विप्रो-मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात धोरणात्मक भागीदारी; बेंगळुरूत ‘मायक्रोसॉफ्ट इनोव्हेशन हब’ सुरू
विप्रो-मायक्रोसॉफ्टनं तीन वर्षांची धोरणात्मक भागीदारी (Wipro Microsoft Partnership) जाहीर केली; बेंगळुरूत ‘मायक्रोसॉफ्ट इनोव्हेशन हब’ सुरू करून उद्योगांना AI अवलंबण्यास कंपन्या गती देतील.
Published : December 13, 2025 at 9:42 AM IST
नवी दिल्ली : आयटी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी विप्रोनं शुक्रवारी टेक्नॉलॉजी दिग्गज मायक्रोसॉफ्टसोबत तीन वर्षांचा धोरणात्मक करार जाहीर केला. याचबरोबर बेंगळुरू येथील विप्रो पार्टनर लॅब्समध्ये ‘मायक्रोसॉफ्ट इनोव्हेशन हब’चं उद्घाटन करण्यात आलं. या भागीदारीचा उद्देश विविध क्षेत्रांतील उद्योगांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वेगानं अवलंब करण्यास मदत करणं हा आहे.
विप्रोच्या सल्लागार-केंद्रित आणि अभियांत्रिकी-केंद्रित क्षमतांचा आणि मायक्रोसॉफ्टच्या Azure, Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot, Azure AI Foundry तसंच इतर एंटरप्रायझ प्लॅटफॉर्म्सच्या एकत्रीकरणाचा उपयोग करून उद्योगांना AI-आधारित बदल घडवून टिकाऊ वाढ साधता येईल, असं कंपनीनं म्हटलं आहे. या कराराअंतर्गत आर्थिक सेवा, किरकोळ विक्री, उत्पादन, आरोग्य,जीवनविज्ञान, विमानतळ तसंच इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी विशिष्ट AI उपाय विकसित केले जाणार आहेत.
“मायक्रोसॉफ्ट क्लाउडच्या सामर्थ्याचा आणि विप्रोच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचा उपयोग करून आम्ही ग्राहकांसोबत पुढच्या पिढीचे कॉपायलट्स, AI एजंट्स विकसित करत आहोत,” - स्टीफन बॉयल, व्हाइस प्रेसिडेंट मायक्रोसॉफ्ट
विप्रो स्वतःच्या कामकाजात आणि ‘क्लायंट झिरो’ उपक्रमांमध्ये AIचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणार असून, 50,000 पेक्षा अधिक मायक्रोसॉफ्ट कॉपायलट परवाने देणार आहे. तसंच 25,000 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना मायक्रोसॉफ्ट क्लाउड आणि GitHub तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण देऊन AI-कुशल मनुष्यबळ तयार केलं जाणार आहे.
मायक्रोसॉफ्ट इनोव्हेशन हब
बेंगळुरू येथील मायक्रोसॉफ्ट इनोव्हेशन हब हे विप्रो इंटेलिजन्सचं महत्त्वाचं केंद्रबिंदू असेल. येथे ग्राहकांसोबत इमर्सिव्ह वर्कशॉप्स, सह-नवोन्मेष आणि स्केलेबल AI उपाय विकसित करण्यात येतील. याशिवाय ग्राहकांना विप्रोच्या ‘एजंट मार्केटप्लेस’द्वारे मायक्रोसॉफ्ट AI प्लॅटफॉर्मवर तयार केलेले AI एजंट्स उपलब्ध होतील.
भारतात 17.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक
याआधीच या आठवड्यात मायक्रोसॉफ्टनं 2026-2029 या चार वर्षांत भारतात 17.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे 1.48 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक जाहीर केली आहे, ज्याचा उद्देश देशात लोकसंख्या स्तरावर AIचा प्रसार करणे हा आहे.
