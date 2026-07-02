"तबकडी आकाशात, खळबळ दर्यापूरमध्ये! गल्ली बोळात 'एलीयन्स'चा धुमाकूळ?
अमरावतीच्या दर्यापूरमध्ये तबकडीसारखी रहस्यमय वस्तू दिसल्यानं खळबळ उडालीय. त्यामुळं एलियन्स अस्तित्वाची चर्चा पुन्हा सुरू झालीय. याबाबत वाचा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधि शशांक लावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : July 2, 2026 at 3:49 PM IST
अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यात महिनाभरापूर्वी आकाशात तबकडीसारखी उडती (Flying Saucer) रहस्यमय वस्तू दिसल्याची बातमी वेगानं पसरली होती. याबाबत सोशल मीडियावर विविध थिअरी रंगल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या नासा आणि पेंटॅगॉननं अवकाशातील अनिश्चित घटनांशी संबंधित कागदपत्रे, छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सार्वजनिक केल्यानं जगभरात यूएफओ, एलियन्स आणि पृथ्वीबाहेरील जीवन याविषयी चर्चांना नवी गती मिळाली आहे. आज युएफओ दिनानिमित्त (World UFO Day 2026) पहा "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट...
यूएफओ म्हणजे नेमके काय? : नासानं यूएफओ (Unidentified Flying Object) म्हणजे अज्ञात उडत्या वस्तूंबाबत ठोस पुरावे जाहीर केल्याचे दावे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. मात्र वास्तव वेगळं आहे. नासानं कुठंही एलियन्सचं अस्तित्व सिद्ध झाल्याचा किंवा यूएफओ हे परग्रही यान असल्याचा दावा केलेला नाही.
"काही छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि निरीक्षणावरून तात्काळ स्पष्टीकरण देता येत नाही. त्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीनं सखोल अभ्यास आणि पडताळणी आवश्यक आहे. घाईघाईनं निष्कर्ष काढणं चुकीचं ठरू शकतं”.- प्रवीण गुल्हाने, अध्यक्ष,विज्ञान परिषद अमरावती विभाग.
नासाची यूएपी अभ्यास व्यवस्था : या पार्श्वभूमीवर नासानं 'Unidentified Anomalous Phenomena' (UAP) या नावानं स्वतंत्र अभ्यास यंत्रणा विकसित केली आहे. या घटनाचा मुख्य उद्देश अत्याधुनिक विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक सेन्सर्सचा वापर करून अशा घटनांची माहिती गोळा करणे, डेटा विश्लेषण करणे आणि संशोधन करणे आहे. प्रवीण गुल्हाने यांनी स्पष्ट केले की, “अद्याप कोणत्याही यूएफओ घटनेचा किंवा एलियन्स अस्तित्वाचा शास्त्रीय पुरावा उपलब्ध नाही. सर्व गोष्टी संशोधनाच्या टप्प्यात आहेत.” नासा केवळ उपलब्ध डेटावर आधारित पारदर्शक संशोधन करत आहे, एलियन्स अस्तित्व मान्य करत नाही.
पेंटॅगॉनचे व्हिडिओ आणि गैरसमज : नासानंतर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागानं (पेंटॅगॉन) काही वर्षांपूर्वीच्या चार रहस्यमय उड्डाण घटनांचे व्हिडिओ पुन्हा सार्वजनिक केले होते. यामुळं अनेकांना वाटलं की एलियन्सचं यान सापडलं. पण पेंटॅगॉननंही याला एलियन्स यान म्हटलेलं नाही. फक्त काही घटना अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट करता आलेल्या नाहीत, एवढेच त्यांनी नमूद केलं आहे. याबाबत सोशल मीडियावरील अनेक पोस्ट्स दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.
“विश्व इतके विशाल आहे की पृथ्वीवरच एकमेव जीवन असणे अशक्य वाटतं.” आपल्या सूर्यमालेत आठ ग्रह आहेत, पण विश्वात अब्जावधी तारे आणि त्यांच्या भोवती फिरणारे असंख्य ग्रह आहेत. पृथ्वीपासून सूर्य 14 कोटी 96 लाख किलोमीटर अंतरावर आहे. सूर्यापासून प्रकाशाला पथ्वीपर्यंत येण्यास 8 मिनिटे लागतात. या अफाट अंतरामुळं इतरत्र जीवनाची शक्यता नाकारता येत नाही.- प्रा. डॉ. वैभव मस्के, खगोल अभ्यासक
मंगळ ग्रहावर संशोधन : नासा अनेक वर्षांपासून मंगळ ग्रहाचा अभ्यास करत आहे. एकेकाळी मंगळावर पाणी आणि जीवनासाठी अनुकूल वातावरण होतं, असे काही पुरावे मिळाले आहेत. भविष्यात तिथं मानवी वस्ती स्थापन करणे शक्य आहे का, याचाही अभ्यास सुरू आहे. या संशोधनामुळं पृथ्वीबाहेरील जीवन शोधण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे, असे प्रा. डॉ. मस्के यांनी नमूद सांगितलं.
पुराव्याची कमतरता : अमेरिकेतील काही निवृत्त वैमानिक आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी रहस्यमय वस्तू पाहिल्याचे आणि एलियनसारख्या गोष्टींचे दावे केले आहेत. हॉलीवुडपासून भारतीय चित्रपटांपर्यंत या विषयावर अनेक चित्रपट बनवले आहे. मात्र आजतागायत कोणताही ठोस, शास्त्रीय पुरावा उपलब्ध झालेला नाही. प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणतात, “भविष्यात जर खरोखर परग्रही जीवनाचे पुरावे मिळाले, तर मानवाच्या विश्वाबाबतच्या समजुती पूर्णपणे बदलतील.”
यूएफओ, एलियन्स आणि पृथ्वीबाहेरील जीवसृष्टी हा विषय अद्याप रहस्यमय आहे. नासा आणि पेंटॅगॉननं माहिती सार्वजनिक करून संशोधनाला चालना दिली आहे, पण एलियन्स अस्तित्वाची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. अंधश्रद्धा किंवा अफवांवर विश्वास न ठेवता वैज्ञानिक संशोधनातून येणाऱ्या निष्कर्षांची प्रतीक्षा करणे योग्य आहे. दर्यापूरसारख्या स्थानिक घटनांमुळं जनजागृती होत आहे आणि विज्ञानाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन विकसित होत आहे. विश्वाच्या गुपितांचा शोध घेणे हा मानवी कुतूहलाचा भाग आहे, पण त्यासाठी धीर आणि वैज्ञानिकता आवश्यक आहे.
हे वाचलंत का :