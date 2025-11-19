ETV Bharat / technology

50-मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरासह वॉबल वन भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत...!

मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 चिपसेट, 50-मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरासह वॉबल वन (Wobble One) भारतात लाँच. हा कंपनीचा भारतातील पहिलाच फोन आहे.

Wobble One
वॉबल वन (ishan wankhede and giri tech X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : इंडकल टेक्नॉलॉजीजच्या मालकीचा नवीन स्मार्टफोन ब्रँड ‘वॉबल’नं भारतात आपला पहिला फोन ‘वॉबल वन’ लॉंच (Wobble One launch)केला. हा फोन 12 डिसेंबरपासून अ‍ॅमेझॉन इंडियावर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आलेला हा फोन AI-सक्षम ट्रिपल कॅमेरा, डॉल्बी अ‍ॅटमॉस-डॉल्बी व्हिजन सपोर्ट आणि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 चिपसेटसह दमदार परफॉर्मन्स देतो.

Wobble One किंमत आणि उपलब्धता
वॉबल वनची भारतातील किंमत बेस व्हेरियंटसाठी (8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज) 22,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय 8 जीबी+256 जीबी आणि 12 जीबी+256 जीबी असे दोन हायर व्हेरियंटही उपलब्ध असतील, मात्र त्यांच्या किंमती अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. फोन मिथिक व्हाईट, एक्लिप्स ब्लॅक आणि ओडिसी ब्ल्यू अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये मिळेल.

Wobble One मुख्य वैशिष्ट्ये
वॉबल वन हा भारतात Android 15 आउट-ऑफ-द-बॉक्स देणारा पहिलाच स्मार्टफोन ठरला आहे. यात गूगल AI फीचर्सचा समावेश आहे. डिस्प्लेमध्ये 6.67 इंच फुल-एचडी+ AMOLED पॅनेल देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्झ आहे आणि डॉल्बी व्हिजन सपोर्ट मिळतो. परफॉर्मन्ससाठी मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 (4 एनएम) प्रोसेसर आहे, जो 2.6 गीगाहर्ट्झ पीक स्पीड देतो. गेमिंगसाठी कंपनीची Epic HyperEngine तंत्रज्ञानही देण्यात आलं आहे.

Wobble One कॅमेरा
कॅमेर्‍याच्या बाबतीत फोनमध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात मुख्य 50 मेगापिक्सेल Sony LYT-600 सेन्सर (OIS सह), 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड + Bokeh लेन्स आणि 2 मेगापिक्सेल मॅक्रो कॅमेरा आहे. याशिवाय ‘वॉबल मोड’ नावाचं खास फोटोग्राफी फीचरही मिळतं. समोर 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा होल-पंच कटआउटमध्ये दिला आहे.

Wobble One डिझाइन आणि बॅटरी
फोनचं रिअर पॅनेल ग्लासचं असून फ्रेम अ‍ॅल्युमिनियम अलॉयची आहे. जाडी केवळ 7.8 मिमी आहे. USB टाइप-C पोर्ट आणि 3.5 मिमी हेडफोन जॅकही कायम ठेवला आहे. कंपनीनं बॅटरी क्षमता जाहीर केलेली नसली तरी 47 तास कॉलिंग, 24 तास व्हिडीओ प्लेबॅक आणि 22 दिवस स्टँडबाय वेळेचा दावा केला आहे. डॉल्बी अॅटमॉस ऑडिओ सपोर्टमुळं मल्टिमीडिया अनुभव उत्तम मिळेल.

Wobble One बाजारातील स्थान
22,000 रुपयांच्या जवळपासच्या किंमत श्रेणीत वॉबल वनला रेडमी, रियलमी, मोटोरोला आणि सॅमसंगच्या मिड-रेंज फोनशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. Android 15, दमदार चिपसेट, OIS सह 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि डॉल्बी व्हिजन-अ‍ॅटमॉस यांसारखी वैशिष्ट्ये या फोनला इतरांपेक्षा वेगळं ठरताय. वॉबल ब्रँड इंडकल टेक्नॉलॉजीजच्या माध्यमातून भारतात ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत उत्पादन करणार असून भविष्यात आणखी मॉडेल्स लॉंच करण्याची योजना आहे.

हे वाचलंत का :

  1. भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी स्वस्त दरात GPU उपलब्ध करणार – जितिन प्रसाद
  2. Moto G57 Power : 7000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 6एस जन4 चिपसेटसह 'या' तारखेला होणार लॉंच..
  3. ओप्पो फाइंड X9 आणि X9 प्रो भारतात लाँच: ट्रिपल कॅमेरा, डायमेंसिटी 9500 चिपसह जबरदस्त फीचर्स

TAGGED:

WOBBLE ONE
वॉबल वन
WOBBLE ONE PRICE
NEW SMARTPHONE LAUNCH
WOBBLE ONE LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.