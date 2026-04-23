विश्व पुस्तक दिन: पुस्तकप्रेमींसाठी सर्वोत्तम मोबाइल अ‍ॅप्स

विश्व पुस्तक दिनानिमित्त पुस्तकप्रेमींसाठी Android आणि iOS वर टॉप मोबाईल अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत.

Goodreads, Kindle, Kindle Unlimited, Storytel
Published : April 23, 2026 at 5:12 PM IST

मुंबई : वाचनाची आवड असलेल्या प्रत्येकासाठी मोबाइल फोन एक शक्तिशाली साधन ठरू शकतं. कारण आजच्या डिजिटल जगात वाचणाची आवड असणाऱ्यांसाठी विविध अ‍ॅप्सचे पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्हाला विविध पुस्तकं वाचायचं असो, त्यांचा ट्रॅक ठेवायचा असो किंवा पुढचे आवडते पुस्तक शोधायचे असो या अ‍ॅप्सवर तुम्हाला सर्वकाही एकाच ठिकाणी मिळतं . आज आपण विश्व पुस्तक (23 एप्रिल) दिनानिमित्त वाचकांसाठी Android आणि iOS वर उपलब्ध असलेल्या टॉप अ‍ॅप्सची माहिती देणार आहोत. हे अ‍ॅप्स भारतात पूर्णपणे उपलब्ध आहेत असून वाचकांना पुस्तके निवडणे, वाचणे आणि ट्रॅक करता येतात. या अ‍ॅप्समुळं वाचनाचा आनंद आणखी समृद्ध होतो.

Goodreads : हे अ‍ॅप भारतात iOS आणि Android वर उपलब्ध आहे. Goodreads ला पुस्तकप्रेमींचं इन्स्टाग्राम देखील म्हणता येईल. जगभरात याचे 150 मिलियनहून अधिक वापरकर्ते आहे. यात तुम्ही वाचलेली प्रत्येक पुस्तके ट्रॅक करता येतात, रेटिंग आणि रिव्ह्यू देऊ देता येतात. तुम्ही मित्रांच्या वाचन प्रवासाचं अनुसरण करू शकता आणि वार्षिक वाचन चॅलेंजमध्ये भाग घेऊ शकता. तुमच्या वाचन इतिहासावर आधारित शिफारसी देखील उत्कृष्ट मिळतात. भारतीय वाचकांसाठी येथे कोणतेही निर्बंध नाहीत. ज्यांना पुस्तकांबद्दल बोलायला आवडते, त्यांच्यासाठी हा फायदेशीर मार्ग आहे.

Kindle आणि Kindle Unlimited : हे अ‍ॅप मोफत आणि दरमहा 169 रुपये (30 दिवसांचा फ्री ट्रायल) मध्ये उपलब्ध आहे. भारतीय वाचकांसाठी Kindle अ‍ॅप सर्वात व्यावहारिक वाचन उपाय आहे. Amazon वरून ई-बुक्स थेट खरेदी करता येतात आणि किंमती हार्डबाउंड पुस्तकांपेक्षा खूप स्वस्त असतात. कोणत्याही फोन, टॅब्लेट किंवा ब्राउझरवर हे अॅप सहज चालतं. Kindle डिव्हाइसची गरज नाही. Kindle Unlimited हे सबस्क्रिप्शन वाचकांसाठी उत्तम पर्याय आहे.

Storytel : भारतात iOS आणि Android वर उपलब्ध असलेल्या या अ‍ॅपवर 141 रुपये/महिना (प्रादेशिक भाषा) वाचन करता येतं. याचं Unlimited व्हर्जन 299 रुपये/महिना असून 14 दिवसांची फ्री ट्रायल सुविधा उपलब्ध आहे. भारतात उपलब्ध असलेले सर्वोत्तम ऑडिओबुक सबस्क्रिप्शन Storytel आहे. स्वीडिश प्लॅटफॉर्मनं भारतातील लायब्ररीत मोठी गुंतवणूक केली आहे. हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिळ, मल्याळम, तेलुगु, गुजराती, कन्नड, ओडिया, उर्दू इत्यादी भाषांमध्ये ऑडिओबुक आणि ई-बुक उपलब्ध आहेत. commuting, स्वयंपाक किंवा व्यायाम करताना वाचन वाढवायचं असंल तर Storytel सर्वात चांगला पर्याय आहे.

StoryGraph : Goodreads खूप Amazon-केंद्रित किंवा सामाजिकदृष्ट्या गोंधळलेले वाटणाऱ्यांसाठी StoryGraph शांतपणे लोकप्रिय होत आहे. याची शिफारस इंजिन मूड-आधारित आहे – तुम्ही फास्ट-पेस्ड, भावनिक, मजेदार किंवा गडद पुस्तक हवे असे सांगा, ते तसे जुळवते. येथे समृद्ध वाचन विश्लेषण, अर्धा-तारा रेटिंग आणि तपशीलवार जॉनर टॅगिंग मिळते. 2025 मध्ये iOS अ‍ॅपला App Store Award मिळाला आहे. सामाजिक गोंधळ नको असेल तर हे उत्तम.

Pratilipi : प्रादेशिक भाषेत वाचणाऱ्यांसाठी Pratilipi उत्तम अ‍ॅप आहे. बंगळुरूतील हा प्लॅटफॉर्म 12 भाषांमध्ये 25 लाखांहून अधिक कथा, कादंबऱ्या, कविता आणि सिरिअलाइज्ड फिक्शन देतं. हिंदी, तमिळ, तेलुगु, बंगाली, मराठी इत्यादी भाषेत इथं वाचन करता येतं. यावर बहुतेक कंटेंट मोफत वाचता येतो. यावर तुम्ही लेखन देखील करू शकता. Pratilipi FM द्वारे ऑडिओबुक देखील उपलब्ध आहे.

Bookly : Bookly वर टायमर वाचन सत्र ट्रॅक करता येतं, डेली स्ट्रीक तयार करतं आणि प्रगतीची आकडेवारी देतं. वाचन फिटनेस ट्रॅकरसारखे काम हे अ‍ॅप करतं.

Google Play Books : सबस्क्रिप्शन नको असणाऱ्यांसाठी Google Play Books फायदेशीर आहे. पुस्तकं Google Play स्टोअरमधून विकली जातात. ऑफलाइन वाचन, प्रगती सिंक आणि Android सह एकत्रीकरण यामुळं हे सोपं आहे.

Matrubharti : भारतीय भाषांतील साहित्यासाठी Matrubharti हा घरगुती प्लॅटफॉर्म आहे. गुजराती, हिंदी, मराठी इत्यादी भाषांमध्ये मूळ कथा, कादंबऱ्या आणि रवींद्रनाथ टागोर, स्वामी विवेकानंद, झवेरचंद मेघाणी, सआदत हसन मंटो यांसारख्या लेखकांच्या क्लासिक्स उपलब्ध आहेत. बहुतेक कंटेंट मोफत आहे. या अ‍ॅप्ससह तुमचं वाचन अधिक सुलभ, आनंददायी आणि उत्पादक होईल. विश्व पुस्तक दिनानिमित्त आजच एक अ‍ॅप डाउनलोड करा आणि नवीन पुस्तक जगात प्रवेश करा!

