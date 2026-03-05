WOH G64 ताऱ्याचं पिवळ्या हायपरजायंटमध्ये रूपांतर
विश्वातील सर्वात मोठ्या ताऱ्यांपैकी एक, WOH G64, एका पिवळ्या हायपरजायंटमध्ये रूपांतरित झाला आहे, जो एक सुपरनोव्हा आहे.
Published : March 5, 2026 at 3:02 PM IST
हैदराबाद: विश्वातील सर्वात मोठ्या ताऱ्यांपैकी एक, WOH G64, जो मोठ्या मॅगेलेनिक क्लाउडमध्ये स्थित आहे, त्याचं 2014 मध्ये नाट्यमय रूपांतर झालं. अथेन्सच्या राष्ट्रीय वेधशाळेतील गोंझालो मुनोझ-सांचेझ यांच्या नेतृत्वाखालील एका अभ्यासानुसार, हा तारा लाल सुपरजायंटपासून दुर्मिळ पिवळ्या हायपरजायंटमध्ये रूपांतरित झाला आहे. नेचर अॅस्ट्रोनॉमी जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, हे बदल सूचित करतात की सुपरनोव्हा स्फोट लवकरच होण्याची शक्यता आहे. हे परिवर्तन एका विशाल ताऱ्याच्या जीवनाच्या अंतिम टप्प्यांचं वास्तविक वेळेत निरीक्षण करण्याची एक दुर्मिळ संधी आहे.
WOH G64 ची ओळख आणि वैशिष्ट्ये
1980 च्या दशकात सापडलेला, WOH G64 सूर्याच्या व्यासाच्या 1,500 पट जास्त आहे. त्याचं वस्तुमान सूर्याच्या 28 पट आहे, ज्यामुळं तो विश्वातील सर्वात मोठ्या ताऱ्यांपैकी एक बनला आहे. लार्ज मॅगेलेनिक क्लाउड ही आकाशगंगेतील एक उपग्रह आकाशगंगा आहे आणि हा तारा त्यात आहे. व्हेरी लार्ज टेलिस्कोप इंटरफेरोमीटरनं घेतलेल्या प्रतिमांवरून त्याच्याभोवती धुळीचं वातावरण दिसतंय, जे त्यामोठ्या प्रमाणात वस्तुमान गमावत असल्याचं दर्शवितंय. हा तारा फक्त 5 दशलक्ष वर्षांपेक्षा कमी जुना आहे, जो सूर्याच्या 4.6 अब्ज वर्षांपेक्षा खूपच लहान आहे. जास्त वस्तुमान असलेल्या ताऱ्यांचं आयुष्य कमी असतं आणि ते सुपरनोव्हा किंवा ब्लॅक होल बनण्यापूर्वी लाल सुपरजायंट टप्प्यात बदलतं आणि नष्ट होतं.
परिवर्तन प्रक्रिया
WOH G64 मध्ये गेल्या काही दशकांत मोठे बदल दिसून आले आहेत. 2001 ते 2009 पर्यंतच्या OGLE सर्वेक्षणात 886 दिवसांच्या कालावधीत ब्राइटनेसमध्ये नियमित चढउतार दिसून आले. 2010 याचं तापमान सुमारे 1,000 केल्विननं वाढलं. 2011 मध्ये अचानक ब्राइटनेस कमी झाला, परंतु 2013-2014 मध्ये तो सामान्य झाला. यामुळं तारा लाल सुपरजायंटपासून पिवळ्या हायपरजायंटमध्ये बदलला.
परिवर्तनाचं संभाव्य कारण
अभ्यासानुसार, दोन मुख्य शक्यता आहेत. पहिली: ही एक बायनरी प्रणाली आहे (दोन ताऱ्यांची). सामान्य संलग्न अवस्थेत, एक तारा दुसऱ्याला व्यापतो आणि नंतर त्याचे बाह्य थर बाहेर काढतो, ज्यामुळं आतील थर उघड होतात. दुसरी: संपूर्ण प्रणाली पूर्वी बाहेर काढलेल्या पदार्थानं लपलेली असते.
भविष्यातील शक्यता
WOH G64 चं अंतिम भवितव्य अनिश्चित आहे, परंतु सुपरनोव्हा स्फोट होण्याची शक्यता सर्वात जास्त आहे. दुसरी शक्यता म्हणजे कृष्णविवरात रूपांतर होणे किंवा सहचर ताऱ्याशी विलीन होणे. हे निरीक्षण विशाल ताऱ्यांच्या उत्क्रांतीच्या अंतिम टप्प्याचे आणि बायनरी परस्परसंवादाचं महत्त्व अधोरेखित करतं.
