चा आहे.
WWDC 2026 कीनोट भारतात कधी आणि कसं पाहावं?: हे कीनोट सकाळी 10 वाजता PT (पॅसिफिक टाइम) सुरू होईल, म्हणजेच भारतीय वेळेनुसार (IST) रात्री 10:30 वाजता सुरू होईल. तुम्ही हा कार्यक्रम ॲपलचे YouTube चॅनेल, Apple.com, Apple Developer ॲप, Apple TV ॲपवर पाहू शकता.हे कीनोट साधारणपणे दोन तास चालेल. टिम कूक, जॉन टर्नस आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी महत्त्वाचे अपडेट्स सादर करतील.
WWDC 2026 काय अपेक्षा करावी? : iOS 27 ही या वर्षातील सर्वात मोठी घोषणा असेल. ब्लूमबर्गचे मार्क गुरमन यांच्या मते, हे अपडेट 'macOS Snow Leopard' प्रमाणेच स्थिरतेवर (stability) लक्ष केंद्रित करेल. यात कामगिरी (performance), बॅटरीचं आयुष्य आणि 'बग फिक्स' (त्रुटी सुधारणे) यांना प्राधान्य दिलं जाईल. iOS 26 मध्ये सादर केलेल्या 'लिक्विड ग्लास' (Liquid Glass) डिझाइन शैलीमध्ये पूर्ण बदलाऐवजी केवळ सुधारणा केल्या जातील. सर्वात मोठा बदल म्हणजे Siri 2.0. गुगलच्या 'जेमिनी' (Gemini) फाउंडेशनल मॉडेल्सवर आधारित, ही नवीन सिरी (Siri) एक स्वतंत्र ॲप म्हणून येईल. यात चॅटबॉट-शैलीतील इंटरफेस, संभाषणाचा संपूर्ण इतिहास, फाइल्स आणि इमेजेस अपलोड करण्याची सुविधा, स्क्रीनवरील संदर्भाची जाणीव (screen context awareness) आणि विविध ॲप्समध्ये अनेक टप्प्यांवर (multi-step) कृती करण्याची क्षमता असेल. काही प्रगत वैशिष्ट्ये सुरुवातीला 'वेटलिस्ट'द्वारे उपलब्ध करून दिली जातील. macOS 27 macOS 27 साठी दोन नावांची चर्चा होत आहे.
macOS Emerald किंवा macOS Big Bear : ॲपलनं कॅलिफोर्नियामधील ठिकाणांच्या नावांचं ट्रेडमार्क नोंदवलें आहे. यात iOS 27 प्रमाणेच AI आणि Siri ची वैशिष्ट्ये असतील. 'Liquid Glass' डिझाइनमधील सुधारणा, iOS सह अधिक घट्ट इकोसिस्टम एकत्रीकरण आणि भविष्यातील टचस्क्रीन मॅकसाठी (Macs) सॉफ्टवेअरची तयारी यांसारख्या गोष्टींची अपेक्षा आहे. iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 आणि visionOS 27 iPadOS 27 मध्ये iOS 27 प्रमाणेच अपडेट्स मिळतील. UIKit आणि SwiftUI मधील बदलांमुळं फोल्डेबल आयफोनसाठी (foldable iPhone) पाया रचला जाण्याची शक्यता आहे. watchOS 27 हे एक मध्यम स्वरूपाचं (moderate) अपडेट असेल. यात स्थिरता आणि कार्यक्षमतेतील सुधारणा, तसंच सर्व ॲपल वॉच मॉडेल्ससाठी 'Modular Ultra' वॉच फेसची सुलभ आवृत्ती मिळण्याची अपेक्षा आहे. हृदयगती मोजण्याच्या (heart rate tracking) क्षमतेतही सुधारणा केली जाईल. tvOS आणि visionOS मध्ये 'Liquid Glass' सुधारणा आणि इंटरफेसमध्ये अधिक सुसूत्रता आणली जाण्याची अपेक्षा आहे. ॲपल व्हिजन प्रो (Apple Vision Pro) चं आकर्षण आणि मूल्य वाढवण्यासाठी सॉफ्टवेअर स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रकाशन वेळापत्रक : Developer Beta 1 हे कीनोटनंतर (मुख्य सादरीकरणानंतर) त्वरित उपलब्ध होईल. 'Public Beta' जुलै 2026 मध्ये येण्याची अपेक्षा आहे, तर स्थिर आवृत्त्या (stable versions) सप्टेंबर 2026 मध्ये आयफोन 18 (iPhone 18) सोबत रिलीज केल्या जातील. WWDC हा कार्यक्रम एका आठवड्यासाठी (9-12जून) चालेल, ज्यामध्ये 100 हून अधिक तांत्रिक सत्रे, लॅब्स आणि Swift प्रोग्रामिंग भाषेतील अपडेट्सचा समावेश असेल. 'Coming Bright Up' ही टॅगलाइन आणि नवीन 'Liquid Glass' आयकॉन Swift मध्ये होणाऱ्या मोठ्या बदलांचे संकेत देतात. WWDC 2026 हा ॲपलसाठी AI युगातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो. Siri मधील आमूलाग्र बदल आणि स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करणारे OS अपडेट्स यामुळं वापरकर्त्यांना उत्कृष्ट अनुभव मिळण्याची खात्री मिळते. भारतीय वापरकर्ते हा कार्यक्रम रात्री 10:30 वाजता थेट (live) पाहू शकतील.
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